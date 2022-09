Feriencamp in Benediktbeuern: Mit dem Beiboot den Horizont erweitern

Von: Elena Royer

Das Beiboot aus Karton, das die Kinder gemeinsam mit den Betreuern Martha Ehrtmann (re.) und Eva Stegmair (2. v. re) bauten, soll symbolisch den Horizont erweitern. © arp

Im Global Holiday Camp im Kloster Benediktbeuern ging es heuer um das Thema Wasser. Und es ging um die Konflikte, die auf der ganzen Welt, im Zusammenhang mit Wasser bestehen.

Benediktbeuern – Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren gab es auch heuer wieder ein Global Holiday Camp im Kloster Benediktbeuern. In diesem Jahr stand die Camp-Woche unter dem Thema „Das Global Holiday Camp taucht ein – Vom Überfluss und anderen Gewässern“. Dabei ging es um Wasserkonflikte auf der ganzen Welt.

In der Piratenwelt werden Beiboote gebaut

Organisiert wurde das Camp von sogenannten Volunteers, die entweder im In- oder Ausland mit der Don-Bosco-Organisation ihren Freiwilligendienst geleistet haben. Martha Erthmann ist eine von ihnen. Sie war 2019 mit den Don Bosco Volunteers in Argentinien. Die 22-Jährige gibt einen Einblick, was in der Camp-Woche alles geboten war. „Wir haben uns zum Beispiel in die Piratenwelt begeben und am ersten Tag zwei Beiboote gebaut“, erzählt sie. Sie stehen in der Turnhalle im Kloster Benediktbeuern. „Es symbolisiert, dass wir mit dem Beiboot auch an Land gehen, und so unseren Horizont erweitern können.“ Ein zwölfjähriger Junge ist heuer zum ersten mal im Camp mit dabei. „Es hat viel Spaß gemacht, die Boote zu bauen“, sagt er. „Ich habe das kleine gebaut.“ Für ihn steht fest: „Nächstes Jahr möchte ich wieder mitmachen.“

Auch der Nilkonflikt wird von den Kindern und Jugendliche thematisiert

Theoretischer wurde es, als es um Wasserkonflikte, insbesondere um den Nilkonflikt, ging. „Das ist ein komplexes Thema“, gibt Ehrtmann zu. „Aber es hat gut funktioniert.“ Zu Beginn wurden die Kinder in drei Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe ein Land, das in den Nilkonflikt involviert ist, besser kennenlernte. Am Ende vertraten die Gruppen „ihr“ Land, also Ägypten, Äthiopien und den Sudan in einer Konferenz. „Eine Lösung für den Konflikt haben wir nicht gefunden, aber jede Gruppe hat die Interessen ihres Landes vorgetragen“, so Ehrtmann. Ziel der Camp-Woche sei es, dass die Teilnehmer einen differenzierten Blick auf verschiedene Wasserproblematiken bekommen, erklärt die Organisatorin. „Dabei geht es um Fragen wie ,Wem gehört das Wasser?‘ oder ,Wer hat das Recht auf Wasser?‘“

Auch ein Ausflug an den Kochelsee stand auf dem Programm

Daneben kamen aber auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. In Kreativworkshops gestalten die Teilnehmer Collagen zum Thema Wasser, oder tanzen und schauspielerten. „Sie sollen ein differenziertes Bild davon bekommen, was gerade in der Welt los ist“, erklärt Ehrtmann.

An einem anderen Tag machte die Gruppe einen Ausflug an den Kochelsee, bei dem – passend zum Thema Wasser – eine gemeinsamen Bootsfahrt nicht fehlen durfte. Das besondere: An diesem Tag zelteten die Kinder mit den Betreuern in Benediktbeuern. An den anderen Tagen übernachten die Teilnehmer zuhause. „Wir frühstücken hier und essen gemeinsam zu Mittag“, erklärt Ehrtmann. „Dabei achten wir auf Regionalität und kaufen unsere Zutaten im Klosterladen ein.“

Ins Leben gerufen wurde das Camp von Rückkehren aus dem Freiwiligendienst

Ein elfjähriges Mädchen ist heuer schon zum zweiten mal beim Global Holiday Camp dabei. „Mir gefällt es sehr gut“, sagt sie. Besonders die Kennenlernspiele zu Beginn hätten ihr viel Spaß gemacht. „Hier findet man viele neue Freunde“, sagt das Mädchen.

Vor vier Jahren fand das erste Global Holiday Camp in Benediktbeuern statt. Ins Leben gerufen wurde es von Rückkehrern des Don-Bosco-Freiwilligendienstes. „In vielen anderen Ländern gibt es solche Camps für Kinder“, erklärt Ehrtmann. „So entstand die Idee, das auch in Deutschland anzubieten.“ Neben Benediktbeuern gibt es auch in Regensburg ein Camp. Teilnehmen können Kinder von neun bis 14 Jahren. Ein Ü-14-Camp gibt es laut Ehrtmann auch, „aber das konnte bislang leider immer nur online angeboten werden.“ Mit dem Camp soll erreicht werden, dass sich Kinder begegnen, die sich im Alltag vielleicht nicht begegnen würden, weil sie aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen stammen. Heuer waren auch sieben ukrainische Kinder mit dabei.

