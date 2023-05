Vom voll automatisierten Hotelzimmer bis zum preisgekrönten „Dachschaden“: Das sind die besten Zukunftsideen beim „Hackathon“

Von: Sabine Schörner

Hatten sichtlich Spaß am Tüfteln: Die Teilnehmer des zweiten „Hackathon“ der Initiative „Servus Zukunft“ im Kloster Benediktbeuern. © Veranstalter

Tüftler aus ganz Deutschland, Tirol und Südtirol kamen in Benediktbeuern zum zweiten „Hackathon“ zum Thema Bau-Handwerk zusammen. Die Veranstaltung brachte innovative Ideen hervor.

Benediktbeuern – Begeisterte Tüftler aus ganz Deutschland, aus Tirol und sogar Südtirol kamen dieser Tage im Kloster Benediktbeuern zusammen. Dort fand der zweite „Hackathon“ der Initiative „Servus Zukunft“ in Zusammenarbeit mit der Regionalentwicklung Oberland (REO) und dem Wirtschaftsforum Oberland statt. Diesmal drehte sich alles um das Bau-Handwerk im digitalisierten Zeitalter.

In neun kleinen Teams gingen die Teilnehmer Fragestellungen in den Themenbereichen Fachkräftemangel, Klimaschutz, Ressourcen- und Energieverbrauch nach und entwickelten in nur 30 Stunden ihre Ideen zu einem Prototyp. Bei der Ergebnisvorstellung am Ende der Veranstaltung hatten die Tüftler fünf Minuten Zeit, ihre Idee der Jury, den Mitstreitern und Gästen vorzustellen.

Hackathon in Benediktbeuern: Ideen mit Zukunftspotenzial

„Das Format ist genial“, wird in einer Mitteilung Landrat Josef Niedermaier zitiert. „Die Teilnehmer suchen intensiv nach Lösungen für Problemfelder, die uns alle betreffen, wie Fachkräftemangel oder Klimaschutz. Es wurden wieder innovative Ideen mit Zukunftspotenzial entwickelt.“ Niedermaier saß zusammen mit André Thiel, Patent- und Innovationsschutzmanager bei Fraunhofer IBP, Hartmut Drexel, Geschäftsbereichsleiter der Handwerkskammer sowie den beiden Organisatorinnen Patricia Karling, Projektmanagerin der REO, und Ingrid Wildemann-Dominguez, Geschäftsleitung Tizio, in der Jury.

Drei der insgesamt neun Konzepte wurden von der Jury ausgewählt und prämiert. Dabei wurden die Innovationshöhe, die Umsetzbarkeit sowie die Qualität der Umsetzung in die Bewertung mit einbezogen. So konnte das Team „NoHuman“ die Jury von ihrem Konzept eines voll automatisierten Hotelzimmers überzeugen. Mit der Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen, wie Bettwäsche wechseln oder Badezimmer reinigen, will die Gruppe dem Fachkräftemangel entgegenwirken und es Hotels ermöglichen, ohne Mitarbeitende auszukommen.

Der Frage, wie man neue Mitarbeiter in den Betrieb einführt, widmete sich die Gruppe „Onboarding RPG“. Um den Prozess für Handwerksbetriebe, aber auch für alle anderen Unternehmen zu erleichtern, programmierte das Team eine Beispiel-App, bei der die Einführung in Form eines Spiels erfolgt. „Eine innovative Lösung, die nicht nur dem Unternehmen Zeit spart, sondern auch dem neuen Mitarbeiter Spaß bringt“, heißt es in der Mitteilung.

„Servus Zukunft“: Preis für das Team „Dachschaden“

Auch das Team „Dachschaden“ konnte sich über einen Preis freuen. Die Gruppe entwickelte einen Prototyp für ein Notdach, das Baustellen vor Witterungseinflüssen schützen soll, „eine einfache Lösung für ein Problem, mit dem fast alle Bau-Handwerker zu kämpfen haben“. Geplant ist, diese Idee weiter voranzutreiben und ein Notdach für eine „echte“ Baustelle zu bauen.

„Der Hackathon war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg“, so das Resümee von Patricia Karling von der REO. „Die Teilnehmenden hatten jede Menge Spaß am Tüfteln, Bauen und Programmieren. Es ist beeindruckend, welche innovative Ideen entwickelt werden.“

