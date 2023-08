Nach Asyl-Zwangszuweisung: Benediktbeuern findet Zwischenlösung, Bichl tut sich „brutal schwer“

Von: Christiane Mühlbauer, Vinzent Fischer

Toni Ortlieb, Bürgermeister von Benediktbeuern. © Ralf Gerard

In der Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern-Bichl erfolgt im September eine Zuweisung von Flüchtlingen. Im Klosterdorf wurde eine Lösung gefunden, in Bichl wird noch eine gesucht.

Benediktbeuern/Bichl – Sowohl im September als auch im Oktober werden Benediktbeuern jeweils zehn Flüchtlinge beziehungsweise Asylbewerber zugeteilt. Das sagte Bürgermeister Toni Ortlieb („Benediktbeurer Bürgervereinigung“) auf Anfrage unserer Zeitung.

Wie berichtet, beginnt im September die von Landrat Josef Niedermaier (FW) im Juni angekündigte „Zwangszuweisung“ an die Gemeinden nach einer festen Quote, die sich anhand der Einwohnerzahl errechnet. „Wir haben dann immer noch eine Unterdeckung von 30“, sagt Ortlieb. Aus welchen Ländern die Personen zugeteilt werden, „darauf haben wir keinen Einfluss“.

Benediktbeuern findet Unterkunft für zugewiesene Asylbewerber: „Befinden uns in der Planungsphase“

Die Personen werden in der ehemaligen Jugendherberge Miriam untergebracht. Laut Ortlieb handelt es sich um eine „Zwischenlösung“. Wie berichtet, plant die Gemeinde dort weitere Kindergarten- und Krippenplätze sowie Wohnungen für das Personal. „Wir befinden uns in der Planungsphase“, sagt Ortlieb. Die Tatsache, dass in dem Haus nun Flüchtlinge untergebracht werden, verzögere diese Planungen „definitiv nicht“, betont Ortlieb. Für die Kita-Erweiterung müsse man die Arbeiten europaweit ausschreiben. „Wir hoffen, nächstes Jahr in der Genehmigungsphase zu sein und den Bauantrag einreichen zu können“, sagt Ortlieb zur Zeitschiene.

In dem Gebäude der ehemaligen Jugendherberge befinden sich die Kindertagesstätte der Don Bosco Schwestern sowie Wohnräume der Ordensfrauen. Beides werde nun abgetrennt, so dass es sich „um jeweils zwei geschlossene Einrichtungen handelt“, so Ortlieb. Für die Eltern wird es Anfang September eine Info-Veranstaltung geben. Ortlieb geht davon aus, dass von den Eltern Fragen und Bedenken vorgetragen werden.

Benediktbeuern: Als langfristige Lösung ist eine Containerunterkunft geplant

Als langfristige Lösung plant die Gemeinde eine Containerunterkunft nördlich der Flussmeisterstelle an der Meichelbeckstraße (wir berichteten). Dort soll Platz für 80 Personen sein. Bauherr sei das Landratsamt, man warte derzeit auf den Eingang des Bauantrags, so Ortlieb. Wenn dieser vorliege und weitere Fragen geklärt seien, beispielsweise zu dem von der Gemeinde geforderten Sicherheitsdienst, wird es eine Info-Veranstaltung für die Bürger geben.

Ortlieb sagt offen, dass er mit der Situation nicht glücklich ist. Die Schuld sieht er nicht beim Landratsamt, sondern bei der Bundesregierung. „Die Regierung fordert die Situation derzeit heraus. Unsere Gesellschaft dreht sich in eine Richtung, die keiner haben möchte“, kritisiert Ortlieb. „Jetzt alles einfach so laufen zu lassen und die Grenzen weiterhin geöffnet zu lassen, ist das Schlechteste“, meint der Bürgermeister. Die Ampel-Parteien seien „dringend gefragt, eine Lösung zu finden“.

Bichl sucht noch nach einer Unterkunft für zehn Asylbewerber

Auch nach Bichl kommen Ende September zehn Asylbewerber, sagt Bürgermeister Benedikt Pössenbacher („Unabhängige Bichler Bürger“). Für die Monate bis zum Jahresende werden weitere Flüchtlinge erwartet. Woher genau die Menschen stammen, wisse er bislang noch nicht. Eine Lösung für die Unterbringung hat die Gemeinde noch nicht gefunden. Eine außerordentliche, nicht-öffentliche Gemeinderatssitzung soll demnächst Klarheit über das weitere Vorgehen schaffen. Die Gemeinde wolle dabei die Bichler Vereinsvorstände aktiv miteinbeziehen, um eine mehrheitsfähige Lösung zu finden, kündigt Pössenbacher an.

Benedikt Pössenbacher, Bürgermeister von Bichl. © Archiv

Diskutiert werden dabei mehrere Vorschläge. Ein leer stehendes Gebäude an der Siedlungsstraße käme zwar für die Unterbringung infrage, müsste allerdings vorher renoviert werden. Das Vorhaben scheiterte bislang stets am Widerstand der Deutschen Bahn, die Eigentümerin des Hauses ist. Auch im Saal des Gasthofs Bayerischer Löwe, der der Gemeinde gehört, könnten die Flüchtlinge unterkommen. Doch dann wären die Faschingsbälle in Gefahr. Der Gedanke, die Turnhalle anzubieten, bereitet Pössenbacher ebenfalls Bauchschmerzen. Er fürchtet, dass „das kulturelle Leben erlischt“. Die gemeindeeigenen Wohnungen im „Bayerischen Löwen“ und im Kindergarten seien bereits ausgelastet.

Bichl: Bürgermeister Pössenbacher befürchtet, dass die Stimmung kippt

Bleiben als Alternative nur noch Container. Doch diese seien eine recht teure Option und würde „einige hunderttausend Euro“ kosten, sagt Pössenbacher. Die Kosten übernimmt der Freistaat, wenn die Container mit dem Landratsamt abgesprochen sind.

Entscheide man sich für Container, würde es knapp fünf Monate dauern, bis diese in Bichl seien. „Wenn sie da sind, ist die Frage, wo wir sie hinstellen.“ Es sei „brutal schwer“, eine gute Lösung zu finden, sagt Pössenbacher. Auch er sieht nicht das Landratsamt, sondern die Bundesregierung in der Pflicht. „Mich ärgert das, weil es keinen interessiert. Wir werden einfach ignoriert“, schimpft Pössenbacher. „Demnächst“, befürchtet er, „wird die Stimmung kippen.“ (müh/vfi)

