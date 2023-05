Harry G. und Martin Frank bei Kultursommer im Benediktbeurer Maierhof

Von: Christiane Mühlbauer

Harry G., der von Markus Stoll dargestellt wird, tritt am Freitag, 28. Juli, in Benediktbeuern auf. © Luebke/KN

Zwei Kabarett-Größen werden heuer Ende Juli beim „Benediktbeurer Kultursommer“ auf der Open-Air-Bühne im Maierhof stehen.

Benediktbeuern –Martin Frank kommt am Donnerstag, 27. Juli, und spielt „Einer für alle, alle für keinen“. Am folgenden Freitag, 28. Juli, ist dann Harry G. mit seinem Programm „Hoamboy“ zu sehen. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Martin Frank ist am 27. Juli zu sehen. © Kusy/KN

Martin Frank spielt zum ersten Mal im Maierhof. Noch vor einiger Zeit galt der Niederbayer als „Nachwuchstalent“ und „Geheimtipp“, mittlerweile schafft er es, auch die großen Bühnen zu füllen. In seinem dritten Soloprogramm sinniert er frech und teils bitterböse über das in seinen Augen oft absurde Leben auf dieser Erde und fordert, dass man sich auf eines wieder besinne: auf die Liebe. Sein Vorbild ist seine Oma, die sagte: „Ohne Liab is na koana oid woan!“

Für Harry G. hingegen ist es nicht das erste Gastspiel im Maierhof. Heuer spielt er „Hoamboy“. Wie immer nimmt er mit großer Leidenschaft und bayerischem Charme verschiedenste Charaktere aufs Korn und sinniert zynisch über die aktuellen Fragen unserer Gesellschaft.

Karten gibt es im Klosterladen in Benediktbeuern (Telefon 0 88 57/88-110) sowie online auf www.eventim.de. Tickets für Martin Frank gibt es auch bei www.agentur-zweigold.de.

