Auch Benediktbeurer Studenten demonstrieren  fürs Klima

Die „Fridays for Future“-Bewegung hat Benediktbeuern erreicht: Rund 60 Studenten der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) zogen am Freitag mit Transparenten und Musikinstrumenten bestückt durch die Straßen des Klosterdorfes und taten lauthals ihren Ärger über den drohenden Klimawandel kund.

Benediktbeuern– „Wir wollen zeigen, dass Fridays for Future jetzt auch in Benediktbeuern unterwegs ist“, erklärt Organisatorin Anja Neuner. Sie sei sehr froh, dass am Ende 60 Menschen den Weg zu der Demonstration gefunden hätten, so die 22-Jährige. „Benediktbeuern ist als Unistandort mit sozialem Hintergrund geradezu prädestiniert, Teil dieser so wichtigen Bewegung zu sein.“ Und so gesehen „hätten es auch ruhig noch ein paar Demonstranten mehr sein dürfen“.

Für Jan-Philipp van Olfen ist mit dem Marsch durch Benediktbeuern ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen: „Ich wollte schon immer eine Demonstration in einem Dorf machen.“ Für den Mitorganisator ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich der Protest nicht nur auf Städte beschränke. Außerdem sei der Höhepunkt der „Fridays for Future“-Bewegung noch nicht erreicht. „Es muss weitergehen“, erklärt der 20-Jährige. Für den Zug durch das Dorf eine Vorlesung zu verpassen, ist für den Studenten der Sozialen Arbeit kein Problem: „Der Klimawandel betrifft meine Zukunft vielleicht noch mehr als das Studium.“

Für Melanie Stumpf, ist die Situation ähnlich, hat sie doch für die Demonstration ein Blockseminar ausfallen lassen. „Wenn man Soziale Arbeit studiert, sagt das doch was über die berufliche Ethik aus,“ so die Studentin. Es sei unglaublich wichtig, sich für eine Bewegung einzusetzen, die den Klimaschutz und den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt. Und ein Punkt ist ihr neben all den vielen anderen wichtig: „Kinder dürfen nicht dafür verantwortlich sein, Probleme zu lösen, um die sich eigentlich die Erwachsenen kümmern sollten.“ Es sei an der ganzen Gesellschaft, sich jetzt für den Klimaschutz einzusetzen.

Aber nicht nur Studenten haben den Weg zur Schlusskundgebung am Pfarrhof gefunden. Lisa Virchow arbeitet am Zentrum für Umwelt und Kultur im Kloster. Als sie von dem Engagement der Studenten hörte, sei es für die Bichlerin sofort klar gewesen, auch daran teilzunehmen. „Das Ziel ist es wert, und ich glaube, dass die Fridays for Future- Bewegung etwas bewirken kann.“

Die Studenten wollen es vorerst bei dieser einen Demonstration in Benediktbeuern belassen, erklärt Organisator van Olfen. „Aber die Bewegung darf nicht einschlafen“, ergänzt seine Kollegin Neuner. Also werde man die Entwicklung beobachten und dann weitersehen. (arp)

