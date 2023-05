Drei Bergwachten trainieren alpine Luftrettung im Bereich der Tutzinger Hütte

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Im Bereich der Tutzinger Hütte trainierten die Bergwachten aus Benediktbeuern, Kochel und Ohlstadt die Rettung von Verletzten mit dem Hubschrauber der Bundeswehr. © BW

Die Qualifikation für die Luftrettung sind seit Mitte 2022 neu definiert. Drei Bergwachten trainierten nun mit einem Bundeswehr-Hubschrauber Luftrettungssituationen.

Benediktbeuern/Kochel am See – Die Bergwacht-Bereitschaften aus Benediktbeuern, Kochel und Ohlstadt haben zusammen mit einem Bundeswehr-Hubschrauber ein besonderes Luftrettungs-Training an der Benediktenwand durchführt. Das berichtet die Bergwacht Benediktbeuern.

Qualifikation für die Luftrettung neu definiert

Hintergrund ist die Neuregelung der Bergwacht Bayern, die die Qualifikation für die Luftrettung seit Mitte 2022 neu definiert. Demnach wird ab sofort bei der Luftrettung zwischen der Qualifikation eines Luftretters (LR) und einer unterwiesenen Einsatzkraft (UEK) unterschieden.

„Seit Bekanntwerden der neuen Regeln hat die Bergwacht Benediktbeuern mittlerweile acht Flugretter, eine Flugretterin sowie fünf Unterwiesene Einsatzkräfte, vier Männer und eine Frau, erfolgreich ausgebildet“, berichtet Pressesprecher Tobias Döring. „Das ist in Anbetracht der Kürze der Zeit eine enorme Leistung und erfordert von den ehrenamtlichen Einsatzkräften ein hohes Können und Engagement.“

Übung: Rettung einer Person aus Absturzgelände

Bei dem Training jetzt wurden wichtige Methoden geübt, beispielsweise die Rettung einer Person aus Absturzgelände oder in einem Luftbergesack. Dass sich der Aufwand und die Zeit sehr lohnen, dessen sind sich die Absolventen sicher. Die Ehrenamtlichen sollen in der Lage sein, die oftmals schwierigen und komplexen Herausforderungen im Rahmen einer Luftrettung sicher zu meistern.

„Die Aufgabe der Flugretter ist, in Zusammenarbeit mit Hubschraubern schwierige Bergungen und Hilfeleistungen im hochalpinen Gelände mittels aller Standard- und Spezialrettungsverfahren durchzuführen“, erklärt Döring. „Hierbei werden sie von den mit weniger Befugnissen ausgestatteten unterwiesenen Einsatzkräften unterstützt.“

Großer finanzieller Aufwand

Um die jeweiligen Qualifikationen aufrechtzuerhalten, sind auch jährliche Simulationstrainings im Bergwachtzentrum in Bad Tölz sowie Echtflüge notwendig. „Abgesehen von den medizinischen Indikationen gewinnt die Unterstützung des Hubschraubers immer mehr an Bedeutung“, sagt Döring und nennt als Beispiele eine Rettung aus Absturzgelände oder den zügigen Transport der Einsatzkräfte. „Umso erfreulicher ist es für uns als Bereitschaft, über solche hohen Kompetenzen und entsprechend hohen Wissenstand zu verfügen.“

Die Umsetzung des Konzepts sei allerdings mit großem finanziellen Aufwand verbunden. „Für die Anschaffung der notwendigen Ausrüstung mussten wir 3000 Euro investieren.“ Das sei nur durch Spendengelder möglich, sagt Döring. Die Bereitschaft freue sich sehr über die breite Unterstützung aus der Bevölkerung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.