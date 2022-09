Dorferneuerung in Benediktbeuern: Jetzt sind die Ideen der Bürger gefragt

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Umgestaltung von Dorfplatz und -straße ist ein zentrales Element bei der Entwicklung von Benediktbeuern. Standort des Maibaums wichtiges Thema © Pröhl

In Benediktbeuern nimmt jetzt die Dorferneuerung Fahrt auf. Die Gemeinde lädt alle Bürger zu einer Infoversammlung, um über Dorfplatz und Dorfstraße zu sprechen.

Benediktbeuern – Die Neugestaltung von Dorfplatz und -straße ist ein zentrales Thema in Bezug auf die künftige Entwicklung von Benediktbeuern. Im Rahmen der Dorferneuerung, die in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung stattfindet, laufen seit Langem Gespräche und auch Beratungen mit dem Gemeinderat.

Informationsveranstaltung für die Bürger am 19. September

Wie Bürgermeister Toni Ortlieb berichtet, wurden in den vergangenen Monaten Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern an Dorfstraße und Dorfplatz geführt. Das Ingenieurbüro Mooser aus Kaufbeuren, mit dem die sogenannte Teilnehmergemeinschaft in Benediktbeuern zusammenarbeitet, hat schon einige Entwürfe erarbeitet (wir berichteten). Diese sollen nun mit den Bürgern aus dem ganzen Dorf besprochen und erörtert werden, und zwar am Montag, 19. September, um 19 Uhr im Saal des Gasthofs zur Post.

Neugestaltungen vor der Marienkirche und am Gasthof Post

Zwei wesentliche Punkte sind die Neugestaltungen vor der Marienkirche und am Gasthof Post. Sowohl das Brauhaus Tegernsee als auch die Kirchengemeinde als Eigentümer stünden der Dorferneuerung aufgeschlossen gegenüber, sagt Ortlieb.

An der Kirche wird zum Beispiel die Lage der jetzigen Parkplätze diskutiert. Sie sollen erhalten, aber anders situiert werden. Beim Gasthof Post ist im Gespräch, eine direkte Anbindung von der Ludlmühlstraße (Schule) zur B11 zu schaffen. Im Gegenzug würde das Brauhaus Tegernsee auf der Südseite mehr Fläche bekommen, etwa für Außengastronomie.

Ist der jetzige Standort des Maibaums sinnvoll?

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Standort des Maibaums. Es geht darum, ob der jetzige sinnvoll ist. „Hier geht es vor allem um technische Themen hinsichtlich Aufstellen und Umlegen“, sagt Ortlieb. Gespräche mit den Maibaumburschen hat es schon gegeben.

Bei der Infoversammlung wird das Ingenieurbüro zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung, vertreten durch Peter Oster, Abschnitt für Abschnitt ihre Ideen und Entwürfe für Dorfplatz und -straße vorstellen, und zwar bis zum Café Lugauer. Es geht auch um den Sachstand zum Fahrbahnbelag, also Kopfsteinpflaster oder Asphalt.

Bürger sollen sich mit Fragen und Ideen einbringen

Die Bürger können Fragen stellen und Ideen einbringen. So eine Veranstaltung war schon lange geplant. „Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Ortlieb. Zudem sei es wichtig, zuerst mit den direkt betroffenen Anliegern zu sprechen. Die Ergebnisse werden anschließend im Internet nachzulesen sein. Auch dann kann man noch Anregungen einbringen.

Die Versammlung findet am Montag, 19. September, um 19 Uhr im Saal des Gasthofs Post statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.