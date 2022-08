Feiern im Regen: „LaBrassBanda“ bringen Benediktbeuern zum Tanzen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Auch der Regen am Freitagabend konnte der guten Stimmung beim Open-Air-Konzert im Maierhof nichts anhaben. © Matthäus Krinner

Das Publikum in Benediktbeuern trotzte am Freitagabend beim Open-Air-Konzert von „LaBrassBanda“ dem anhaltenden Regen. Der ganze Maierhof tanzte.

Benediktbeuern – Die wildeste Regenparty des Oberlands fand im Maierhof in Benediktbeuern statt. Auf der Bühne standen die bayerischen Einheizer schlechthin: „LaBrassBanda“. Die achtköpfige Band zeigte sich begeistert vom Publikum, das unermüdlich dem Titel des neuen Albums „Danzn“ folgte und tanzte.

Australische Vorband „Caravan Sun“ sind alte Bekannte

Schon die australische Vorband „Caravana Sun“ demonstrierte, wie laut es zugehen sollte. Die zwei Ensembles kennen sich seit sieben Jahren. „Als wir in Australien waren, haben wir als Vorband von ihnen gspielt“, erklärte Bandleader Stefan Dettl. Zwei Regeln machte er zu Beginn dem Publikum deutlich: Die Bandmitglieder schauten nicht super aus und könnten nicht viel, aber hätten eine Mordsgaudi bei dem, was sie machen. Die sollten die Zuschauer auch haben. „Und wenn ihr versuchen wollt’s, cool zu tanzen, des werd ned funktionieren“, warnte er.

„LaBrassBanda“ sorgten für eine Mordsgaudi. © KRINNER

Er selber hüpfte vom ersten Ton an am wildesten auf der Bühne und animierte die Fans immer wieder, die hocherhobenen Hände über dem Kopf zu schütteln – immer vorangetrieben von Schlagzeuger Manuel da Coll. Die fünf Bläser setzten darauf die unverkennbaren Akzente und verdoppelten die Spannung mit Trillern und aberwitzigen Läufen. Die beiden Bassisten zeigten ihr Können in Duetten.

Tubist thront auf einem großen Bierfass

Tubist Hias Hoffmann hatte verletzungsbedingt einen Sonderplatz: Er thronte auf einem großen Bierfass auf einem roten Samtkissen, sein bandagierter Fuß lag auf ein kleineres Fass gebettet. Er war also der einzige, der sich nicht ans Barfußgehen halten konnte. „Der wollte aber unbedingt mitspielen“, stellte ihn Dettl herzlich vor.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Das Publikum war schwer beschäftigt mit Mitgröhlen und Tanzen. Außerdem schickte Dettl eine Flamingofigur auf Wanderschaft durch den Maierhof. „Der Flamingo muss die coolsten Moves machen“, forderte er. Er dankte den Zuhörern, dass sie schon bei allen neuen, noch nicht so bekannten Liedern gleich zu Beginn mitsangen und tanzten.

Das Publikum ist fit und hält locker mit

Nur vereinzelt gab es eine musikalische Verschnaufpause, etwa bei „DaOideMo“ oder beim Lied über den Jäger. Aber selbst bei diesen südamerikanischen und Reggaeklängen hatte die Band immer wieder schnellere Takte eingebaut. Das Publikum war fit und hielt mit. Von den hocherhobenen Händen schüttelte es die Regentropfen ab und stampfte in die Pfützen. Gegen die Scheinwerfer sah man weiße Regengespenster munter tanzen. Am Eingang waren Regencapes verteilt worden. „Passt’s fei auf, es is’ rutschig“, war Dettl besorgt.

Nicht nur er gewann sofort das Publikum für sich, sondern alle Bandmitglieder. Während des gesamten Konzerts ließen sich die vielen Besucher vom nicht endenden Regen das Konzert nicht verderben. Am Ende waren die durchnässten Besucher glücklich über ein unvergessliches Erlebnis. (Birgit Botzenhart)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.