„Dreiviertelblut“ zu Gast in Benediktbeuern: Morbid, mitreißend

Von: Ines Gokus

Teilen

Mal wild, mal ruhig und getragen: Sebastian Horn (li.) und Gerd Baumann sind mit ihrer Formation „Dreiviertelblut“ unberechenbar © arp

Das angekündigte Gewitter wurde abgesagt, und das Konzert mit „Dreiviertelblut“ am Samstag im Kloster Benediktbeuern war so, wie man sich ein Openair wettermäßig wünscht: Trocken, mild, stimmungsvoll.

Benediktbeuern – Die Formation um Sebastian Horn und Gerd Baumann konnte unbehelligt ihr Programm „Diskothek Maria Elend“ auf der Freiluftbühne im Maierhof spielen. Etwa 1000 Zuhörer waren mit dabei. Dass alles zusammengehört, alles ein Kreislauf ist, keiner gefeit ist vor Kummer, aber auch nicht vor der Freude – davon erzählen die Lieder von „Dreiviertelblut“. Ewiges Leben und ewiges Sterben, lachen, bis man weinen muss, Träume, die zu Texten und Tönen werden: Poetisch, überbordend und durchaus auch verrückt geht es zu in den Songs, für die Sänger Sebastian Horn die Zeilen liefert und für die die sechs Musiker vielschichtige Musik weben, in der jeder einzelne glänzt und jeder einzelne Teil des Ganzen ist. Wer zu Dreiviertelblut geht, weiß, dass es nicht lauwarm wird, sondern es sich irgendwie immer um alles dreht. Es passte durchaus in die klösterliche Atmosphäre, dass viele ruhigere Stücke gespielt wurden. „Ich war noch nie so froh wie heute, dass der Wetterbericht nicht gestimmt hat“, bekannte Horn. Tatsächlich gibt es einige Lieder in ihrem Repertoire, die vom Wetter handeln – und die Natur ist ja sowieso Horns Credo.

Gelassene Stimmung bei Konzert im Maierhof

In der ersten Stunde vor der Pause war die Stimmung gelassen, die Leute saßen und lauschten und ein-, zweimal sang man auch mit. Jeder Song ein kleiner Mikrokosmos, in dem Theaterstücke passieren, jeder Musiker ein Könner an seinem Instrument. Mit Horn und Bandmitbegründer Gerd Baumann, der Gitarre spielt, ebenso singt und Texte schreibt, sind Dominik Glöbl, Flurin Mück, Luke Cyrus Goetze, Benny Schäfer und Florian Riedl die Garanten dafür, die selbsternannte „folklorefreie Volksmusik“ zu einem musikalischen Erlebnis zu machen. Klarinette, Kontrabass und Trompete hatten ausgiebig Zeit für Soloausflüge ins jazzige, orientalische, zu Gypsyklängen oder Klezmertönen, für die es vom Publikum immer wieder Zwischenapplaus gab. Ganz entspannt war übrigens auch ein tierischer Zuschauer: Der Benediktbeurer Klosterstorch lauschte dem Geschehen von seinem luftigen Sitz auf dem Dach aus und blieb tatsächlich da – anscheinend gefiel ihm, was er hörte oder „er ist taub“, wie Baumann zwischendurch mutmaßte.

Zahlreich war das Publikum im Maierhof in Benediktbeuern erschiene © arp

Trotz aller Schwere und Düsternis der Lieder ging es auf der Bühne auch ausgelassen zu, ein bisschen Gefrotzel, ein paar skurrile Geschichten und Horn als entrückter Tanzbär, der über die Bühne pogt oder sich auf dem Boden wälzt. Denn natürlich, getragen war nicht das ganze Konzert, hin und wieder ging es auch durchaus tanzverdächtig zur Sache, was mit Bestuhlung ja immer kompliziert ist. Aber im Maierhof war genug Platz, so dass zumindest beim „Deifedanz“ alle standen. Eine der letzten Nummern, der dann auch wieder Ruhigeres folgte, was tatsächlich ein bisschen schade war. Doch zuvor war es mit „Zeit“ oder „Im Mai“ schon wilder, fast schon fröhlich, was man bei Dreiviertelblut zwar nicht leichtfertig sagt, was aber trotzdem kein Widerspruch ist, sondern die perfekte Ergänzung. Gespielt wurde quer durch die Alben, und auch einen Ausblick auf die neue Scheibe, die im Winter rauskommen soll, gab es. Hier haben die letzten beiden Jahre geprägt, zumindest bei „Irgendwann“ – in dem Baumann seiner Verwirrung Ausdruck gibt, wie viele selbst ernannte Experten es plötzlich in seinem Freundeskreis gegeben hat. Ähnlich wie Horn hat auch er den Hang zum fantasievollen Fabulieren, nur dass kein Tod und keine Särge, schwarze Federn, Teufel oder verfaultes Blut darin vorkommen. Eher so die ganz normalen Alltagsspinnereien, über komische Nachbarn oder eben den Storch auf dem Dach, die seltsam und saukomisch gleichzeitig sind. „Dreiviertelblut“ ist eine Art morbide Wundertüte mit all seinen düsteren und schaurigen Texten im Spektrum zwischen Leben und Tod – und dennoch ein lebendiges, mitreißendes musikalisches Event, das im Maierhof eine passende Kulisse gefunden hat.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.