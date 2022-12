Andrea Fessmann soll Kultur im Kloster stärken: Neues Programm vorgestellt

Von: Christiane Mühlbauer

Freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Andrea Fessmann (Mi.): ZUK-Geschäftsführer Benedikt Hartmann (li.) und Martin Blösl (re.), zuständig für die Bereiche Erwachsenenbildung und Pressearbeit. Am Montag wurde das neue Kulturprogramm der Öffentlichkeit vorgestellt. © Pröhl

Mit Andrea Fessmann hat das Zentrum für Umwelt und Kultur nun eine Verantwortliche für das Kultur-Programm engagiert. Die aus Bad Tölz stammende Sängerin, Dirigentin und Chorleiterin hat für 2023 zehn Veranstaltungen terminiert. Das Angebot soll weiter ausgebaut und unter ein gemeinsames Dach gepackt werden.

Benediktbeuern/Iffeldorf – Das „K“ im „Zentrum für Umwelt und Kultur“, also die Kultur, soll wieder sichtbarer werden: Das ist der Wunsch des neuen ZUK-Geschäftsführers Benedikt Hartmann. Aus diesem Grund wurde nun Andrea Fessmann ins Boot geholt. Als Verantwortliche für den Kulturbereich soll Fessmann dem Bereich „ein Gesicht geben“, wie Hartmann bei einem Pressegespräch am Montagvormittag sagte.

Fessmann arbeitet mit dem ZUK schon seit vielen Jahren zusammen, unter anderem führte sie mehrmals die „Carmina Burana“ dort auf. Diese Aufführungen würden für sie „immer einen besonderen Schwerpunkt bilden, aber wir werden sie nicht jedes Jahr aufführen“, sagte Fessmann.

Ziel: Gemeinsames Programm mit den anderen Einrichtungen im Kloster auflegen

Das Programm, das nun vorliegt, ist kurzfristig entstanden und soll in den kommenden Jahren noch ausgebaut werden. Man wolle sich breit aufstellen, alle Genres von Volksmusik bis Klassik umfassen und auch Kabarett anbieten. Weltmusik gehört für Fessmann „ebenfalls ins Kloster“. Geplant ist auch, ein gemeinsames Programm mit den anderen Einrichtungen im Kloster jedes Jahr auflegen zu können. Unter anderem ist im Maierhof der Bezirk Oberbayern mit dem Forum „Heimat und Kultur“ ansässig.

Externe Veranstaltungen – durchgeführt beispielsweise von der Pfarrei, Gemeinde oder anderen – sind weiterhin möglich und erwünscht. „Wir arbeiten ja sehr gut zusammen“, betonte Hartmann. Und noch etwas wird weiterhin mit Partnern stattfinden, nämlich die Durchführung der großen Sommer-Openairs. Heuer waren Helge Schneider, Martina Schwarzmann und LaBrassBanda im Maierhof. Um solche Größenordnungen mit tausenden Besuchern werden sich auch weiterhin Agenturen kümmern, sagte Hartmann.

Fessmann: „Kultur gibt Mut“

Trotzdem: Kultur-Veranstalter haben derzeit keinen leichten Stand. Ist es nicht riskant, in Zeiten wie diesen ein solches Programm aufzulegen? Hartmann nahm diese Frage gefasst: „Wo Gutes passiert, kommt auch Gutes zurück“, sagte er. Das Kloster ziehe die Menschen an. „Viele lechzen nach Kultur, das haben wir in den vergangenen Monaten in Gesprächen immer wieder gehört.“ Und wenn man „überall so viel Negatives hört, ist es doch schön, wenn wir hier was Positives machen“.

Fessmann nutzt nicht nur Barock- und Allianzsaal, sondern auch die Tenne. In den kommenden Jahren will sie gelegentlich auch den Außenbereich einbinden. „Kultur gibt Mut“, sagt sie. „Wir haben hier die Chance, auch etwas anderes zu nutzen als nur einen traditionellen Konzertsaal.“ Außerdem, sagte Hartmann mit Bezug auf freibleibende Plätze, habe man „Mut zur Lücke“.

