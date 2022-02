Eine Krippe voller Geschichten in der Benediktbeurer Marienkirche

Von: Christiane Mühlbauer

Wer noch bis zum 26. Februar in die Marienkirche kommt, kann diese Darstellung „Jesu im Tempel“ sehen. © arp

Jedes Jahr ist in der Marienkirche in Benediktbeuern eine geschichtsträchtige Krippe zu sehen. Vom ersten Advent bis zum Palmsonntag – heuer am 10. April – werden elf Darstellungen aufgebaut.

Benediktbeuern – Anmutig sitzt der Pharisäer im Tempel. Er trägt das gleiche liturgische Gewand, das heute noch der Diakon an hohen Feiertagen beim Gottesdienst in der Basilika anhat. Auch die Mitra ist ungewöhnlich, sie ist geteilt. Ähnlich sieht man sie bei den Passionsspielen in Oberammergau. Links vom Tempel reiten Panduren auf den Platz, gekleidet in Uniformen, wie man sie im 18. Jahrhundert im bayerisch-österreichischen Krieg trug. In der Mitte steht ein Brunnen, Kinder spielen. Rechts vom Tempel hält eine Kutsche Einzug. Wer noch bis zum 26. Februar in die Benediktbeurer Marienkirche kommt, kann diese Darstellung „Jesu im Tempel“ sehen. Bis Palmsonntag wird die Krippe noch dreimal umgestaltet werden: Es folgen „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ (ab 27. Februar), die „Hochzeit zu Kana“ (ab 13. März) und schließlich dann der „Einzug in Jerusalem“ ab 27. März. Mesner Christian Höck kennt die Krippe seit 40 Jahren und hat schon als Ministrant mitgeholfen, die Darstellungen aufzubauen. Mittlerweile betreut er mit sechs ehrenamtlichen Helfern den Aufbau sowie Lagerung und Instandhaltung.

Einige Gebäude sind über 200 Jahre alt

„Über die Schnitzer und die Ausstatter der ältesten Figuren beziehungsweise Gebäude sind leider keine Aufzeichnungen bekannt“, sagt Höck. Allerdings tragen einige Jahreszahlen – so etwa steht auf dem prächtigen Fischerhaus auf dem Giebel 1798. Die gleiche Jahreszahl befindet sich auf der Plane des Weinwagens. Auf Gepäckstücken auf diesem Wagen liest man 1780 und 1786. Ein Brunnentrog ist gekennzeichnet mit 1794.

Der Kraxenträger hat einen Kopf aus Wachs und Augen aus Glas. © arp

Allein schon, weil die Figurengruppen unterschiedlich groß und verschiedenartig gefertigt sind, geht Höck davon aus, dass sie nicht aus einer einzigen Krippe stammen können, sondern dass die Krippe im Laufe von vielen Jahrzehnten immer wieder erweitert wurde. Das Besondere ist, dass die Figuren Gewänder tragen, die aus Stoffresten von Messgewändern aus der Basilika stammen. Sie sind mit Perlen und Bordüren besetzt, tragen Goldfäden und Spitze. Manche Figuren haben einen Kopf aus Wachs und Augen aus Glas. Bei anderen lassen sich die Holzgelenke bewegen. Wenn Höck das behutsam macht, knirscht es ein bisschen. „Aber das machen unsere Gelenke nach so langer Zeit auch“, sagt er schmunzelnd.

Seit 25 Jahren in der Marienkirche

Seit rund 25 Jahren befindet sich die Krippe in der Marienkirche, in einem eigens für sie geschaffenen Raum. Könnten die Figuren sprechen, sie würden einiges wissen, etwa, wie sie die Säkularisation überstanden. Als das Kloster 1803 in Staatsbesitz kam und zeitweise sogar als Gefängnis benutzt wurde, entstand wohl der Elefant mit Menschengesicht. „Ein Gefangener soll ihn geschnitzt und ihm das Gesicht eines verhassten Aufsehers gegeben haben“, sagt Höck.

Den Elefant mit Menschengesicht schnitzte wohl ein Gefangener. © arp

Später wurde die Krippe in der Basilika aufgebaut. Der einstige örtliche Krippenverein, allen voran Matthias Jocher (†), kümmerte sich um die Instandhaltung. „Es kamen neue Figuren hinzu, zum Beispiel Hirten mit Schafwolljankern“, weiß der Mesner. Weil die Krippe relativ ungesichert hinter einem kleinen Zaun im Antoniusaltarraum stand und man um den Wert wusste, wurde beschlossen, ihr einen eigenen, gesicherten Raum zu schaffen. Aus dem Krippenverein bildete sich später der heute bekannte „Förderkreis für Brauchtum und Kultur“.

Beim Fischerhaus steht 1798 im Giebel

Beim Erhalt der Krippe und der weiteren Gestaltung haben viele Menschen in den vergangenen Jahrzehnten mitgeholfen. Für die „Hochzeit zu Kana“ bastelten Kinder Teller mit farbenfrohem Obst und Gemüse. Handwerker und Bastler drechselten Krüge, formten Kerzenhalter, Notenständer, kleine Kistchen, Werkzeuge oder Geräte aus der Landwirtschaft, etwa eine alte Egge. Von Pater Karl Abt sind noch Hintergrundmalereien erhalten.

Das Gewand des Pharisäers im Tempel (Mitte) ist aus jenem Stoff, das heute noch der Diakon an hohen Feiertagen beim Gottesdienst in der Basilika trägt. © arp

Apropos Hintergrund: Der Himmel ist eine ehemalige Filmkulisse, genauer gesagt eine Schenkung aus den Bavaria Filmstudios. „Wir könnten verschiedene Farben einstellen, aber das kann schnell kitschig wirken“, sagt Höck. In den vergangenen Jahren musste einiges in den Unterhalt der Krippe investiert werden. So hatten sich zum Beispiel in die Gewänder der 16 Panduren Motten eingenistet. Um sie zu erhalten, musste man eine Textilrestauratorin heranziehen. Die Kosten beliefen sich auf 12 000 Euro. Derzeit sieht man bei der Darstellung Schäden an den Seitenwänden aus Leinwand. Höck sieht auch hier Sanierungsbedarf, aber: „Es würde rund 8000 Euro kosten. Das können wir uns derzeit nicht leisten.“

Der Himmel ist eine Schenkung aus dem Filmstudio

Wer in der Kirche vor der großen Glasscheibe steht, findet rechts eine kleine Chronik samt Spendenbox. Höck kennt Besucher, die eigens zu jeder neuen Szene nach Benediktbeuern kommen, teils bis aus München. Nach Palmsonntag senkt sich dann ein Vorhang – bis zum ersten Advent.

