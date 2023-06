Ein Team, das durchs Feuer geht: 150 Jahre Feuerwehr Benediktbeuern gefeiert

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Festgottesdienst im Innenhof des Klosters: Die Feuerwehr Benediktbeuern freute sich über den Besuch von Abordnungen der Nachbar-Wehren, örtlichen Vereinen und Musikern. Auch Landkreis-Vertreter der Feuerwehr und Kommunalpolitiker waren gekommen. © arp

Großer Festtag in Benediktbeuern: Zusammen mit zahlreichen Wehren aus der Nachbarschaft und örtlichen Vereinen hat die Benediktbeurer Feuerwehr am Sonntag ihr 150. Gründungsjubiläum gefeiert.

Benediktbeuern – Mit dabei waren auch zahlreiche hochrangige Feuerwehr-Aktive auf Landkreis-Ebene sowie Kommunalpolitiker, Landrat Josef Niedermaier, Salesianer Don Boscos, Don Bosco Schwestern und Mitarbeiter des Klosters. Dort fand ein feierlicher Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Auch zahlreiche Bürger hatten sich dazu eingefunden.

In einem Festzug, in dem einige Kutschen und historische Gerätschaften die Blicke auf sich zogen, hielt die Festgemeinde Einzug ins Kloster. Mit dabei waren die Benediktbeurer Musikkapelle und Tambours, Antlaßschützen und Trachtler sowie Feuerwehr-Abordnungen aus Bichl – von dort waren auch Mitglieder der Musikkapelle gekommen –, aus Ried, Obersteinbach, Kochel am See, Bad Heilbrunn, Walchensee, Penzberg und Bad Tölz.

Predigt von Diakon Meigl

Den Festgottesdienst hielt Pfarrer Pater Heiner Heim, begleitet von Pater Lothar Bily und Diakon Georg Meigl. Weil dieser selbst Mitglied der Feuerwehr ist, hielt er die Predigt, in der er immer wieder das Wort „wir“ gebrauchte. Meigl zog mehrmals Vergleiche zwischen der Arbeit Jesu’ am Nächsten und jener der Feuerwehr. Die Benediktbeurer Mitglieder stünden seit 150 Jahren 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche das ganze Jahr über zur Verfügung, sagte Meigl. Man habe gemeinsam Hitze, Rauch, Blut und Tote erlebt. Gemeinsam rette und berge man, aber man ertrage auch.

Prächtiger Festzug: Vor dem Kloster standen aktuelle und historische Fahrzeuge der Feuerwehr. © arp

„Der Rückhalt im privaten Bereich ist für uns unverzichtbar“, sagte Meigl. Jede Einsatzkraft brauche Mitmenschen, und letztendlich sei Gott das Licht am Ende des Tunnels. Feuerwehrfrauen und -männer würden wesentlich mehr arbeiten, als oft in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, so Meigl weiter. Ohne die „unsichtbaren Dienste der Vorstandschaft“ würde das „System nicht funktionieren“.

Wie berichtet, werden Feuerwehr und Bergwacht im Sommer ein neues Kreuz auf der Benediktenwand aufstellen. „Es soll uns immer an diesen heutigen wunderbaren Tag erinnern und Ansporn für den Dienst am Nächsten sein“, schloss Meigl.

Feuerwehr spendet für Haunersche Kinderklinik

Nach dem Gottesdienst, der von der Benediktbeurer Musikkapelle feierlich umrahmt wurde, gab es noch einige offizielle Ansprachen. Vorstand Sebastian Rieger ließ die Geschichte der Wehr Revue passieren und erinnerte an die Leistungen des verstorbenen Ehrenkommandanten Nikolaus Waldherr. Applaus gab es, als Rieger sagte, man verzichte auf Gastgeschenke, sondern spende stattdessen 500 Euro an die Haunersche Kinderklinik.

In dem Festzug befanden sich auch mehrere alte Spritzenwagen, über die sich Kinder und Zuschauer freuten. © arp

Klosterverwaltung spendet

Bürgermeister Toni Ortlieb dankte den Aktiven im Namen der Gemeinde. „Ihr seid Teil eines Teams, mit dem man buchstäblich durchs Feuer gehen kann.“ Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl sprach darüber, wie sich das Einsatz-Aufkommen in den vergangenen Jahren verändert habe. „Es ist eine nie endende Weiterentwicklung.“

Zum Schluss erinnerte Klosterdirektor Lothar Bily an den verheerenden Klosterbrand 1979. Mit sehr persönlichen Worten dankte er den Aktiven, die stets vorbereitet seien, wenn im Kloster der Alarm ginge – und das sei, Fehlalarme eingerechnet, immer wieder der Fall. Kloster-Verwaltungsleiter Hilmar Gries und Franz Wasensteiner, ab August Einrichtungsleiter des Klosters, überreichten Vorstand Rieger als Dank einen Scheck in Höhe von 1500 Euro. Lächelnd erinnerte Pater Bily daran, an diesem heißen Sonntag auch eine andere wichtige Aufgabe wahrzunehmen: Bei der Feier im Feuerwehrhaus den Durst zu löschen. In einem schönen Festzug ging es dann dorthin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.