Für Bauherren gelten jetzt geänderte Spielregeln bei der Gestaltung

Von: Franziska Seliger

Um den historischen Ortskern von Benediktbeuern mit seinen alten Gebäuden – im Bild etwa in der Dorfstraße – zu erhalten, beschloss der Gemeinderat nun eine neue Ortsgestaltungssatzung für den „Altort“. © Seliger

Die Gemeinde Benediktbeuern hat ihre Ortsgestaltungssatzung geändert und eine eigene Satzung für die historischen Ortsteile erlassen. Für künftige Häuslebauer bringt das Veränderungen mit sich.

Benediktbeuern – Welche Farbe darf die Fassade haben? Welche Dacheindeckung ist zulässig? Darf man Gauben aufs Dach setzen oder eine zwei Meter hohe Mauer an der Grundstücksgrenze errichten? Derartige Fragen rund ums Bauen können Gemeinden in einer Ortsgestaltungssatzung (OGS) regeln. Benediktbeuern hat eine solche Satzung, die Ende 2013 erlassen wurde.

Doch schon unter seinem Vorgänger Hans Kiefersauer habe man sich daran gemacht, diese Satzung zu überarbeiten, erläuterte Bürgermeister Anton Ortlieb nun in einer Sondersitzung des Gemeinderats, in der es einen Abend lang ausschließlich um bauliche Themen ging. Diese Sitzung nahm das Gremium zum Anlass – „nach zwei Jahren des intensiven Überlegens“ und intensiven Austauschs mit Fachplanern und -behörden, so Ortlieb – die erste Änderung der OGS zu beschließen und für die historischen Bereiche des Ortes zusätzlich eine neue, eigene Satzung zu erlassen. Letzteres mache Sinn, um die alten Bauten in diesen Bereichen zu schützen und „das Dorf als Dorf zu erhalten“, so Ortlieb. Wie Bauamtsleiter Robby Wagenknecht ausführte, wird diese „komplett neue Satzung“ für den Bereich Dorfstraße und Dorfplatz sowie die Schwimmbadstraße mit den jeweiligen Seitenstraßen, für Mariabrunn, Pechlern, Häusern und Gschwendt gelten. Wichtig: „Die Ansprüche des Denkmalschutzes bleiben davon unberührt“, so Wagenknecht.

Gauben sind nur bedingt zulässig

Die Liste der gestalterischen Regeln in dieser neuen Satzung ist lang. Unter anderem darf ein Kellergeschoss hier nicht abgegraben werden, denn historisch gebe es das nicht, sagte Ortlieb. Putzfassaden sind laut Wagenknecht nur in einem gedämpften Weiß oder Gelb zulässig, Glasfassaden im Erdgeschoss darf es gar nicht geben. Es gibt diverse Vorgaben für die Gestaltung von Balkonen oder Dächern, Dachaufbauten wie etwa Gauben sind nur bedingt zulässig.

Reaktion auf den hohen Zuzug

Mit der Änderung des bestehenden Ortsgestaltungssatzung wolle die Gemeinde auch auf den hohen Zuzug reagieren. „Wir haben Siedlungsdruck“, sagte Ortlieb. Mit der geänderten Satzung sollen Bauherren außerhalb des „Altorts“ künftig mehr gestalterischen Spielraum erhalten. Anders als etwa bisher, müssen Wintergärten künftig nicht mehr mit Ziegel eingedeckt sein, sondern können laut Wagenknecht auch mit Glas oder Blech gedeckt werden. Außerdem sind entlang der Kocheler Straße/B 11 künftig bis zu 2,20 Meter hohe Lärmschutzwände „ausnahmsweise“ erlaubt, so Wagenknecht. Voraussetzung: Die Wand muss so bepflanzt werden, dass man sie von der Straßenseite her nicht sieht.

Keine Steingärten

Klar spricht sich die Gemeinde in der geänderten Satzung gegen so genannte „Steingärten“ aus, wie man sie in Städten derzeit häufiger findet. Vorgärten ohne Bepflanzung seien hässlich und angesichts des Klimawandels sowieso abzulehnen, erläuterte Ortlieb, denn: „Stein heizt sich viel mehr auf als Gras.“ Neu ist der Hinweis für Grundstückseigentümer, dass sie ihre Hecken regelmäßig zurückschneiden müssen. Eine wichtige Änderung betrifft laut Wagenknecht die Dachform: Künftig wird bei Doppelhäusern und Hausgruppen ein durchlaufender First gefordert.

Neue Regeln für Stellplätze

In beiden Satzungen wurden die Stellplatz-Zahlen neu festgesetzt. Waren es bisher generell zwei Stellplätze pro Wohneinheit, so hängt ihre Anzahl künftig von der Größe der Wohnung ab: bei bis zu 100 Quadratmetern Wohnraum reichen zwei Stellplätze, ab 100 Quadratmetern müssen es mindestens drei sein.

Einstimmig beschloss das Gremium die geänderte OGS als Satzung. Sie tritt sofort in Kraft. Auch die neue Satzung für den Altort wurde einstimmig beschlossen. Sie tritt laut Wagenknecht aber erst nach dem 23. März in Kraft. Zuvor müsse sich der Gemeinderat noch mit einer „redaktionellen Änderung“ befassen. Hans-Otto Pielmeier betonte, dass die Satzungen Bauherren klare Vorgaben machen. „Es werden Grenzen gesetzt.“ Im Einzelfall könne der Gemeinderat aber über Abweichungen entscheiden. Wer sich über die geänderte und die neue Satzung informieren will, kann sie in rund 14 Tagen auf der Homepage der Gemeinde unter „Satzungen“ nachlesen.

