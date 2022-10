Große Vorfreude auf Leonhardi: Wallfahrt in Benediktbeuern heuer mit anderer Zugstrecke

Von: Christiane Mühlbauer

Die Wagen fahren wegen der Großbaustelle im Kloster heuer nicht in den Innenhof. Wie dieser Übersichtsplan der Gemeinde zeigt, fahren die Gespanne aus Richtung Bahnhofstraße kommend auf der Don-Bosco-Straße am Klosterparkplatz vorbei (orange Pfeile) bis zur Mensa der Hochschule (links unten im Bild), umrunden diese und fahren auf der alten Straße zurück Richtung Friedhof, wo sie sich postieren (rote Kreuze). Der Segen wird auf der Don Bosco Straße, gegenüber vom Nordtor zum Klosterinnenhof, gespendet. © Grafik: Gemeinde

Die Vorbereitungen laufen, die Vorfreude ist groß: Am Sonntag, 6. November, findet in Benediktbeuern endlich wieder die Leonhardifahrt im gewohnten Umfang statt. Anders ist einzig die Zufahrt zum Kloster, denn wegen der Baustelle im Innenhof wird dieses Jahr die Wegführung verändert.

Benediktbeuern – 43 Wagen plus eine Reitergruppe werden sich nach aktuellem Stand an der Wallfahrt beteiligen. Es sei sehr wichtig und er sei glücklich, dass die Wallfahrt nun wieder stattfinden könne, sagt Bürgermeister Toni Ortlieb. „Sie ging uns allen sehr ab.“ Die Wallfahrt sei ein wichtiges Zeichen der Lebensfreude und Freiheit. „Sie stärkt den Zusammenhalt.“

Zu beachten ist heuer die Zugstrecke. Beginn ist wie immer um 9 Uhr im Bereich Dorfstraße. Die Wallfahrt führt dann über Dorf- und Bahnhofstraße zur Don-Bosco-Straße. Die Gespanne fahren heuer auf der Straße am Klosterparkplatz vorbei runter bis zur Mensa der Hochschule, umkreisen diese und fahren im Bereich von Don-Bosco-Club und Jugendherberge auf der sogenannten alten Don-Bosco-Straße wieder zurück. Dort postieren sie sich auf Höhe des Friedhofs.

Pfarrer Pater Heiner Heim zelebriert Festgottesdienst

Den Segen erhalten Ross und Reiter auf der Don-Bosco Straße, gegenüber vom Nordtor zum Klosterinnenhof, vom Benediktbeurer Pfarrer Pater Heiner Heim. Er wird auch um 10 Uhr den Festgottesdienst zelebrieren, der in der Basilika stattfindet. Mittels Lautsprechern wird seine Stimme in den Klosterinnenhof übertragen. Aufgrund der Baustelle im Südarkadentrakt des Klosters können die Gespanne aber nicht in den Innenhof.

Dieses Bild aus dem Jahr 2019, der letzten Wallfahrt vor Corona, zeigt die Frauen in Tracht aus Ried. © arp

Die Zimbern kommen wieder

Die Rückfahrt erfolgt dann wie üblich über die Rieder Straße Richtung Pechlern und dann zurück zum Dorfplatz. Dort findet wie üblich das Goaßlschnalzen statt. Zudem wird es Salutschüsse der Zimbern („Trombini“) geben, voraussichtlich zwischen 14 und 14.30 Uhr am Dorfplatz. Die aus historischen Gründen mit Benediktbeuern freundschaftlich verbundenen Norditaliener werden auch heuer mit einer Gruppe von rund 50 Personen zur Wallfahrt anreisen. Mit dabei ist Vito Massalongo, Präsident des Zimbern-Kuratoriums. Auch Hans Zelger, Bürgermeister aus Terlan, kommt. Als weitere Ehrengäste kommen der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (CSU), Landrat Josef Niedermaier (FW) und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) aus Penzberg. Um 20 Uhr lädt die Musikkapelle Benediktbeuern zum Leonharditanz in die „Post“ ein. Es spielen die „Pfaffenwinkler“. Die geänderte Zugstrecke ist für alle eine Herausforderung. „Eigentlich ist es eine gute Gelegenheit, mal eine Alternativroute ausprobieren zu können“, sieht Pater Claudius Amann, der Einrichtungsleiter des Klosters, die Sache pragmatisch. Überlegungen zu dieser Route habe man seit Jahren in der Schublade, für den Fall, dass man zum Beispiel wegen starker Schneelage einmal einen anderen Weg fahren müsse. „Nun kann man mal testen, ob es sich bewähren würde.“ Auch die Salesianer seien voller Vorfreude auf den Leonhardi-Tag. „Es ist ein wichtiges Element unseres christlichen Glaubens, besonders in Zeiten wie diesen“, sagt der Pater. Und es sei schön, dass diese Tradition nun wieder sichtbar sei, in einer Zeit, in der der christliche Glaube an Stellenwert in der Gesellschaft verliere.

Keine Hunde, keine Drohnen

Wie immer sind im gesamten Wallfahrtsbereich aus Sicherheitsgründen Hunde sowie Drohnenaufnahmen verboten. Der Parkplatz am Kloster wird spätestens um 8.15 Uhr geschlossen. Für die vielen anreisenden Besucher gibt es ausgeschilderte Parkplätze, sowohl aus Richtung Bichl als auch aus Richtung Kochel.

So sieht das Leonhardizeichen heuer aus

Das Leonhardizeichen zeigt heuer den Heiligen zwischen den Türmen der Basilika, umgeben von Ross und Rind. Es handelt sich um die Wiederauflage des Zeichens von 1993, entworfen von dem bekannten Pater und Künstler Karl Abt († 2010). „Damals war es farbig, heuer ist es Silber poliert“, sagt Helmut Waxenberger, der es wieder hergestellt hat. Waxenberger ist seit 35 Jahren Leonhardi-Lader und weiß, mit welcher Vorfreude die Rosserer und Wallfahrer dem Tag entgegenblicken. „Alle sind dankbar, dass wir wieder wie gewohnt fahren können.“

