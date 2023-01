Endlich mehr Wohnraum für Studenten in Benediktbeuern

Von: Franziska Seliger

Fünf Studentenwohnheime gibt es derzeit in Benediktbeuern unweit des Klosters. Nun sollen auf dem Grundstück drei weitere Häuser gebaut werden. © fn

Der Benediktbeurer Bauausschuss stimmt dem Neubau von drei Häusern mit 47 Appartements zu. Die Bauvorhaben ist schon länger geplant, denn es musste auch die Parkplatz-Frage geklärt werden.

Benediktbeuern – Studenten der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) im Kloster Benediktbeuern haben seit vielen Jahren Schwierigkeiten, Unterkünfte in Benediktbeuern und Umgebung zu finden. Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sollen die drei zusätzlichen Studentenheime bringen, die das St.-Ulrichswerk als Träger an der Prälatenstraße errichten will. Einen entsprechenden Antrag auf Vorbescheid hatte das Landratsamt bereits im Oktober 2020 genehmigt (wir berichteten). Das St.-Ulrichswerk gehört zum Bistum Augsburg. Dem Bistum gehört auch das Grundstück.

Die neuen Häuser sind nicht quadratisch

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Benediktbeurer Bauausschuss nun über einen entsprechenden Bauantrag zu beraten. Beantragt wurde darin der Neubau von drei Wohnhäusern mit insgesamt 47 Appartements für Studierende auf dem Grundstück an der Ecke Prälatenstraße und der Straße Am Klosterweiher – also in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bereits bestehenden fünf Studentenwohnheimen.

Wie Bauamtsleiter Robby Wagenknecht in der Sitzung erläuterte, soll jedes Gebäude eine Grundfläche von rund 16 mal 11 Meter einnehmen. „Im Gegensatz zum Bestand sind die neuen Gebäude nicht quadratisch“, so Wagenknecht weiter. Die Wandhöhe der Häuser solle jeweils rund 6,50 Meter betragen. Das seien zehn Zentimeter mehr, als im bereits genehmigten Vorbescheid beantragt – eine Änderung, an der sich aber keines der Ausschussmitglieder störte.

Neue Bäume und E-Ladesäulen

Geplant ist laut Wagenknecht zudem die Anlage von insgesamt 49 Stellplätzen sowie der Bau zweier Garagen. Die Stellplätze sollen durch Bäume gegliedert werden. Die Bäume würden neu gepflanzt werden, da die Fläche derzeit noch reine Wiese ist. Außerdem sei der Bau einiger E-Ladesäulen vorgesehen, so Wagenknecht. Einstimmig sprach sich der Bauausschuss für den Bauantrag aus.

