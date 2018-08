Er war „der Philosoph“: Trauer um den Benediktbeurer Klaus Kellner

Er wurde „der Philosoph“ genannt, viele schätzten sein Wissen und seine besonnene Art. Das Loisachtal trauert um Klaus Kellner.

Benediktbeuern – „Ich habe selten einen gütigeren Menschen kennengelernt.“ Das sagt Hans Kiefersauer, Bürgermeister von Benediktbeuern, über Klaus Kellner. 36 Jahre, von 1972 bis 2008, war Kellner Mitglied im Benediktbeurer Gemeinderat, sechs Jahre davon als dritter Bürgermeister. Außerdem führte er den CSU-Ortsverband viele Jahre als Erster Vorsitzender. Nun ist der gebürtige Benediktbeurer im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

„Der Philosoph“: So sei der erfahrene Gemeinderat Klaus Kellner wegen seiner besonnenen Art von den noch jungen und unerfahreneren Ratsmitgliedern genannt worden, erinnert sich Kiefersauer. 18 Jahre saß der heutige Bürgermeister mit Klaus Kellner gemeinsam im Gremium. In dieser Zeit habe er den vierfachen Familienvater als sehr überlegten Mann kennengelernt, der stets um Ausgleich und Kompromisse bemüht gewesen sei. „Dass man immer beide Seiten betrachten und in gewissen Situationen ruhig reagieren sollte“: Darin sei „der Philosoph“ Klaus Kellner für Kiefersauer ein Vorbild gewesen.

Während seiner Zeit als Gemeinderat wurden im Ort wichtige Weichen gestellt. Unter anderem wurden die Kanalisation und später das Gewerbegebiet gebaut sowie die Trinkwasserversorgung neu ausgerichtet. „Daran war er maßgeblich beteiligt“, so Kiefersauer. 1972 wurde außerdem das Alpenwarmbad neu gebaut.

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat sowie als Handelsrichter für die Industrie- und Handelskammer bekam Klaus Kellner, der als Betriebsleiter im Sägewerk „Reiner“ arbeitete, vor einigen Jahren das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Aber Kellner war nicht nur ein engagierter Kommunalpolitiker. Er war auch leidenschaftlicher Pilot und Gründungsmitglied der Benediktbeurer Segelflieger, die er viele Jahre als Vorsitzender führte „Ohne sein Wirken hätte es diesen Verein nicht gegeben“, ist sich Kiefersauer sicher.

„Er war ein fantastischer Flieger“, würdigte Vereinskamerad Timo Welzel den Verstorbenen bei dessen Beerdigung. Nach mehreren Schlaganfällen konnte Klaus Kellner schon die letzten Jahre nicht mehr selber fliegen. Aber einmal im Jahr, so erzählt seine Frau Angela, die ihn zuhause pflegte, sei er von seinen Vereinskameraden mit hinauf genommen worden in die Lüfte. „Da war er glücklich“, sagt sie. „Und immer, wenn er einen Segelflieger gesehen hat, musste ich ihn ins Auto setzen und runter fahren zum Fluggelände.“

Das muss sie jetzt nicht mehr. Aber vielleicht ist Klaus Kellner ja jetzt oben im Himmel und kann wie ein Philosoph hinunter schauen auf sein Dorf und seine Segelflieger.Franziska Seliger

