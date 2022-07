„Dreiviertelblut“ lädt zum zum „Deifedanz“ ins Kloster

Von: Ines Gokus

Sebastian Horn (li.) und Gerd Baumann (re.) wollen im Dezember ein neues Album auf den Markt bringen. © Archiv

Ihre ungewöhnliche, teils düstere, in jedem Fall folklorefreie Volksmusik spielt die Gruppe „Dreiviertelblut“ rund um Sebastian Horn demnächst zum ersten Mal an einem „magischen Ort“.

Benediktbeuern – Es läuft gut für „Dreiviertelblut“: Die Formation um Sebastian Horn und Gerd Baumann steht derzeit zwei- bis dreimal pro Woche auf der Bühne. Mit dabei waren Auftritte in Innsbruck und Wels, aber auch wieder ein großes Konzert mit den Münchner Symphonikern im Deutschen Theater. Am Samstag, 23. Juli, kommen sie mit ihrem Programm „Diskothek Maria Elend“ zum Openair in den Maierhof des Klosters Benediktbeuern.

Sebastian Horn über „Dreiviertelblut“: „Noch besser, tiefer und reflektierter“

„Wir können uns nicht beschweren“, sagt Gerd Baumann, Musiker, Komponist und Hochschullehrer in Personalunion im Gespräch mit dem Tölzer Kurier am Telefon. „Keiner von der Band ist während Corona in ein Loch gefallen, alle hatten reichlich Nebenbeschäftigungen, und es gab viel Studioarbeit.“ Und Sänger Sebastian Horn ergänzt: „Ich finde es interessant, dass wir immer noch besser, tiefer und reflektierter werden.“

Von Horn stammen die außergewöhnlichen, bairischen, düsteren, gehaltvollen Texte, die er mit großer Intensität auf die Bühne bringt. „Wir gehen manchmal noch beim Soundcheck in die Optimierung der Lieder. Alle sind mit einem wahnsinnigen Bewusstsein dabei, so dass es immer noch schöner wird“, sagt der Lenggrieser. Beide Künstler empfinden es als „absolutes Glück“, dass sich alle Bandmitglieder jedes einzelne Mal auf den Auftritt freuen – „ohne Wenn und Aber“.

Insgesamt besteht „Dreiviertelblut“ aus sieben Musikern, außer Horn und Baumann noch Dominik Glöbl, Flurin Mück, Luke Cyrus Goetze, Benny Schäfer und Florian Riedl, die allesamt dafür brennen, diese außergewöhnliche „folklorefreie“ Volksmusik zu spielen, für die man „Dreiviertelblut“ kennt und feiert. Ob finster oder schräg, ob opulent oder zart – die Konzerte sind ein Erlebnis, musikalisch vielschichtig und mitreißend, die Texte berührend und ebenso mysteriös wie poetisch.

Für „Dreiviertelblut“ war es ein Traum, im Kloster aufzutreten

Für die Band ist es das erste Mal, dass sie im Kloster Benediktbeuern spielt. „Es war ein großer Traum, dort aufzutreten“, freut sich Horn. Es sei ein magischer Ort: „An solchen Plätzen Musik zu spielen oder zu hören, ist etwas ganz Besonderes.“ Und klar, den „Deifedanz“ – eines ihrer bekanntesten Lieder – dort zu spielen, findet er dann doch „ziemlich spannend“.

Baumann ist da pragmatischer, zumindest seit er einmal eine durchaus saftige Lesung gemeinsam mit Marcus H. Rosenmüller beim Katholischen Frauenbund gehalten hat – mit großen Erfolg, wie er belustigt erzählt. Er mag es einfach sehr, an Orten zu spielen, die optisch ansprechend sind. „Der Platz ist traumhaft, prädestiniert für ein tolles Sommerabendkonzert“, sagt er über Benediktbeuern.

Natürlich sei auch ihnen klar, dass es für Veranstalter und Musiker schwieriger geworden ist nach der Corona-Krise. Die Leute seien noch zurückhaltend bei den Konzertbesuchen. Als „extra bitter“ bezeichnet es Baumann, dass die aufkeimende Aufbruchstimmung durch den Krieg in der Ukraine oft wieder „bleischwer“ geworden sei. Die beiden Musiker haben aber auch die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die im Konzert sind, umso mehr „Rabatz machen und Freude haben“, so Horn.

Konzert in Benediktbeuern mit Liedern vom neuen Album

Das Konzert im Kloster, so wird verraten, wird zu einem Drittel aus Liedern des neuen Albums bestehen, das im Dezember herauskommt. Am 2. Dezember, um genau zu sein, also an Horns Geburtstag. Die Lieder seien nach und nach „ganz gemütlich“ entstanden. Denn jeder der Musiker hat noch etliche andere Projekte am Laufen. „Das Album ist wieder eine Mischung aus Wastis düsterem Labyrinth-Gedankengut und meinem Versuch, was Leichtes und Positives beizusteuern“, formuliert es Baumann.

Die Lieder sind fertig, wurden aber schon zweimal neu aufgenommen, denn beim Live-Spielen kommt immer wieder die eine oder andere Optimierung dazu, die dann unbedingt mit dabei sein muss. Bisher gibt es nur den Arbeitstitel „Plié“ für die Scheibe – und der geht auf das Bandritual zurück, sich vor dem Auftritt im Kreis aufzustellen und mit zusammengeführten Fersen in die Knie zu gehen, wie bei der Ballett-Kniebeuge. Eine Art Glücksbringer, der bisher jedenfalls ganz gut funktioniert hat.

Infos und Karten

„Dreiviertelblut“ tritt am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr im Maierhof des Klosters Benediktbeuern auf. Karten gibt es laut Veranstalter im Klosterladen sowie online auf www.bee-veranstaltung.de (41,80 Euro) und auf www.eventim.de

