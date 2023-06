Engagierte für Jugend-Förderverein in Bichl und Benediktbeuern gesucht

Teilen

Machen sich für Kinder und Jugendliche stark (v. li.): Anna Öhler (Schriftführerin), Rudi Mühlhans (Beisitzer), Veronika Bauer (Kassiererin), Patrizia Haim (Beisitzerin), Zweite Vorsitzende Lydia Baur und Mitglied Ignaz Dreier. Nicht im Bild ist Vorsitzender Markus Wenzl. © bib

Seit 20 Jahren gibt es den Jugend-Förderverein. Nun wollen sich einige der Ehrenamtlichen zurückziehen und suchen dringend Nachfolger. Anderweitig droht dem Verein die Auflösung.

Benediktbeuern/Bichl – Seit 20 Jahren bewegen die Mitglieder viel Gutes für Kinder und Jugendliche in Benediktbeuern und Bichl. 2003 trat der Förderverein für die Jugendarbeit in Benediktbeuern und Bichl zum ersten Mal zusammen. Die diesjährige 21. Mitgliederversammlung im Oktober soll unter dem Zeichen einer neuen Vorstandschaft stehen.

20 Jahre Förderverein für die Jugendarbeit in Benediktbeuern und Bichl

Die Einrichtung sieht sich als Ergänzung zu den bestehenden Vereinsangeboten in den Orten. Er fördert beispielsweise den Don-Bosco-Club und vertritt die Interessen der Jugend. Die jährliche, nicht unerhebliche Finanzspritze für den Trägerverein „Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal“ erhöhten die Mitglieder heuer von 2000 auf 3000 Euro. Die diesjährigen Einnahmen bestehen bisher aus Erlösen unterschiedlicher Aktionen: Gemeinsam mit den Kolping-Pfadfindern sammelten Freiwillige Papier- und Altkleider. Das Schafkopfturnier erbrachte über 400 Euro, und über den Garderobendienst beim Faschingsball des Beira Maschkeravereins flossen 600 Euro in die Kasse. Der Christkindlmarktverein spendete 1000 Euro. In den vergangenen Jahren waren bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie Benefizkonzerte veranstaltet worden, zu denen regionale und überregionale Musiker kamen. „Angefangen haben wir mit den Bananafishbones“, schwärmte Beisitzer Rudi Mühlhans. Kassiererin Veronika Bauer merkte an, dass Mühlhans überwiegend für diese Konzerte verantwortlich war. „Beim Catering sind wir ganz gut geworden“, meinte Zweite Vorsitzende Lydia Baur schmunzelnd. Sie erinnerte in ihrem Rückblick an diese Vereinsdienste, etwa beim 30. Jubiläum des Don-Bosco-Clubs, beim Patronatstag der Gebirgsschützen oder bei einem Blasmusikkonzert. Des Weiteren lud der Verein Kinder und Jugendliche zu Open-Air-Kinos ein. „Es macht immer Spaß, so zusammenzuhelfen, man trifft so viele Leute“, sagte Schatzmeisterin Veronika Bauer. Lydia Baur ergänzte: „Das ist keine Last.“

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Der Verein verfügt über ein Festgeld von rund 16 000 Euro. Kasse und Konto ergeben zusammen über 7000 Euro. Die Beiträge der derzeit 92 Mitglieder, darunter auch die Gemeinden und das Kloster, ergeben 2500 Euro. Erwachsene zahlen 24 Euro Mitgliedsbeitrag, Kinder und Jugendliche 12 Euro im Jahr. Der Vorstand hat sich seit 20 Jahren kaum verändert. Aber das Engagement soll nun doch in jüngere Hände gelegt werden, wünschen sich die Ehrenamtlichen. „Wir geben Geld im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen weiter“, sagte Mühlhans, „es wäre schön, wenn sich neue Verantwortliche dafür finden lassen.“ Dies hatte der Vorstand – Vorsitzender Markus Wenzl konnte nicht an der Vorstandssitzung teilnehmen – bereits 2019 angekündigt. Dann sorgte die Pandemie für eine Verschiebung der Neuwahlen bis heuer. Sollten sich keine neuen Verantwortlichen finden, droht dem Verein die Auslösung. Bis zur entscheidenden Mitgliederversammlung am Donnerstag, 12. Oktober, ist für Interessierte Zeit, ihren Namen für die Kinder und Jugendlichen von Benediktbeuern und Bichl in den Ring zu werfen. (bib)

Weitere Infos

über den Verein online auf www.foerderung-der-jugendarbeit.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.