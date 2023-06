Einsatz am Fuß der Benediktenwand: Bergwacht kümmert sich um Wanderin

Der Rettungshubschrauber übernahm den Transport der Wanderin in die Klinik. © Bergwacht Benediktbeuern

Zur Benediktenwand musste die Benediktbeurer Bergwacht am Samstagabend ausrücken. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Benediktbeuern - Eine größere Wandergruppe befand sich am Samstagabend auf dem Rückweg vom Gipfel der Benediktenwand, als plötzlich eine Teilnehmerin im Bereich der Tutzinger Hütte über Kreislaufbeschwerden klagte. Ein Weitergehen war der Betroffenen unmöglich. Der Gruppenleiter setzte daraufhin den Notruf ab.

Hubschrauber bringt Wanderin in die Klinik

Die Leitstelle Oberland alarmierte gegen 18.30 Uhr die ehrenamtlichen Kräfte der Bergwacht Benediktbeuern. Drei Einsatzkräfte begaben sich mit dem Bergrettungsfahrzeug zur Tutzinger Hütte und übernahmen, in einem eigens von dem Hüttenwirt dafür bereitgestellten Raum, die medizinische Erstversorgung. „Anhand der medizinischen Gesamtumstände wurde der Hubschrauber Christoph 1 aus München-Harlaching nachalarmiert“, berichtet die Bergwacht.

Das Team des Rettungshubschraubers übernahm die weitere Versorgung und den Transport in die Klinik. Gegen 21 Uhr war der Einsatz für die Bergwacht Benediktbeuern beendet.

Wandergruppe ist sehr dankbar für die Hilfe

„Die Wandergruppe zeigte sich den Einsatzkräften gegenüber sehr dankbar“, schildert die Bergwacht im Pressebericht. Die Gruppe und fand es „sehr beruhigend, dass es Rettungskräfte gibt, welche extra aus dem Tal zur Hilfe am Berg eilen“.

