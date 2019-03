Essen, das glücklich macht

„Bio muss nicht teuer sein“: Unter diesem Motto bot der Frauenbund Benediktbeuern einen Kochkurs im ZUK an. Im Mittelpunkt stand orientalische Küche.

Benediktbeuern – Mit Käse gefüllte Blätterteigtasche. Blumenkohl-Spinat-Salat. Safranhähnchen mit Orange. Falafel mit zweierlei Dip. Linsensalat mit Salzzitrone. Hummus mit Sugo. Israelischer Apfelkuchen mit Frischkäsecreme. Läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen? Leider haben Sie gerade die Chance verpasst, diese Köstlichkeiten unter fachkundiger Leitung selbst zuzubereiten.

Aber keine Sorge: Der nächste Küchen- Workshop mit Elisabeth Veronika Rott im ZUK ist schon für Oktober terminiert. Auch wenn dann kein orientalisches Menü auf dem Lehr- und Speiseplan steht, sondern fast in Vergessenheit geratene Gemüsesorten, die die Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung mit frischen Rezepten und kreativen Ideen zu neuem Leben erwecken wird.

Am Freitag ging die kulinarische Reise aber erst einmal in den Orient. Zur Begrüßung der zehn Teilnehmerinnen aus Kochel, Bad Heilbrunn und Tölz reichte Elisabeth Veronika Rott Burekas, also mit Schafskäse, Frischkäse oder Pecorino gefüllte Blätterteigtaschen, dazu Granatapfel-Limonade und Minzetee. Eine köstliche Einstimmung auf die in Kooperation mit dem Katholischen Frauenbund Benediktbeuern stattfindende Veranstaltung mit dem Titel „Bio muss nicht teuer sein – wie man sich auch mit wenig Geld gesund und nachhaltig ernähren kann“.

Dass man sich Bio-Produkte nicht leisten könne, sei ein oft angeführtes Argument. Aber erstens gebe es auch im Bio-Markt regelmäßig Sonderangebote und zweitens müsse nicht alles bio sein: „Saisonal und regional ist unter Umständen sogar die bessere Wahl.“ Als Beispiel führte Rott Bio-Gemüse an, das aus Südamerika eingeflogen wird. Da seien die konventionell angebauten Erzeugnisse eines Hofes aus der Umgebung gesamtökologisch gesehen sinnvoller.

Gezielt planen, was man kochen wolle, und genau dafür einzukaufen sei die Grundvoraussetzung für eine gesunde Ernährung, die erschwinglich bleibt. „Wer hungrig, ohne Einkaufszettel und mit zu wenig Zeit durch den Biomarkt läuft, der wird sich an der Kasse allerdings die Augen reiben.“ Und man sollte sich bewusst machen, unter welchen Bedingungen das Produkt, das man kaufen wolle, hergestellt worden sei. Da werden die Eier von frei laufenden glücklichen Hühnern, die nur ein paar Cent mehr kosten als die der in engen Käfigen gehaltenen Artgenossinnen, als exemplarisches Beispiel angeführt.

Und dann geht’s’ hinüber in die große Küche. Rott hat verschiedene Arbeitsstationen vorbereitet, an denen das jeweilige Rezept und alle erforderlichen Zutaten bereit liegen. Einiges, wie den israelischen Apfelkuchen, der ein paar Tage durchziehen muss, hat sie schon vorbereitet. Doch die Hauptarbeit bleibt den Teilnehmerinnen überlassen. Die Fachfrau lässt sie eigenständig arbeiten, geht hin und wieder vorbei, gibt den einen oder anderen Tipp. „Wofür nimmst du die Salzzitronen her?“ „Für alles!“, antwortet Rott. „Die passen sogar zu bayerischen Gerichten.“ Und seien ganz einfach herzustellen: Biozitrone mit reichlich Meersalz eine Woche ziehen lassen, dann Rosmarin, Chili und Zitronensaft hinzufügen, mit einem Olivenölfilm überziehen und ein paar Wochen an einem dunklen Ort ruhen lassen. Als „Sommergeschmack für den Winter“ preist Rott das Ergebnis.

Die orientalische Küche komme überhaupt ohne großen Zeitaufwand aus. „Da wird dreimal am Tag für eine große Familie gekocht – das muss schnell gehen.“ Und sklavisch ans Rezept halten müsse sich auch niemand: „Das ist mehr so als Anregung gedacht.“ Deshalb lautet die Antwort auf die Frage „Soll in den Rote-Bete-Dip gar kein Salz?“: „Probier’s! Und dann machst du’s so, wie du’s für richtig hältst.“

So entsteht eine ebenso kreative wie entspannte Atmosphäre in der Küche. Da wird die Creme für den Kuchen aufgeschlagen, rohe Blumenkohlröschen in der Pfanne gebraten, der Teig für die Falafel gemixt und sämiges Hummus hergestellt. Und hin und wieder das Rezept zurate gezogen: „Koriander? Hamma scho!“ Es duftet köstlich.

Nach gut zwei Stunden wird das Büffet angerichtet. Sehr verlockend schaut es aus. Und noch besser schmeckt’s! Schön auch die Erfahrung, dass die Gruppe, die sich bei der Begrüßung noch völlig fremd war, durch das Kochen und Essen zu einer Gemeinschaft geworden ist. Die Tisch-Gespräche klingen so, als würden sie unter guten Bekannten geführt. Elisabeth Veronika Rott wird von allen Seiten gelobt für ihre Vorarbeit und begleitende Unterstützung. In der Küche habe sie so fünf, sechs Stunden verbracht, um alles für den Abend vorzurichten. „Aber die planerische Arbeit hat in den Faschingsferien schon begonnen“, erzählt sie.

Dass sich etliche Teilnehmerinnen umgehend für den nächsten Workshop im Oktober anmelden, freut Rott sehr. Wie auch die Aussage einer Mitköchin, die ihren verlockend bunten Teller betrachtet und konstatiert: „Es gibt Essen, das glücklich macht. Das hier gehört eindeutig dazu.“ Viele Köche verderben den Brei? Viele Köchinnen offensichtlich nicht. (Sabine Näher)