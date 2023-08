Hagel-Unwetter verwüstet Benediktbeuern: „Es ist nichts mehr, wie es war“

Von: Christiane Mühlbauer

Fast alle Häuser in Benediktbeuern haben auf der Westseite erhebliche Schäden am Dach. © arp

Der Schock über das Hagelunwetter vom Samstag sitzt bei allen Betroffenen in Benediktbeuern, Bichl, Ried und Kochel tief. Handwerker, Feuerwehrleute und Freiwillige tun ihr Möglichstes, um zu helfen. Von den Betroffenen kommt Kritik am Landrat: Der Katastrophenfall sei sehr wohl gegeben.

Benediktbeuern – „Es ist nichts mehr, wie es war“, sagt Elisabeth Schuller aus Benediktbeuern. Fassungslos scrollt sie immer wieder durch die Fotos auf ihrem Handy, die sie vom Unwetter am Samstagnachmittag gemacht hat. Man sieht, wie Hagelkörner selbst durch die Gardinen geschlagen sind. „Dabei haben wir doppelt verglaste Fenster im ganzen Haus“, sagt Schuller kopfschüttelnd. „Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat.“

Unwetterschäden im Klosterdorf Benediktbeuern: „Das kann man sich nicht vorstellen“

Schullers Mann Thomas Bronnhuber arbeitete mit einigen Helfern am Dienstag an der Abdeckung des Dachs. Im Obergeschoss ist viel Regen eingedrungen. „Wir hoffen, dass sich der Boden nicht hebt“, sagt Schuller. Die weiteren Wasserschäden könne man noch nicht absehen. „Wir müssen jetzt das Beste draus machen“, sagt Bronnhuber.

In solchen Krisen zeige sich auch, ob man gute Freunde habe, die kommen und helfen würden, meint Bronnhuber mit Blick auf alle, die bei ihrem Anwesen gerade mit anpacken. „Jede Hand ist jetzt wichtig.“ Elisabeth Schuller kocht und backt für alle. „Ich bin so froh, dass wir noch einen Holzofen haben. Am Montag gab es nämlich stundenlang keinen Strom.“

Am Haus von Elisabeth Schuller und Thomas Bronnhuber sind Handwerker und Freunde im Einsatz. © arp

Schuller fragt sich, warum der Landrat nicht den Katastrophenfall ausgerufen habe. „Die Leute sind mit den Nerven total am Ende. Manche sind wie gelähmt vor Schock.“ Noch mehr Helfer seien dringend erforderlich.

Hagel-Unwetter in Benediktbeuern: 96-Jährige fühlt sich an den Krieg erinnert

Auf Hilfe wartet zum Beispiel Barbara Schauer. Sie kümmert sich gerade um ihre 96 Jahre alte Oma, die in Benediktbeuern lebt. „Wir stehen auf der Warteliste für die Dachabdeckung“, sagt sie. „Es heißt, am Donnerstag würden wir drankommen, dann gebe es weitere Drehleitern.“ Bis dahin würde das Wasser ins Haus rinnen, vor allem ins Schlafzimmer und in den Gang. „Es ist furchtbar“, sagt Schauer.

Oma hat erzählt, als es wieder vorbei war, habe sie sich gefühlt wie damals im Krieg, als sie wieder aus dem Luftschutzbunker gekommen sind: Man schaut, was noch steht, und ob man noch in seinen eigenen vier Wänden wohnen kann.

Die 96-Jährige konnte ihre Familie erst zwei Stunden nach dem Unwetter anrufen, als das Telefon wieder ging. „Unsere Oma hat nur Festnetz“, berichtet die Enkelin. Im Inneren habe es ausgeschaut wie nach einer Explosion. „Oma hat erzählt, als es wieder vorbei war, habe sie sich gefühlt wie damals im Krieg, als sie wieder aus dem Luftschutzbunker gekommen sind: Man schaut, was noch steht, und ob man noch in seinen eigenen vier Wänden wohnen kann.“

