Energiepavillon im ZUK verschönert: Die Natur ins Treppenhaus geholt

Benediktbeuern – Nicht wenige Menschen mussten sich in den vergangenen Monaten vorsorglich für zwei Wochen in Corona-Quarantäne begeben. So ging es nach ihrem Heimatbesuch über Ostern auch Hannah-Sophie Kottal (19) aus Krefeld und Elisabeth Naß (19) aus Peißenberg, die beide seit September 2019 ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beziehungsweise Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern absolvieren. Eine interne Vorsichtsmaßnahme des ZUK sah es vor, dass sich die Menschen im Freiwilligen-Dienst, die über die Osterferien bei ihren Familien waren, nach der Rückkehr nach Benediktbeuern in Quarantäne gehen. Freilich hätten die beiden 19-Jährigen auch die Ferien im ZUK verbringen können, doch der Wunsch, ihre Familien zu sehen, überwog.

Zwei Wochen im Zimmer sitzen, die Langeweile aushalten und hoffen, dass die Zeit schnell vergeht? Darauf hatten die jungen Frauen keine Lust. Also überlegten sie gemeinsam mit ZUK-Rektor Pater Karl Geißinger, wie sie die Zeit der Isolation sinnvoll verbringen könnten. Die Idee: das hohe, leere Treppenhaus des Energiepavillons verschönern. Die beiden Hobbykünstlerinnen waren sofort Feuer und Flamme für den Vorschlag von Pater Geißinger. Gewählt wurden realistische Naturmotive aus der unmittelbaren Umgebung. „Sowohl Motiv als auch Rahmen sollen an einen Blick aus einem Fenster erinnern“, erklärt Elisabeth Naß. „Wir haben in drei Bildern die Natur und die Tiere der Loisach-Kochelsee-Moore gezeichnet.“

Das ging auch ohne Ausflug in die Natur. Die Umgebung kennen die beiden mittlerweile bestens. „Wir sind im Rahmen unserer Tätigkeit hier viel draußen. Die Instandhaltung der Moore ist eine unserer Hauptaufgaben“, sagt Kottal. Bis zum Ausbruch der Pandemie führten sie und Naß auch regelmäßig Besucher und Schulgruppen durch die Tümpel-Landschaft. Als Vorlage für die Bilder dienten Fotos.

Etwa drei Wochen lang standen Kottal und Naß im Treppenhaus und bemalten die Wände. Es sei eine „ganz schöne Herausforderung gewesen“, berichtet Kottal. „Wir haben dafür extra ein Gerüst aufgebaut und fünf Leitern aufgestellt.“ Das sei wirklich „ein abenteuerlicher Anblick“ gewesen, fügt Pater Geißinger hinzu.

Aber die künstlerische Betätigung habe geholfen, die Quarantäne ein Stück weit zu vergessen. „Das Malen gibt mir Ruhe. Es ist ein toller Exkurs vom Alltag“, sagt Kottal, die von klein auf zeichnet und malt. Auch Elisabeth Naß wirkt glücklich: „Wir haben jeden Tag zirka acht Stunden gemalt, so hatten wir einen strukturierten Tag, und die Zeit ist schnell vergangen.“ Obendrein können die beiden Frauen durch ihre Kunst noch eine Botschaft transportieren, die ihnen am Herzen liegt: „Wir wollen Begeisterung für die Natur wecken und zeigen, wie schützenswert das alles ist“, sagt Kottal.

Pater Geißinger ist begeistert vom Ergebnis. „Mich fasziniert die Art des Malens, und man spürt richtig die Begeisterung, die aus den Bildern spricht.“ Die Botschaft, die die Künstlerinnen mit der neuen Treppenhauskunst übermitteln, würde „perfekt zum Energiepavillon des ZUK passen“. Vor allem aber freut ihn, dass „in einer so düsteren Zeit, etwas derart Positives geschaffen worden ist“.

