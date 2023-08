Hagel-Schäden in Benediktbeuern: „Katastrophenfall würde nichts besser machen“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Das Dach der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Benediktbeuern wurde vom Hagel völlig zerstört. © arp

Der Garmischer Landrat hat nach dem Hagel-Unwetter den Katastrophenfall ausgerufen. Sein Tölzer Amtskollege Josef Niedermaier erklärt, warum er sich anders entschieden hat.

Benediktbeuern – Nach dem Hagel-Unwetter und den massiven Schäden in der Gemeinde Bad Bayersoien hat der Landkreis Garmisch-Partenkirchen schon am Sonntag den Katastrophenfall ausgerufen. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird das momentan noch nicht passieren. Landrat Josef Niedermaier erklärt, warum.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

In Benediktbeuern reagieren viele mit Unverständnis

Viele Mails haben Niedermaier seit dem Hagelunwetter am Samstag erreicht. Gefragt wird immer wieder, warum kein K-Fall ausgerufen wird. Auch aus Benediktbeuern komme diese Frage, viele würden mit Unverständnis reagieren, sagt Niedermaier. Bei den Nachbarn sei die Lage aber eine etwas andere. Soweit er wisse, sei von dem Unwetter auch Infrastruktur wie die Strom- und Trinkwasserversorgung betroffen. Hier sei überregionale Hilfe wohl vonnöten.

Zuletzt wurde 2019 der Katastrophenfall ausgerufen

Generell sei die Schwelle für einen Katastrophenfall aber sehr hoch. Es gehe um erhebliche Schadensereignisse, die Leib und Leben und in erheblichem Maße Sachgüter bedrohen. Das wäre im Fall von Benediktbeuern noch gegeben. Es müssen aber auch Schadensereignisse sein, die sich nur mit überregionaler Hilfe in den Griff bekommen lassen – und zwar mit Hilfe, „die weit über zwei oder drei Landkreise hinaus geht“, sagt er. Zuletzt war das 2019 bei der Schneekatastrophe der Fall.

Josef Niedermaier Landrat hat sich momentan noch dazu entschlossen, keinen Katastrophenfall auszurufen. © arp

Durch das Ausrufen des K-Falls würde sich nichts ändern

Beim Hagel-Unwetter handelt es sich aber um ein lokal begrenztes Ereignis. Daher können nun viele Einsatzkräfte aus nicht betroffenen Gemeinden im Landkreis oder auch aus Weilheim-Schongau und München Land in Benediktbeuern und zuvor auch in Arzbach helfen. Rund 500 Kräfte waren allein am Montag im Klosterdorf im Einsatz. „Viele glauben, dass im K-Fall so viele Einsatzkräfte kommen, dass jedes Dachfenster repariert wird“, sagt Niedermaier. Das sei aber eben nicht der Fall. Die Feuerwehr könne auch dann nur existenzielle Hilfe leisten. Durch das Ausrufen des K-Falls würde sich also nichts ändern.

In der Regel geht es hier um Schäden, die Versicherungen übernehmen

Normalerweise greift man auf das Mittel auch dann zurück, wenn hohe Einsatzkosten geschultert werden müssen und man verhindern möchte, dass einzelne Gemeinden darauf sitzen bleiben. Wenn beispielsweise viele Hubschrauber im Einsatz sind, um einen Waldbrand zu löschen. Diese Kosten kann der Landkreis dann zum Teil über den Katastrophenschutzfonds des Freistaats abrechnen – aber nur dann, wenn kein Dritter dafür aufkommt. Genau das sei derzeit aber der Fall, erklärt Niedermaier. Es handle sich hier in der Regel um Versicherungsschäden. Beispiel: Die Drehleiter aus Seeshaupt hilft einem Benediktbeurer Hausbesitzer dabei, sein Dach zu sichern. Dafür bekommt die Gemeinde eine Rechnung der Seeshaupter Feuerwehr. Normalerweise geht die Kommune in Vorleistung, reicht die Rechnung aber an den Hauseigentümer weiter, der sich das Geld über seine Versicherung wiederholt. „Wichtig ist, dass die Gemeinde alle Einsätze sauber dokumentiert“, sagt Niedermaier. Darauf habe man die Gemeinden schon am Samstag hingewiesen. „Der Katastrophenfall würde auch hier nichts besser machen“, sagt Niedermaier.

K-Fall würde Organisationsstrukturen komplizierter machen

Lediglich die Organisationsstrukturen würden komplizierter. Momentan hat die Einsatzleitung Kreisbrandrat Erich Zengerle, der direkt aus dem Benediktbeurer Feuerwehrhaus alles steuert. Im K-Fall wechselt die Leitung ans Landratsamt. Schon die Umstellung darauf würde „zu stundenlangen Brüchen“ führen, sagt Niedermaier. Besser würde auch dadurch nichts. Ändern könnte sich die Haltung nur dann, wenn der anhaltende Regen auch noch zu Hochwasser führt und weitere Schadensereignisse im Landkreis zu regeln sein würden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.