Arbeiten am Netz: Am Montag gab es stundenlang keinen Strom. © arp

Alles sei voller Glas gewesen und verwüstet. Seit Tagen schöpfen sie das Wasser aus dem Haus, räumen Sachen raus, versuchen zu reinigen und zu trocknen. „Das ist aber total schwierig, wenn es keinen Strom gibt“, sagt Schauer. Am Montag sei er mehrere Stunden weg gewesen. Der Kühlschrank fiel da natürlich auch aus. „Dann verderben leider die Lebensmittel schnell. Wenigstens haben wir noch einen Gasherd zum Kochen.“

Der Hagelsturm am 26. August wird als eines der schwersten Unwetter in die Geschichte des Landkreises eingehen. Im Interview erklärt Meteorologe Hartmut Mühlbauer, wie es dazu kam.

Unwetter im Tölzer Land: Feuerwehren aus dem Landkreis und dem Großraum München helfen

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis, aber auch aus dem Großraum München helfen beim Abdichten der Dächer mit Folien. Doch das dauert, je nachdem, wie groß die Dachfläche ist und welche Besonderheiten das Gebäude hat. Als „beschissen, aber nicht hoffnungslos“ beschreibt ein Mitglied der Benediktbeurer Feuerwehr die Lage. Mindestens zwei bis drei Stunden würden sie an einem Dach arbeiten, allein am Montag schafften sie zehn Dächer. „Wir arbeiten von in der Früh bis zum Einbruch der Dunkelheit.“

Mitglieder und Helfer der Feuerwehr Benediktbeuern sind von morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit im Einsatz, um zu helfen. © arp

Der Zusammenhalt der Bevölkerung sei groß, die Hilfsbereitschaft untereinander auch. Sie kritisieren, dass in den Medien die Zerstörungen im Kloster so im Mittelpunkt stünden. „Aber hier gibt’s nicht nur das Kloster, es muss auch an die Leute gedacht werden, die hier ihr Haus, ihre Wohnung, ihr ganzes Hab und Gut haben.“ Ob der Besuch des Ministerpräsidenten hilfreich sei? Die Männer zucken die Schultern. „Wenn er Geld mitbringt, schon.“ Ein anderer meint: „Vielleicht erfahren die Leute dann in anderen Regionen, dass wir hier dringend Handwerker brauchen.“

Mit sieben Drehleitern, sieben Löschfahrzeugen, einen Abroller Kran und einem Versorgungsfahrzeug sind rund 80 Feuerwehrleute aus dem Großraum München in Benediktbeuern im Einsatz. © arp

Dass angesichts der verheerenden Lage nicht der Katastrophenfall ausgerufen werde, erzürne die Betroffenen, sagt Elisabeth Brennauer. Die junge Mutter ist mit ihren zwei kleinen Kindern gerade auf der Dorfstraße unterwegs. In Garmisch habe es „der Landrat hinbekommen“, hier nicht, kritisiert sie aufgebracht.

„Bei uns sind noch viel mehr Menschen betroffen als dort“, sagt Brennauer und nennt Bichl, Ried, Kochel, Pessenbach und die Gemeinden im Isarwinkel. Auch in der Tölzer Region sei die Infrastruktur, etwa die Stromversorgung, beschädigt, meint sie mit Blick auf die Begründung des Landrats, warum er den K-Fall nicht ausgerufen habe.

Mitglieder der Feuerwehren Lenggries und Geretsried legen Folien auf eine Dachfläche. © arp

„Wenn wir den K-Fall hätten, wäre es viel leichter, an Material zu kommen. So vieles ist aus“, sagt Brennauer und blickt auf die kaputten, noch nicht abgedichteten Dächer in der Umgebung. „Und dann könnten wir noch viel mehr Helfer bekommen, zum Beispiel von der Bundeswehr.“ In ganz Benediktbeuern „gäre es deswegen“, sagt sie. „Soll der Landrat doch mal kommen und durchs Dorf gehen und sich das hier alles anschauen und nicht nur im Feuerwehrhaus bei Besprechungen sitzen.“ (müh)

