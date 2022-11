Ein Ordensmann mit großer Liebe zur Musik: Trauer um den Salesianer Georg Schieder

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Auch durch sein Buch „Hinter Klostermauern“ wurde Bruder Georg Schieder in der Region bekannt. © arp

Die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos und viele Menschen im Loisachtal trauern um Bruder Georg Schieder. Wie das Kloster mitteilt, ist der beliebte Ordensmann am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorben.

Benediktbeuern – Georg Schieder war der Verfasser des Buchs „Hinter Klostermauern“ und sehr musikalisch. Jahrzehntelang unterrichtete er Schüler an Hackbrett, Zither, Gitarre und Akkordeon.

Schieder war Laienbruder und hatte keine Priesterweihe empfangen, deshalb trug er nicht den Titel „Pater“. Er stammte aus der Oberpfalz, und der erdige Dialekt war seiner Stimme stets anzumerken. Schieder war nicht nur ein sehr geselliger Mensch, sondern auch pflichtbewusst und bescheiden. Gerne begann er den Tag schon morgens um 4 Uhr, um den Rosenkranz zu beten.

Als Jugendlicher durch den Berufswunsch ans Kloster gekommen

Im Alter von 14 Jahren kam er zu den Salesianern Don Boscos, weil er unbedingt Schlosser werden wollte. 1950 konnte er, gegen den Willen des Vaters, mit der Ausbildung beginnen. Während der Lehre fand er Gefallen am Ordensleben, trat den Salesianern bei und legte nach einigen Jahren die Ewige Profess ab.

Schieder kannte das Kloster wie kaum ein anderer. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Benediktbeuern außer der Schlosserei noch Schmiede, Gärtnerei, Wagnerei, Schneiderei, Schuhmacherei, Sattlerei, Metzgerei, Landwirtschaft, Mühle und Bäckerei.

Engagierter Handwerker

Schieders Engagement gehörte von Anfang an dem Handwerk. Er packte mit an, als 1955 im Maierhof eine Biogasanlage gebaut wurde und gab später als deren Leiter sogar der „Bunten Illustrierten“ ein Interview. Titel: „Ich pfeif’ aufs Öl“.

Außerdem war er der Chef der Schlosserei und fertigte in seiner Freizeit Uhren, Kelche, Kerzenleuchter und Kreuze. 1968 wurde er Schlossermeister. Bis ins hohe Alter war er der Hausmeister im Kloster. Es gibt kaum einen Winkel im Kloster, den Schieder nicht kannte. Besonders „gefuchst“ hatte ihn jedoch nach dem Großbrand 1979 die empfindliche Alarmanlage im Speicher. „Die schlug bei jeder Fledermaus an“, berichtete er damals. Bis zu drei Mal in der Nacht habe er hochgehen müssen, um sie auszuschalten. Einige Jahre später bekam jedes Zimmer einen Rauchmelder – und Schieder konnte wieder besser schlafen.

Jahrzehntelang Musik unterrichtet

Generationen von Menschen im Loisachtal kennen Schieder aber vor allem durch die Musik: Zither und Hackbrett hatte er sich im Selbststudium beigebracht und unterrichtet, zudem beherrschte er Gitarre und Akkordeon. Die Musik war für ihn eine Herzensangelegenheit, bis ins hohe Alter. Dass er nicht mehr so richtig musizieren konnte, habe ihn sehr mitgenommen, berichtet Klosterdirektor Pater Lothar Bily. In den vergangenen Jahren setzten Schieder Rückenprobleme zu, und er war auf den Rollstuhl angewiesen. Er blühte auf, wenn ihn ehemalige Schüler besuchten, für einen Ratsch oder ein bisschen Musik.

2014 Buch „Hinter Klostermauern“ veröffentlicht

Einem größeren Kreis war Schieder durch das Buch „Hinter Klostermauern“ bekannt, das er 2014 veröffentlichte. Darin berichtete er von früheren Jahren im Kloster und erzählte so manche Anekdote. Etwas Besonderes war seine „Freundschaft“ mit einem Reh, das er verletzt auf einer Wiese vor dem Kloster gefunden hatte. Er pflegte das Tier gesund und entließ es dann wieder in die Natur. Was dann passierte, hatte Seltenheitswert: Das Reh, „Liesl“ genannt, kam 15 Jahre lang jedes Frühjahr zu ihm und zeigte seine jungen Kitze.

Das Requiem findet am Mittwoch, 30. November, um 14 Uhr in der Benediktbeurer Basilika statt, anschließend ist Beisetzung auf dem Salesianer-Friedhof. Der Rosenkranz wird am Dienstag, 29. November, um 18.15 Uhr in der Marienkirche gebetet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.