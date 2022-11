Ein Liebestrank aus dem Geweih des Wolpertingers

Wunderbare Ausgeburten der Fantasie: Hier lässt Künstlerin Anne Blaich eine Gams aus dem Ei steigen. © näher

Eine ungewöhnliche Ausstellung mit dem Titel „Wesen der Alpen“ im Zentrum für Umwelt und Kultur im Kloster Benediktbeuern widmet sich den mystischen Kreaturen des Alpenraums.

Benediktbeuern – Noch bis zum 27. November ist im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern die Ausstellung „Wesen der Alpen“ zu sehen. Die in Tölz lebende Biologin und Fotografin Dr. Anne Blaich zeigt hier eine Auswahl „mystischer Wesen des Alpenraums“.

In zwölf Bildern mit Erläuterungstexten präsentiert sie Wesen, die „die Vielfalt der alpenländischen Kultur widerspiegeln“ wollen. Ihre Arbeiten sind sogenannte Mixed-Media-Art-Werke, bestehend aus Tuschezeichnungen und Hintergrund-Fotografien. „Die Technik der Tuschezeichnungen ist jeweils an die einzelnen mystischen Wesen angepasst, so dass deren Persönlichkeit bestmöglich dargestellt wird“, erklärt Blaich. Die promovierte Biologin, die zudem eine Ausbildung zur Fotografin und Illustratorin absolvierte, wurde durch die unerwartete Begegnung mit einem possierlichen Siebenschläfer zum Schreiben animiert. Das machte ihr so viel Spaß, dass immer weitere Texte entstanden. Diese veröffentlichte sie 2018 in ihrem ersten Buch „Wolpertinger, Boandlknacker, Hölldeixl: Luggi und die Fabelwesen der Alpen“. Darauf folgten weitere Projekte in Kooperation mit dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in München.

Gruselige Zottelwesen

Im ZUK lassen sich nun die wunderbaren Ausgeburten ihrer Fantasie bestaunen. Da steigt eine prächtige Gams vor Alpenkulisse aus dem Ei. Der Text klärt auf: „Die Hochalpengams legt drei Eier in ein verlassenes Adlernest. Nach 20 Tagen Brutzeit schlüpfen die Gämsenkitze.“ Darauf muss man erst mal kommen. Eine Bildergruppe ist den Perchten gewidmet. Sie zeigen gruselige Zottelwesen mit mächtigen Hörnern, die als furchterregende Gestalten mitten hinein in die idyllischsten Alpenlandschaften versetzt sind.

Als der „König der Alpen“ präsentiert sich der Steinbock vor schroffen, schneebedeckten Gipfeln. In dieser Raritäten-Galerie dürfen die Wolpertinger nicht fehlen. Blaich beschreibt sie als „Mischwesen aus Hase, Rehbock und Fuchs“. Was bisher keinem Naturwissenschaftler gelingen wollte, entschlüsselt sie nebenbei. Die Entstehung dieser fabelhaften Wesen: „Einst verliebte sich ein stattlicher Rehbock in einen jungen Hasen…“ Damit nicht genug, hat sie den ultimativen Tipp parat: „Aus Wolpertingergeweih lässt sich ein starker Liebestrank brauen!“

Auch der Goggolori ist zu sehen

Auch ein gräuslicher Tatzelwurm zeigt sich hier als „kleiner Verwandter der Drachen und Lindwürmer“. Blaich versieht ihn mit einem schlangenartigen Körper und dem Kopf einer Löwin. Gar nicht furchteinflößend präsentiert sich dagegen der Goggolori, „ein Kobold, der am Ammersee zuhause ist und gerne seine Späße mit den Menschen treibt“. Seine Konturen erheben sich nebelhaft aus den Wasserfluten.

Blaichs Ziel war es, die Alpenwesen in ihrer ursprünglichen Umgebung zu zeigen und in den Fotografien lebendig werden zu lassen. Das ist ihr aufs Beste gelungen. Der Besuch der Ausstellung empfiehlt sich nicht nur, aber unbedingt auch mit Kindern, die ihre helle Freude haben werden angesichts der fantastischen Kreaturen. (Sabine Näher)

Die Ausstellung „Wesen der Alpen“ ist bis 27. November im 1. Stock des Mittelrisalits im Maierhof zu sehen, täglich von 10 bis 17 Uhr. Eintritt ist frei.