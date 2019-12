Dorferneuerung und Wohnungsbau stehen in Benediktbeuern im Fokus

Bürgermeister Toni Ortlieb will in Benediktbeuern mit dem neuen Gemeinderat einiges anpacken. Er selbst bleibt bis 2026 im Amt.

Benediktbeuern - Weil Benediktbeuern nach dem Tod von Rathauschef Hans Kiefersauer im Sommer einen neuen Bürgermeister gewählt hat, kann Toni Ortlieb bis 2026 die Geschäfte führen. Im Klosterdorf wird es aber eine neue Zusammensetzung des Gemeinderats geben.

Ortlieb will einiges anpacken – zum Beispiel die Dorferneuerung. Hier wird die Planung für die Sanierung und Verschönerung von Dorfstraße, -platz und Alexander-Thalhuber-Straße beginnen. Außerdem wird weiter am Benediktus-Themenweg am Kloster gearbeitet, kündigt Ortlieb an. Sobald es das Wetter zulässt, soll der frisch sanierte Gemeindepark eingeweiht werden. Zudem wird das neue Feuerwehrfahrzeug gesegnet. Im Klosterdorf gibt es einige marode Straßen, deren Zustand die Gemeinde verbessern will. Darunter fallen Asamstraße und Oberjägerweg sowie der Gehweg im westlichen Bereich der Bahnhofstraße listet, Ortlieb auf.

Zudem soll der Wohnmobilstellplatz am Schwimmbad vergrößert werden. Ortlieb hofft, dass der Breitbandausbau in Benediktbeuern heuer endlich dem Ende zugeht. Die Gebäude im Außenbereich müssen noch erschlossen werden. Weiter gearbeitet wird auch am großen Wohnbauprojekt für Einheimische am Feuerwehrhaus. Derzeit läuft noch die Bewerbungsphase (wir berichteten). Zusammen mit einer Kanzlei wird die Gemeinde das Verfahren durchführen und dann die begehrten Bauplätze vergeben.

Ortlieb will mit dem Gemeinderat auch über kommunalen Wohnungsbau diskutieren. Auch die teils alten Wasserleitungen sind ein wichtiges Thema in Benediktbeuern. Laufende Unterhaltsmaßnahmen werde man in Wetterstein- und Asamstraße sowie am Oberjägerweg durchführen, kündigt Ortlieb an. An der Schule wird zudem mit dem Bau einer neuen Hackschnitzelheizung begonnen, „die wir hoffentlich im Winter 2020/21 in Betrieb nehmen können“.

