Frischer Wind im Klostercafé in Benediktbeuern

Von: Elena Royer

Freuen sich über die Wiedereröffnung (v. li.): Pater Claudius Amann (Einrichtungsleiter Kloster), Hilmar Gries (Wirtschafts- und Verwaltungsleiter Kloster), Tim Bergrath (geschäftsführer Klostercafé) und Monika Triebenbacher (Konditormeisterin). © Arndt Pröhl

Das Café im Kloster Benediktbeuern hat unter neuer Leitung wieder geöffnet. Für Kuchen und Torten zuständig ist eine Konditorin, die aus „Das große Backen“ bekannt ist.

Benediktbeuern – Hausgemachte Kräuterlimonade, Kaffee, frische Kuchen und Torten, Cocktails, kleine Snacks wie Flammkuchen – das alles gehört seit Freitag zum Angebot des Klostercafés in Benediktbeuern.

„Wir möchten ein wenig mehr auf die Jugend zugehen“, sagt Tim Bergrath, der das Café von seiner Vorgängerin Marianne Wiesmann übernommen hat. Wiesmann hatte das Café knappe zehn Jahre lang geführt. Zuletzt war es coronabedingt geschlossen.

Klostercafé Benediktbeuern will junge Leute ansprechen

Dank neuer Deko und kleinerer Umbaumaßnahmen, wie dem gemütlichen Loungebereich, ist das Klostercafé jetzt noch mehr als zuvor ein Ort für Jugendliche. „Wir sind froh und dankbar, wenn unsere bestehende Kundschaft wiederkommt“, sagt Pater Claudius Amman, der Einrichtungsleiter des Klosters, „aber wir wollen einen neuen Akzent setzen und auch junge Menschen mit ins Boot holen“. Auch für die Studierenden in Benediktbeuern bietet das neu gestaltete Café einen Mehrwert, wie Hilmar Gries, der Wirtschafts- und Verwaltungsleiter des Klosters, erklärt.

Die verlängerten Öffnungszeiten am Freitag – bis 22 Uhr – sind ideal für junge Leute, die den Abend an der Bar oder in der neuen Lounge verbringen möchten. „Die Lounge lädt zum Entspannen und Verweilen ein“, erklärt Tim Bergrath und fügt hinzu, dass auch eine breite Palette wechselnder Cocktails zum Angebot des Klostercafés gehören. Dank seiner Barkeeper-Ausbildung kann er auf individuelle Wünsche seiner Gäste eingehen. Bergrath kommt aus der lokalen Hotellerie und war schon länger in der Gastro tätig. „Als mich meine Vorgängerin für das Klostercafé vorgeschlagen hat, war ich sofort begeistert“, erzählt er.

Monika Triebenbacher steuert Kuchen und Torten bei

Perfekt ergänzt wird das Gesamtkonzept, ein Mix aus Café und Bistro, durch Kuchen, Torten und Macarons, die die Gäste auf der sonnigen Aussichtsterrasse genießen können. Das Gebäck wird täglich frisch von der Konditormeisterin Monika Triebenbacher, bekannt als Gewinnerin der TV-Sendung „Das große Backen“, hergestellt. „Durch sie können wir Kuchen und Torten auf sehr hohem Niveau anbieten“, erklärt Hilmar Gries.

Zudem spielen Nachhaltigkeit und Regionalität eine große Rolle im neu gestalteten Klostercafé. Bergrath, der in Benediktbeuern aufgewachsen ist, möchte im Café die Verbundenheit des Klosters mit dem Umland aufgreifen. Deshalb wird besonders darauf geachtet, klostereigene Erzeugnisse zu verwenden. So kommen im Café beispielsweise naturtrüber Apfelsaft, Obst, Schnäpse oder Kräuter aus klostereigenem ökologischem Anbau zum Einsatz. Überwiegend werden Bio-Produkte von lokalen Händlern verwendet, um die Lieferwege kurz zu halten. Zudem sind alle Kaffeesorten bio und fair gehandelt.

Café im Kloster befindet sich um früheren Refektorium

Bergrath und sein Team freuen sich loszulegen. „Mir ist es wichtig, dass sich jeder Gast wohlfühlt und für alle von alt bis jung etwas dabei ist“, so Bergrath. Der Bereich, in dem sich das Café im Kloster befindet – das alte Refektorium – hat übrigens schon seit jeher einen Bezug zum Essen, wie Hilmar Gries erklärt: „Die historischen Räumlichkeiten beheimateten früher den Speisesaal der benediktinischen Klostergemeinschaft.“

