Ganz Ohr: Forschung für perfekte Akustik im Maierhof

Von: Christiane Mühlbauer

Raumakustik-Ingenieur Moritz Späh an den Geräten zur Auswertung der Messungen. © arp

Historische Räume sind schön, in Sachen Akustik jedoch eine Herausforderung bei Veranstaltungen. Damit im neuen „Forum Heimat und Kultur“ im Kloster Benediktbeuern alles passt, wurde nun ein Forschungsprojekt durchgeführt.

Benediktbeuern – Im kommenden Jahr sollen die Renovierungsarbeiten beginnen, damit die Fachberatung Heimatpflege und das „Zentrum für Trachtengewand“ (ehemaliges Trachteninformationszentrum) im Kloster Benediktbeuern unter dem Dach „Forum Heimat und Kultur“ firmieren können. Auch das Depot wird erweitert. Dafür saniert der Träger, also der Bezirk Oberbayern, die Räume. Der Raum der Fachberatung Heimatpflege mit seiner rund 300 Jahre alten historischen Gewölbedecke soll zu einem zeitgemäßen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum werden.

Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut für Bauphysik

Damit bei Konzerten, Lesungen oder Vorträgen kein „Klangbrei“ entsteht, wurde in den vergangenen Tagen von Seiten des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP), Abteilung Akustik, ein Forschungsprojekt durchgeführt, gefördert vom Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Zum zweiten Mal waren zwei Raumakustik-Ingenieure nun drei Tage lang in Benediktbeuern, um verschiedene Maßnahmen in Räumen zu testen, die unter Denkmalschutz stehen.

Damit zum Beispiel Musik beim Zuhörer gut ankommt, muss die Nachhallzeit ein bisschen länger sein als bei einer Lesung. Eine Lösung zu finden, ist jedoch nicht leicht. In denkmalgeschützten Räumen kann man dafür ja nicht einfach Gewölbe und Fresken abdecken, das würde das Ambiente zerstören. Mit modernsten Mitteln wurde nun nach Lösungen gesucht. So wurden bei Maßnahme eins die Nischen unter den Fenstern mit geschäumten Glasabsorbern ausgekleidet. Bei Maßnahme zwei wurde eine Säule mit zylindrisch mikroperforiertem Plexiglasabsorber umschlossen. „Sie hat kleine Löchlein, die den Schall aufnehmen wie Glas“, erklärt Moritz Späh, Raumakustik-Ingenieur und Gruppenleiter. Für Laien erklärt es Alexander Karl Wandinger, der Leiter des „Zentrums für Trachtengewand“, so: „Es ist ein Hightech-Eierkarton an der Säule.“ Und bei Maßnahme drei wurden 24 große, mikroperforierte Stellwände in verschiedenen Bereichen in dem Raum aufgestellt.

In dem 300 Jahre alten Gewölberaum im Maierhof wurden verschiedene Forschungen durchgeführt. Das Bild zeigt Raumakustik-Ingenieur Xiaoru Zhou (links) mit Alexander Karl Wandinger, Leiter des „Zentrums für Trachtengewand“, neben der umhüllten Säule, welche Wandinger als „Hightech-Eierkarton“ beschreibt. © arp

Schall aus allen Richtungen

Gemessen wird, in dem ein technisch erzeugtes Signal über einen Lautsprecher den Schall in alle Richtungen gleichzeitig sendet. Dieses Signal wird mit zwei Mikrofonen gemessen. Drei Firmen sponsern das Material für diese Untersuchung. Es hat einen Wert von über 10 000 Euro. Das Ergebnis wird ausgewertet, in einem Forschungsbericht niedergelegt und dann in zwei Fachzeitschriften für Denkmalschutz und Bauphysik publiziert.

Ein zusammenfassendes Ergebnis lässt sich schon sagen, nämlich: Für Vorträge in dem Raum sind alle drei Maßnahmen sinnvoll, bei Musik könnte man auf die ausgekleideten Fenster verzichten.

„Nutzung und Ästhetik sollen sich nicht ausschließen“

Nun liegt es am Bezirk Oberbayern, welche Maßnahmen bei der Renovierung umgesetzt werden. Wandinger freut sich, dass es möglich war, das Forschungsprojekt durchzuführen: „Wir wollen ja hier eine multifunktionale Nutzung mit Lesungen, Musik, Ausstellungen und Seminaren.“ Bei der neuen Gestaltung des Raums müsse man behutsam darauf eingehen. „Deshalb ist es sehr wichtig, Fragen der Akustik schon im Vorfeld klären zu können.“ Bei der zeitgemäßen Sanierung trage man ja auch eine Verantwortung für den Raum. „Nutzung und Ästhetik sollen sich nicht ausschließen“, sagt Wandinger.

