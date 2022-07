Große Pläne bei der Feuerwehr: Neues Gipfelkreuz für die Benediktenwand

Von: Patrick Staar

Die Führungsriege der Benediktbeurer Feuerwehr bei der Jahresversammmlung im Feuerwehrhaus: (v. li.) Hanns-Frank Seller (2. Bürgermeister und Kreisbrandmeister), Kreisbrandrat Erich Zengerle, Hubert Schmid, Nikolaus Schwaiger (beide stellvertretende Kommandanten), Daniel Sliva (1. Kommandant), Sebastian Rieger jun. (1. Vorsitzender), Michael Baur (2. Vorsitzender), Veronika Hundegger (Schriftführerin) und Thomas Hoiß (Kassier). © pr

„Das wird eine Dorfsache“: So beschreibt die Feuerwehr Benediktbeuern, auf der Benediktenwand ein neues Gipfelkreuz aufzustellen - ohne dass ein Hubschreiber zum Einsatz kommt.

Benediktbeuern – Die vergangenen beiden Jahre verliefen für die Benediktbeurer Feuerwehr recht ruhig. Umso mehr soll es 2023 rund gehen, wenn das 150-jährige Jubiläum ansteht. Eine Festwoche solle es nicht geben, kündigte der Vorsitzende Sebastian Rieger jun. nun in der Jahresversammlung an. Dafür ist jeden Monat eine Veranstaltung geplant. Der wohl spektakulärste Programmpunkt: Das Gipfelkreuz auf der Benediktenwand soll erneuert werden, und das, ohne dass ein Hubschrauber zum Einsatz kommt. „Das wird eine Dorfsache“, kündigte Rieger an. Die Organisation sei weit vorangeschritten, eine mögliche Route sei schon ausgekundschaftet worden. Mehr Einblick in die Planung wollte Rieger aber noch nicht geben.

Corona hat die Feuerwehr-Welt verändert

Im vergangenen Jahr habe Corona die Feuerwehr schwer getroffen, berichtete der Vorsitzende weiter. Unter anderem habe der Feuerwehrball und die Bergmesse ausfallen müssen. Zur diesjährigen Bergmesse will die Feuerwehr zwei Busse einsetzen, einer weniger als zuletzt. Corona habe die Feuerwehrwelt verändert, befand auch Kommandant Daniel Sliva. An einen normalen Feuerwehrbetrieb sei 2021 nicht zu denken gewesen: „Durch ständig neue Kontaktbeschränkungen mussten wir alle Planungen und Vorhaben immer wieder über den Haufen werfen.“ Der gewohnte Übungsbetrieb sei nicht möglich gewesen, sondern nur Gruppenübungen: „Diese Art der Übung wurde von der Mannschaft sehr gut angenommen“, sagte Sliva. „Trotzdem sind wir froh, dass die Frühjahrsübungen 2022 wieder ohne Beschränkung in Zugstärke möglich waren.“

Zahl der Einsätze der Feuerwehr Benediktbeuern verdoppelt sich

Weniger gut seien dagegen Online-Schulungen angenommen worden: „Dieses Modell ist scheinbar nicht unsere Sache.“ Bemerkenswert: 2021 hatte die Feuerwehr doppelt so viele Einsätze (32) wie 2020 (16). Vor zwei Jahren ist wegen dem Lockdown nicht so viel passiert“, sagte Sliva.

Den größten Einsatz gab es am 16. Juni, als sechs Feuerwehren zu einem Scheunenbrand nach Ort gerufen wurden. „Bei Ankunft sahen wir zwei Hallen in Vollbrand“, erinnert sich Schriftführerin Veronika Hundegger. Diese Hallen seien nicht mehr zu retten gewesen, es sei nur darum gegangen, die benachbarte Wohnbebauung zu retten. Dreieinhalb Stunden dauerte der Einsatz.

Feuerwehr Benediktbeuern wird per E-Call alarmiert

Einen Gefahrstoffeinsatz hatte die Feuerwehr 2021 – der sich aber gefährlicher anhöre als er war, sagte Hundegger. „Es ist eine geringe Menge Gas aus einem Kühlschrank ausgetreten, weil unser Kunde beim Abtauen mit einem Schraubenzieher die Isolierung durchschlagen hat.“ Ebenfalls etwas kurios war der Einsatz der Einsatz am 1. Juli, als die Feuerwehr eine vermeintlich hilflose Frau aus ihrer Wohnung retten sollte. Die Tür war allerdings nicht verschlossen, und die Frau empfing die neun Feuerwehrleute bei bester Gesundheit in ihrer Küche.

Auch „die moderne Zeit“ habe der Feuerwehr Einsätze beschert, berichtete Sliva. Bei Verkehrsunfällen hätten Autos per „E-Call“ die Rettungskräfte selbstständig angerufen. In beiden Fällen mussten sie allerdings nicht eingreifen. Trotzdem hält Sliva das neuartige System für sinnvoll: „Bei einem unbemerkten Unfall, zum Beispiel in einem Waldstück, ist das sicher ein hilfreiches System. Lieber einmal zu viel die Feuerwehr alarmiert als einmal zu wenig.“ Ebenso eine „sinnvolle Sache“ sei die Alarmierung per Handy-App, an der die Landkreis-Führung arbeitet.

Lange Lieferzeit für Mehrzweck-Fahrzeug der Feuerwehr Benediktbeuern

Die digitale Alarmierung schreite voran. Vor Kurzem sei bei einer Besprechung im Rathaus das Projekt vorangebracht worden. Die neuen Piepser könnten nun bestellt werden. Noch etwas gedulden müssen sich die Feuerwehrleute bis zum ersten Einsatz des neuen Mehrzweck-Fahrzeugs, sagte Sliva: Der Gemeinderat habe die Beschaffung abgesegnet, die Lieferzeit liege allerdings bei etwa 20 Monaten: „Wir treiben das voran, damit wir trotz unendlich langer Lieferzeiten unseren in die Jahre gekommen Sprinter bald in Rente schicken können.“

