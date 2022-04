Fröhliche und farbenfrohe Motive: Maria Janßen stellt in Benediktbeuern aus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Bilder passend zum Thema Frühling – wie hier das „Schofi“ – stellt Maria Janßen über Ostern aus. © privat

Mit einer Ausstellung von Maria Janßen gibt es erstmals nach langer Corona-Pause wieder Bilder in der Alten Apotheke in Benediktbeuern zu sehen. Start ist am Gründonnerstag, 14. April.

Benediktbeuern/Bichl – Unter dem Motto „Osterausstellung“ zeigt Maria Janßen rund 30 Bilder. Der Förderkreis für Brauchtum und Kultur aus Benediktbeuern lädt alle Kunst-Freunde zum Besuch ein. Die 34-jährige Künstlerin stammt aus Lenggries, studierte an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern Soziale Arbeit und lebt nun in Bichl. Schon 2019 stellte sie ihre Bilder im Zentrum für Umwelt und Kultur aus, und 2020 organisierte sie eine Gartenausstellung am Kalvarienberg in Lenggries.

Zwei Ausstellungstermine

„Ich bin Autodidakt“, sagt die 34-Jährige über ihren Stil und ihre abwechslungsreichen Motive. Gemalt habe sie eigentlich „schon immer gerne“, sagt Janßen. „So richtig los ging es dann im Studium und als Ausgleich zur Arbeit.“ In der Regel macht sie Fotos von den Motiven, um sie dann zu Hause in Ruhe auf die Leinwand zu bringen. Janßen mag nicht nur großformatige Blumenmotive, sondern liebt auch Landschaften mit Wolken, Meer oder Bergen und Lichtstimmungen. Je nach Format und Motiv verwendet sie Öl-, Acryl- oder Aquarellfarben. In Benediktbeuern gibt es „passend zum aufblühenden Frühling fröhliche, freundliche und farbenfrohe Motive“, kündigt sie an.

Die Bilder sind von Gründonnerstag bis Ostermontag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Zudem ist die Schau am Wochenende 22. bis 24. April geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Alte Apotheke liegt an der Kochler Straße 14. Mehr Infos über die Künstlerin auch im Internet auf www.marias-traumfabrik.de

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.