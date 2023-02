Fast 300 Ärzte bei Fachtagung im Kloster Benediktbeuern

Die Teilnehmer tagen im Kloster Benediktbeuern und in Räumen der Katholischen Stiftungshochschule. © arp

Das Symposium für Kinder- und Jugendpsychologie beschäftigt sich heuer mit den Corona-Folgen. Viele Hotels in der Region sind ausgebucht.

Benediktbeuern – Die Ärztliche Akademie für Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen veranstaltet an diesem Wochenende in Benediktbeuern wieder ein mehrtägiges Symposium. Von Freitag bis Sonntag werden knapp 300 Teilnehmer erwartet. Sie tagen im Kloster Benediktbeuern und in Räumen der Katholischen Stiftungshochschule, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geplant sind Seminare und Fortbildungen für Kinderärzte und Psychologen, erklärt der Leiter der Veranstaltung, Dr. med. Manfred Endres, auf Anfrage unserer Zeitung. Heuer liegt der Schwerpunkt des Kongresses auf der „Copsy-Studie“, also wie sich die Corona-Pandemie auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen ausgewirkt hat. „Man merkt einen großen Unterschied zu den vergangenen Jahren. Die Anzahl der psychisch kranken Kinder hat durch die Schulschließungen und Lockdowns erheblich zugenommen“, sagt der Leiter des Kongresses. „Ein wichtiges Thema, auf das aufmerksam gemacht werden sollte.“

Versorgung soll verbessert werden

Deshalb ist das Ziel der Fachtagung, die psychische Versorgung grundsätzlich zu verbessern, um Kindern und Jugendlichen in Notlagen besser zur Seite zu stehen. Obwohl man an den Seminaren auch online teilnehmen kann, sind trotzdem 250 der insgesamt 300 Teilnehmer persönlich vor Ort, berichtet der Leiter. „Auch wenn die Online-Meetings in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben, ist man froh über die vielen persönlich anwesenden Ärzte. Es ist immer besser, mit den Leuten direkt zu kommunizieren. Man profitiert davon einfach mehr“, sagt der Mediziner.

Viele Hotels ausgebucht

Doch nicht nur die Seminare, sondern auch ganz Benediktbeuern bekommt die große Teilnahme zu spüren. „Man merkt es schon immer sehr, wenn der Ärztekongress stattfindet“, berichtet Sabine Rauscher, Leiterin der Benediktbeurer Gäste-Info, auf Nachfrage unserer Zeitung. So gut wie alle Hotels von Benediktbeuern bis nach Kochel seien ausgebucht, so Rauscher. (mf)

