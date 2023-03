Ein Jahr voller Jubiläen in Benediktbeuern

Von: Franziska Seliger

Prägend für Benediktbeuern: Die Ostseite der Basilika mit ihren beiden Türmen feiert heuer ihr 350-jähriges Bestehen. © Seliger

Viele ganz besondere kirchliche Feierlichkeiten stehen heuer in Benediktbeuern an. Im Zentrum stehen dabei die Basilika im Kloster, die Fronleichnamsprozession und das neue Gipfelkreuz für die Benediktenwand.

Benediktbeuern – Selbst dem erfahrenen Mesner Christian Höck fällt es angesichts der vielen kirchlichen Festlichkeiten in diesem Jahr nicht ganz leicht, den Überblick über deren Reihenfolge zu behalten. Wie gut, dass es Kalender gibt. Diesen zückt Höck dann auch im Gespräch mit der Heimatzeitung, um alle Feste mit dem richtigen Datum und in der richtigen Reihenfolge anzugeben.

Start am 1. Mai

Los geht der Feier-Reigen laut Höck am Montag, 1. Mai, wenn für die Benediktus-Glocke im Turm der Basilika das 300-jährige Jubiläum ansteht. Schon etwas Besonderes, findet Höck. „Aber wie feiert man eine Glocke?“ Nach der richtigen Antwort werde noch gesucht. Vermutlich, so der Mesner, werde das Glocken-Jubiläum im Herbst begangen – eingebettet in die Feierlichkeiten zu 350 Jahre Basilika-Ostpartie. 50 Jahre Basilika-Erhebung werde dann am Samstag, 3. Juni, gefeiert, nennt Höck das zweite anstehende Jubiläum. Auf diesen Tag vor genau 50 Jahren sei eine entsprechende Urkunde datiert. „Das Original hängt bis heute in der Sakristei“, so der Mesner.

750 Jahre Benediktbeurer Fronleichnamsprozession

Ihr 750-jähriges Jubiläum feiert heuer die Benediktbeurer Fronleichnamsprozession; und zwar laut Höck am Donnerstag, 8. Juni. Dass die Prozession im Klosterdorf die älteste ihrer Art in Bayern ist, möchte der Mesner zwar nicht bestätigen. Auf jeden Fall sei sie aber „eine der ältesten Prozessionen in Bayern“. Eine Urkunde zur Erlaubnis der Durchführung dieser Prozession, ausgestellt vom Augsburger Bischof, befinde sich nach wie vor im Kloster, so Höck. Sehr viel anders als in früheren Jahren könne man die Prozession in ihrem Jubiläumsjahr aber auch nicht begehen, findet Höck. Allerhöchstens könne man versuchen, noch mehr Teilnehmer für die Prozession zu gewinnen, von der es im Klosterdorf übrigens gleich zwei gebe, wie er betont. Auch das sei eine Besonderheit.

2. Juli: 50-Jähriges Priesterjubiläum von Pfarrer P. Heiner Heim

Dicht drängen sich dann die Festlichkeiten im Juli: Am Sonntag, 2. Juli, soll laut Höck das 50-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer P. Heiner Heim gefeiert werden. Dazu sei um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Basilika geplant. Nur wenige Tage später, am Samstag, 8. Juli, werde dann um 14 Uhr in der Basilika ein Salesianer zum Priester geweiht. „Es ist eine Besonderheit, dass es in Benediktbeuern wieder eine Priesterweihe gibt“, betont Höck.

Einen Tag später, am Sonntag. 9. Juli, werde dieser neue Priester dann seine sogenannte Primiz feiern – also seine erste selbstständige Messe. An diesem Tag werde auch das Benediktusfest mit Pfarrfest gefeiert. Dabei wollen Bergwacht und Feuerwehr auch das neue Kreuz für die Benediktenwand der Öffentlichkeit im Klosterhof präsentieren, so Höck. Im Rahmen des Festes solle das neue Gipfelkreuz auch gesegnet werden. Im Anschluss werde das Kreuz wieder auseinandergebaut, um es besser auf die Benediktenwand transportieren zu können. Im Rahmen einer Bergmesse solle es hier dann aufgestellt werden. Einen Zeitpunkt dafür nannte Höck nicht. Die Bergmesse solle aber in kleinem Rahmen begangen werden.

350-jähriges Bestehen der Ostpartie der Basilika

Im Oktober wird dann das 350-jährige Bestehen der Ostpartie der Basilika samt ihrer beiden Türme gefeiert. Im Jahre 1673 sei der Bauteil vollendet worden, weiß der Mesner. Die Ostpartie mit ihren Türmen: „Das ist das Markante von Benediktbeuern“, so Höck. Das Motiv ziere beispielsweise auch das Gemeindewappen. Anlässlich dieses Jubiläums sind für Samstag, 14. Oktober, Führungen geplant. Auch einen Malwettbewerb für Kinder sowie einen Fotowettbewerb für Jugendliche und Erwachsene soll es geben. In die Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum könnte laut Höck auch die Benediktusglocke mit einbezogen werden.

