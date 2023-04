Reger Austausch beim Tölzer-Land-Tourismustag: „Haben großen Profit von Ausflüglern“

Von: Felicitas Bogner

Die Bedeutung des Tourismus für die Region betonte Andreas Wüstefeld vom „Tölzer Land Tourismus“ (Bühne, li.) bei der Begrüßung der Gäste im ZUK. © arp

Ein neuer Tourismus-Branchentreff wurde am Donnerstag vom „Tölzer Land Tourismus“ im ZUK ausgerichtet. Dabei gab es verschiedene Infostände und Vorträge.

Benediktbeuern – Der Tourismus spielt im Landkreis eine entscheidende Rolle. Ob für Tagesausflügler oder Übernachtungsgäste: Mit den Bergbahnen, den Wanderwegen, der Flößerei, dem Märchenwald und Co. hat das Tölzer Land einiges zu bieten. Damit sich Kommunen und Gastgeber, aber auch andere Anbieter touristischer Angebote untereinander austauschen können, fand am Mittwochnachmittag im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) des Klosters Benediktbeuern erstmals der Tölzer Land Tourismustag statt.

Motto: Begegnung, Austausch und Wissensvermittlung

Der Benediktbeurer Bürgermeister Anton Ortlieb eröffnete mit dem Vize-Landrat Thomas Holz und Andreas Wüstefeld vom „Tölzer Land Tourismus“ die Veranstaltung. „Der Tag steht unter dem Motto Begegnung, Austausch und Wissensvermittlung“, sagte Ortlieb. Er freue sich, dass der erste Tölzer- Land-Tourismustag in Benediktbeuern abgehalten werde. Denn auch die Loisachtalkommune sei stark vom Tourismus geprägt. „Die Landschaft und Natur zieht viele Menschen hierher. Auf der anderen Seite haben wir nicht zuletzt durch das Kloster ein facettenreiches kulturelles Angebot“, betonte er.

Die Themenwoche „König der Berge“ stellten Nina Oswald (li.) vom Tourismusverein und Sonja Eichbichler von der Jachenauer Gästeinfo mit einem Stand vor. © arp

Der Vize-Landrat und Kochler Bürgermeister Thomas Holz fasste die Bedeutung der Gäste in Zahlen: „Der Landkreis verzeichnet einen touristischen Bruttoumsatz von rund 335 Millionen Euro.“ Knapp über die Hälfte der Besucher seien Tagesausflügler. „Es kommen durchschnittlich 7,4 Millionen Tagesausflügler jährlich in den Landkreis.“ An diesem Punkt versuchte Holz, für Toleranz zu werben. „Man sollte trotz des vielen Ärgers, den es manchmal gibt, nicht vergessen, dass auch die Einheimischen einen großen Profit von den Touristen und Ausflüglern haben.“ Denn: „Ohne die vielen Gäste – nur mit Nutzung durch die Einheimischen – könnten wir uns Herzogstandbahn, Brauneckbergbahn und vieles andere bestimmt nicht mehr leisten“, so der Vize-Landrat. Erfreulich sei, dass man sich nach der für viele Betriebe sehr harten Coronazeit wieder auf dem vorpandemischen Niveau eingependelt habe. „Wir haben im Tourismus zu 97 Prozent das Level von vor der Pandemie erreicht“, verkündete Holz.

Fachvorträge ind Marktplatz zum Austausch

Andreas Wüstefeld vom „Tölzer Land Tourismus“ – dem Organisator der messeähnlichen Veranstaltung – gab dann einen kleinen Überblick über das bis abends andauernde Programm. „Wir haben einen Marktplatz mit vielen unterschiedlichen Ständen, an denen man sich informieren und austauschen kann. Zusätzlich gibt es drei Fachvorträge.“ Nach der „grauen Phase“, die hinter den Tourismusbetrieben liege, sei es nun an der Zeit, sich neu zu vernetzen und die bestehenden Angebote zu optimieren, so Wüstefeld. „Wir sind schon gut, aber es gibt bestimmt hie und da noch Potenzial, um noch besser zu werden“, meinte er.

Zu den Ausstellern gehörten beispielsweise der bayerische Hotel- und Gaststättenverband, vertreten durch die Kreisvorsitzende Monika Poschenrieder, die Blombergbahn oder die Firma „Königscard“. „Wir freuen uns, ins Gespräch mit Gastgebern zu kommen“, meinte Matthias Adam, Geschäftsführer des Unternehmens. Aus den gleichen Beweggründen hatte die Gemeinde Lenggries, vertreten durch Maria Bader, Chefin der Tourist-Information, einen Stand aufgebaut. „Wir freuen uns, mit Gastgebern ins Gespräch zu kommen, aber auch, die neuen Angebote der Gemeinde, wie das Flößerfest oder das Outdoor-Festival, publik zu machen“, sagte sie.

Themenwoche „König der Berge“ rund um König Ludwig II.

Die Gemeinde Jachenau stellte die Themenwoche „König der Berge“ rund um König Ludwig II. mit zahlreichen Flyern und Prospekten vor. „Neben dem Aspekt, sich hier zu vernetzen, hoffe ich auf Anregungen von den anderen Ausstellern“, meinte Sonja Eichbichler von der Jachenauer Gästeinformation. Ausschau nach Werbepartnern hielt Lorenz Stöger vom „Gesamtverein Königsdorf“. Schließlich spendet die Gemeinde heuer den Christbaum für den Münchner Christkindlmarkt. Damit verbunden ist ein Glühweinstandl im Rathausinnenhof der Landeshauptstadt. „Für dieses einmalige Erlebnis suchen wir Sponsoren und freuen uns über diese neue Plattform heute.“

