Ein Auge für das Unscheinbare: Fotoausstellung von Josefa Thusbaß in Benediktbeuern

ZUK

Von Elena Royer schließen

Eine Fotoausstellung von Schwester Josefa Thusbaß mit Naturmotiven wird am Donnerstag im ZUK in Benediktbeuern eröffnet.

Benediktbeuern – Faszinierende Naturfotografien von Schwester Josefa Thusbaß gibt es ab Donnerstag bei der Fotoausstellung „Klein, aber oho!“ im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern zu sehen. Das teilt das Kloster in einer Pressemitteilung mit. Für Schwester Josefa Thusbaß, ehemalige Rektorin der Mädchen-Realschule in Schlehdorf, wo sie Physik und Mathematik unterrichtete, lebt in allen Dingen der Natur eine eigene Seele. Sie zu suchen und das Wesentliche der Blüte, des Baumes, der Landschaft herauszufinden, ist für sie eine fotografische Herausforderung. „Mein Hauptinteresse war immer die Makrofotografie, das Unscheinbare. Das, was man so leicht übersieht, was aber die Grundlage für das Große ist“, wird die Missionsdominikanerin in der Mitteilung zitiert.

Naturfotografie-Ausstellung ab Donnerstag

Begeistert spricht Schwester Josefa davon, wie unvorstellbar kreativ die Natur in ihrer Gestaltung ist und voll überraschender Vielfalt. „Über die Fotografie begriff ich langsam, dass wir als Menschen immer, auch in schweren Zeiten, ein Quantum Schönheit zum Leben brauchen.“ Als Hobbyfotografin ist Schwester Josefa bereits gute 65 Jahre unterwegs. Schon als Schulkind hatte sie das Glück, an eine Mini-Kamera zu kommen – es muss wohl eine einfache Lochkamera gewesen sein. „Auf dem ersten, entwickelten Filmstreifen, der durch Streulicht ziemlich ramponiert war, konnte ich das Gesicht meiner Mutter erkennen – und in diesem Moment ging bei mir eine Schleuse auf. Die Lust am Bild hat mich nie mehr verlassen“, verdeutlicht Schwester Josefa den Beginn ihrer Fotografier-Leidenschaft. Bis heute geht sie ungern ohne Kamera aus dem Haus, wie es in der Mitteilung heißt. Wenn die Kamera nicht dabei ist, fehlt etwas Wichtiges.

+ Schwester Josefa Thusbaß. © A

In der Fotografie war sie ein Leben lang Autodidaktin. Sie arbeitete im Schwarz-Weiß-Labor, erstellte Farbabzüge, machte Dias, gab Fotokurse für Schülerinnen, hielt Diavorträge. Dann sei endlich, wie Schwester Josefa betont, das Digitalzeitalter gekommen. Mit dem Digitalbild sei es viel leichter geworden, große Fotoabzüge für Ausstellungen herzustellen.

Weitere Informationen:

Die Vernissage der Fotoausstellung „Klein, aber oho! – Faszinierende Natur unter der Lupe“ mit Schwester Josefa Thusbaß findet am Donnerstag, 2. März, um 18 Uhr im Allianzsaal-Foyer (1. Stock Maierhof Mittelrisalit) statt. Die Ausstellung ist bis 16. April im Flur der ZUK-Erwachsenenbildung täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.