Einsatz für die Artenvielfalt: Die Blühbotschafter aus Benediktbeuern

Von: Melina Staar

Blühende Flächen für Insekten legen Freiwillige nahe dem Kloster Benediktbeuern an. Demnächst kann sich jeder, der Interesse hat, zum Blühbotschafter ausbilden lassen. © Arndt Pröhl

In Benediktbeuern werden künftig Blühbotschafter ausgebildet. Start der Ausbildung ist Ende Mai. Das ist aber nur ein Teil des Artenvielfalt-Projekts.

Benediktbeuern – Hotels mit Vollpension soll es bald rund um das Kloster Benediktbeuern geben. Gäste sind allerdings nicht Menschen, sondern alle Arten von Insekten. Die Hotels stehen schon: Löcher, in denen sich Bienen verkriechen können, aber auch abgestorbene Äste oder Schnittgut, das liegen gelassen wird. Auf einer großen Wiese streuen Volontäre und andere Mitarbeiter des Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern regionale Samen aus, die großteils selbst in der Umgebung gesammelt wurden. In der Vergangenheit wurde diese Wiese gedüngt und gemäht. Nun soll sie ausgemagert werden, um wieder mehr Artenreichtum zu erhalten.

Jeder kann selbst Verantwortung für Artenvielfalt tragen

Die Wiese zum Erblühen zu bringen ist nur ein Teil eines neuen Projekts des ZUK. Bei einem Pressegespräch am Donnerstag erklärten Martin Malkmus, Bildungsreferent des ZUK, und ZUK-Leiter Benedikt Hartmann, worum es geht. „Wir wollen Blühbotschafter ausbilden“, so Hartmann. Das Thema Natur- und Klimaschutz sei allgegenwärtig. Wildlebende Insekten haben eine zentrale Funktion im Ökosystem, allerdings ist deren Zahl in den vergangenen 30 Jahren drastisch gesunken. Hier will das ZUK entgegenwirken. „Wir wollen in die breite Masse gehen und zeigen, dass schon kleine Maßnahmen reichen.“

Jeder könne selbst Verantwortung für die Artenvielfalt tragen. Mit der neuen Ausbildung zum Blühbotschafter, die zusammen mit der Schweisfurth-Stiftung angeboten wird, möchte das ZUK Leute motivieren, ihren Teil beizutragen. „Auf Klosterland haben wir schon viel für die Insektenvielfalt getan“, so Malkmus. Aber man wolle noch mehr machen und über die Blühbotschafter ein Netzwerk aufbauen.

Ausbildung zum Blühbotschafter startet am 27. Mai

Start der Ausbildung, die sich auf fünf Samstage verteilt, ist am 27. Mai. Dabei werden auch Orte außerhalb des ZUK angesteuert: Kommunen, die auf öffentlichen Flächen etwas für die Artenvielfalt tun, landwirtschaftliche Flächen, Naturgärten. Die Ausbildung zum Blühbotschafter richtet sich an alle über 18 Jahren, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.

Die ausgebildeten Blühbotschafter sollen ihr Wissen weitertragen. Beispielsweise in Kindergärten und Schulen. „Von klein auf lernen Kinder, dass sie etwas tun können“, so Malkmus. „Dass dieser eine Schmetterling nur in den Garten kommt, weil man eine Blume gepflanzt hat.“

Erst im zweiten Jahr zündet das „Blüten-Feuerwerk“

Über die Blühvielfalt auf der Wiese am Kloster werde man das Insektensterben nicht aufhalten, so Malkmus. Es gehe aber um das große Ganze, darum, dass Landwirte ihre Mähzyklen anpassen. Dass Kommunen Flächen einfach mal länger wachsen lassen, Privatleute in ihren Gärten Rückzugsmöglichkeiten schaffen. „Alle müssen mit ins Boot.“

Wer so wie die Gruppe am Kloster einen eigenen Blühstreifen anlegt, darf übrigens nicht enttäuscht sein: Nach dem ersten Jahr ist laut Malkmus noch nicht viel zu sehen. „Aber im zweiten Jahr findet dann ein wahres Blüten-Feuerwerk statt.“

