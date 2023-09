Gelungener Gratis-Tag für Kinder im Benediktbeurer Freibad

Die Wasserwachten aus dem Landkreis hatten für die Kinder unter anderem Spiele organisiert. Hier ist zu sehen, wie man ein Stand-Up-Paddel mit einem Kochlöffel steuern muss – das war eine große Gaudi. © Wasserwacht

Die Idee der Gemeinde Benediktbeuern, allen Kindern aus den hagelgeschädigten Gemeinden einen kostenlosen Badetag zu ermöglichen, hat sich am Samstag als voller Erfolg erwiesen. Wie das Freibad in den kommenden Tagen geöffnet ist, hängt vom Aufkommen in der Notruf-Zentrale ab.

Benediktbeuern - Das eigens dafür geöffnete Alpenwarmbad war gut besucht, und zahlreiche Kinder und Jugendliche nutzten die Möglichkeit, berichtet die Wasserwacht in einer Pressemitteilung. Sie konnten zum Nulltarif ein Seepferdchen oder eines der Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold ablegen. Für Spaß sorgte das mittlerweile über die Landkreisgrenze hinaus bekannte Entenschießen der Kochler Wasserwacht, wofür die Kinder längere Warteschlangen in Kauf nahmen. Großes Interesse fanden auch die Rennen mit Stand-Up-Paddeln, die mit Kochlöffeln angetrieben werden mussten. So mancher hat dabei festgestellt, dass es nicht leicht ist, ein SUP mit den kleinen Löffeln anzutreiben und dabei auch noch auf Kurs zu halten.

Dank von Bürgermeister und Wasserwacht-Kreis-Chef

Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb und der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Heinz Eger, zeigten sich beeindruckt vom Engagement der Ehrenamtlichen mehrerer Ortsgruppen, die diesen Bilderbuchtag mit viel Herz gestalteten. Großes Lob gab es für die stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Hedvig Schmidbauer, die die Aktion innerhalb von zwei Tagen auf die Beine gestellt hat. Auch von den Eltern kamen Lob und Anerkennung für das Programm, und mehrere Besucher wollten sogar wissen, wie man Mitglied bei der Wasserwacht werden kann.

Infos zum Bad: Aktuell sieht es die Gemeinde als vertretbar an, das Bad zu öffnen. So ist am Montag, 4. September, von 14 bis 19 Uhr für alle Besucher geöffnet. Die Voraussetzung ist auch in den kommenden Tagen das Aufkommen der Einsätze in der Gemeinde-Notruf-Zentrale. Die Lage wird täglich überprüft. Aktuelle Infos auf www.alpenwarmbad.de.

