Führung durchs Benediktbeurer Klosterland: Nur mit dem Bierbrauen wollte es nicht klappen

Fachkundig führte Salesianer-Pater Karl Geißinger (li.), früher Rektor des Zentrums für Umwelt und Kultur, die Besucher über das Gelände. © sn

„Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, sagte eine Teilnehmerin am Ende der Klosterland-Führung mit Pater Karl Geißinger. Es gab interessante Einblicke in Natur und Geschichte.

Benediktbeuern – Bildungsreise statt Badestrand: Teilnehmer aus München, Starnberg, Bad Tölz, Bichl und dem Klosterdorf selbst trafen sich dieser Tage zu einer historischen Klosterland-Führung mit Pater Karl Geißinger. Bei strahlendem Sonnenschein ging es dreieinhalb Stunden durch Haus und Hof, über Feld und Flur. Am Ende schauten alle erstaunt auf die Uhr. „Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, meinte eine Teilnehmerin.

Im Innenhof des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes des Klosters, dem Maierhof, begrüßt Pater Geißinger die Besucher und führt in die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei und heutigen Niederlassung der Salesianer Don Boscos ein. Im 8. Jahrhundert gegründet, wurde das Kloster 955 durch ungarische Truppen zerstört und 1031 von den Benediktinermönchen aus Tegernsee neu belebt. Diese wirkten vielfältig bis zur Säkularisation, bekannt für ihre Schrift- und Kräuterheilkunst.

Nur mit dem Bierbrauen habe es hier leider nie so recht klappen wollen, räumt Geißinger ein. „Die hiesigen Mönche haben sich sogar einen Braumeister vom Kloster Tegernsee ausgeliehen. Aber auch der ist verzweifelt… Nun ja, man kann nicht alles haben!“

1819 gab es einen Fohlenhof mit 240 Pferden auf dem Klostergelände

Mit dieser weisen Einsicht geleitet der Pater seine Gäste ins Haus. Anhand vorbereiteter historischer Pläne, Karten und Fotos macht er die Geschichte des Klosters anschaulich. Die überschaubare Runde von acht Teilnehmern erlaubt einen regen Gesprächsaustausch – und Geißinger bleibt den unzähligen Fragen der Besucher nie eine Antwort schuldig. Er erzählt, dass die Mönche das Moorgebiet über Jahrhunderte mühselig entwässerten, um die notwendige Landwirtschaft betreiben zu können, und dass nach der Säkularisation große Teile des weitläufigen Geländes, in unzählige Parzellen unterteilt, verkauft wurden. 1819 richtete der bayerische Staat den landesweit größten militärischen Fohlenhof mit 240 Pferden auf dem Klostergelände ein. Von 1920 bis 1928 diente der Maierhof als Staatsgefängnis für Schwerstverbrecher, die als billige Arbeitskräfte bei der Moorentwässerung eingesetzt wurden.

1930 erwarben die Salesianer das Kloster. Auch sie betrieben zunächst Landwirtschaft und nahmen 1956 eine Biogasanlage in Betrieb, die Geißinger als „Pionierarbeit“ bezeichnet. Doch 1979 mussten die verbliebenen Salesianer aus Altersgründen die Landwirtschaft aufgeben. „Das war der traurigste Tag, den wir hier je erlebt haben“, sagt der Pater. Alle Tiere wurden verkauft – und das Kloster völlig neu ausgerichtet.

Strafgefangene mussten in den 1920er-Jahren Zwangsarbeit im Moor leisten, um es zu entwässern. © /Repro: Näher

Die Kinder- und Jugendbildung, seit jeher ein besonderes Anliegen der Salesianer, rückte nun ganz in den Mittelpunkt. Mit der Gründung des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) 1988 kamen zahlreiche Aufgaben im Bereich Umweltschutz und Erwachsenenbildung hinzu.

Einen Einblick in das vielfältige Wirken des ZUK gibt es draußen in der Natur. Geißinger zeigt wildblühende Wiesen („Wer mag, kann hier gerne Samen für den eigenen Garten einsammeln“), erzählt, wo der Biber aktiv sein darf und wo man seiner unermüdlichen Tätigkeit Einhalt gebieten muss, spricht ausführlich über die Konflikte zwischen Naturschutz und berechtigen Interessen der Landwirte, erklärt, warum die vom ZUK betriebene Wiedervernässung der Moore so wichtig ist, und bleibt immer wieder stehen, um auf besondere Pflanzen hinzuweisen. „Diese Kornrade hier ist hochgiftig, aber wertvoll für die Nachtfalter. Und der Natternkopf ist eine der wichtigsten Hummelpflanzen.“

In der alten Allee erklärt der Pater die immense Bedeutung von Totholz für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und weist darauf hin, dass man in der Dämmerung hier am besten die Fledermäuse beobachten kann.

Auf dem Rückweg, die Klostertürme sind schon in Sicht, kommt ein heikles Thema auf: der Wolf. Er habe von Fachleuten aus Regionen, die sich schon länger mit dem Problem befassen, folgenden Rat erhalten: „Ihr müsst Euch jetzt entscheiden, ob Ihr die Almwirtschaft weiter betreiben wollt. Dann muss der Wolf kurz gehalten werden.“ Denn eine artgerechte Haltung sei in Gebieten mit der intensiven Bewirtschaftung und dem hohen Tourismusaufkommen wie im hiesigen Alpenvorland gar nicht möglich. „Da werden noch massive Konflikte auf uns zukommen“, meint Geißinger. „Es braucht einen Masterplan. Aber wer erstellt ihn?“ (Sabine Näher)