ZUK-Senioren und -Volontäre helfen mit

Bildende Kunst ist in dem kleinen Flyer nicht aufgelistet. Es werde aber auch weiterhin Ausstellungen geben, betonte Martin Blösl, zuständig für die Bereiche Erwachsenenbildung und Pressearbeit. Das Programm für 2023 sei derzeit aber noch in Arbeit.

Die Einnahmen aus den Konzerten kommen der ZUK-Naturschutz-Arbeit sowie der Jugendbildung zugute und werden auch in die Kultur investiert, sagte Hartmann. Er dankte den ZUK-Senioren und den Volontären, die ehrenamtlich auch bei der neuen Kultur-Arbeit mithelfen werden.

Großes Engagement

Die in Iffeldorf lebende Andrea Fessmann ist in der ganzen Region seit Jahren vielfältig aktiv. Sie leitet und dirigiert den „KlangKunstChor“ im Pfaffenwinkel, in dem auch zahlreiche Sängerinnen und Sänger aus dem Tölzer Land aktiv sind. Zudem hat sie die Künstlerische Leitung der „Iffeldorfer Meisterkonzerte“ inne. Fessmann ist auch im Ensemble „Laetare“ aktiv, singt im Konzertchor des Bayerischen Rundfunks, ist des Weiteren solistisch als Sängerin aktiv und zudem Vorsitzende der „Kulturbegegnungen an den Osterseen“. Auch in Bad Tölz, ihrer Heimatstadt, hat sie Spuren hinterlassen: 1985 gründete sie den Jugendchor der Pfarrei Maria Himmelfahrt.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Sonntag, 29. Januar: Ensemble „Bartholomey Bittmann“ mit Violine und Cello, 17 Uhr, Allianzsaal, Eintritt: 25 Euro.



Sonntag, 5. Februar: Singworkshop für Kinder mit Anna Veit, 15 bis 17 Uhr, Allianzsaal, 10 Euro.



Samstag, 25. März: Carmina Burana-Abend mit Pater Karl Geißinger, „Vortrag und Schmaus“, 19 Uhr, Köder-Saal, Eintritt frei, Spenden erbeten.



Sonntag, 23. April: „Latin meets India“, Gitarre und indische Instrumente, 17 Uhr, Barocksaal, 25 Euro.



Sonntag, 21. Mai: Volkstanz mit Livemusik von der „Gasteig Tanzlmusi“ und Tanzmeister Magnus Kaindl, 19 Uhr, Tenne, 15 Euro.



Sonntag, 25. Juni: Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker, 17 Uhr, Tenne, 30 Euro.



Sonntag, 16. Juli: Konzert des Tölzer Knabenchors mit Werken von Bach, 17 Uhr, Basilika, Karten zu 45, 30 und 15 Euro.



Sonntag, 24. September: Liederabend „Die schöne Müllerin“ mit Julian Prégardien und Els Biesemanns, 17 Uhr, Einführung bei schönem Wetter am Mühlbach, dann Konzert im Barocksaal, 35 Euro.



Sonntag, 15. Oktober: Festkonzert in der Basilika. Das Barockorchester „La Banda“ führt Monteverdis „Marienvesper“ auf. Leitung: Andrea Fessmann. Solisten: Gerlinde Sämann und Constanze Backes (beide Sopran), Hermann Oswald und Robert Sellier (Tenöre) und Michael Kranebitter (Bass), 17 Uhr, Karten zu 35, 25 und 15 Euro.



Sonntag, 3. Dezember: Lesung „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma mit Hans Bauer und dem Münchner Dreigsang, 17 Uhr, Allianzsaal, 25 Euro.



Karten für die Veranstaltungen gibt es im Klosterladen Benediktbeuern (Telefon 0 88 57/88-110) sowie vorübergehend in Zusammenarbeit mit den „Iffeldorfer Meisterkonzerten“, E-Mail karten@iffeldorfer-meisterkonzerte.de und Telefon 0 88 56/36 95. In den kommenden Monaten will das ZUK eine eigene Vorverkaufstelle realisieren.

