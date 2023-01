Gardetreffen in Benediktbeuern: Samba im Winterwunderland

Beeindruckende Leistungen zeigten die Kinder- und Jugendgarden aus ganz Oberbayern. Hier die Crachia aus Hausham. © Christiane Irmler

Insgesamt 17 Faschingsgesellschaften aus Oberbayern zeigten beim Gardetreffen in Benediktbeuern ihr Können.

Benediktbeuern – Es galt ein absolutes Mammutprogramm zu absolvieren: Los ging es am Vormittag, in den frühen Abendstunden war Schluss. Müdigkeit herrschte beim Treffen der Oberbayerischen Kinder- und Jugendgarden jedoch nicht einen Augenblick. Für viel Schwung, Bewegung und viel Abwechslung in der Turnhalle an der Ludlmühlstraße sorgten die Kinder- und Teeniegarden samt ihrer Prinzenpaare aus 17 verschiedenen Faschingsgesellschaften.

Freilich tanzen auch die Gastgeber - die Garde aus Benediktbeuern. © Christiane Irmler

Von Chieming bis Fürstenfeldbruck waren die jungen Tänzerinnen und Tänzer samt ihrer Betreuer ins Loisachtal gekommen, um ihr Können zu zeigen. Ludwig Stadler, Hofmarshall vom Kirchheimer Narrenrat, schwärmte schon bei der Ankunft: „Als wir losgefahren sind, war kein Krümel Schnee zu sehen, und dann kommen wird hier in ein richtiges Winterwunderland.“ Doch nicht nur mit landschaftlicher Schönheit wussten die „Beira Maschkera“, die erstmals den Zuschlag als Ausrichter des Treffens bekommen hatten, zu überzeugen. Christiane Irmler und rund 40 fleißige Helferinnen und Helfer waren hervorragende Gastgeber, sorgten bestens für das leibliche Wohl der Besucher. Und die schauten den ganzen Tag über zahlreich vorbei. Wobei der größte Teil meist länger blieb als es zunächst geplant war. Die Leistungen und das Können – egal, welche Gruppe sich auch präsentierte – zogen die Zuschauer einfach in ihren Bann. Darunter waren auch viele Mitglieder der Vorstandschaft vom Landesverband Oberbayern im Bund Deutscher Karneval e.V.

Gardetreffen in Benediktbeuern: Keine Wertung oder Platzierung

Eine Wertung oder Platzierung gab es nicht. Dafür ein dickes Lob vom Präsidenten Peter Steinberger für alle: „Es wurden absolut beeindruckende Leistungen geboten. Da steckt unheimlich viel Training und Arbeit dahinter.“ Aufgeführt wurden nahezu von allen Garden Marsch- und Showtanz, Identisches gab es dennoch nicht. Zu unterschiedlich waren die Themen. Die Musikauswahl reichte von „Peter Pan und die Reise ins Nimmerland“ „1001 Nacht“, Hits von Abba bis Zappa, Remix und HipHop bis hin zu „Don‘t stop me now“ von Queen oder Tina Turners „What‘s love“.

Hier tanzt die Garde aus Bichl. © Christiane Irmler

Schließlich setzte der Pöckinger Faschingsclub mit einem Samba den Schlusspunkt und ließ einen Hauch von Karneval in Rio durch das Loisachtal wehen. „In Silber, die gibt‘s auch in Gold“, erklärte Christiane Irmler, nachdem ihr Präsident Peter Steinberger den Orden vom Bund Deutscher Karneval überreicht hatte. Luft nach wäre also noch vorhanden und ist sicher nicht unerreichbar für Irmler und ihr Team von den „Beira Maschkera“.

