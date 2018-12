„Heilige Nacht“ in der Marienkirche in Benediktbeuern: Beim Halleluja reißt’s den Erzähler vom Stuhl

Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ gehört hierzulande zum Advent wie Plätzchenbacken, Geschenke besorgen oder Christbaum schmücken. Freilich braucht es dafür authentische Darsteller. Diese fand das Publikum in der gut besuchten Marienkirche am Montagabend vor. Als Erzähler fungierte Michael Rieger.

Benediktbeuern – Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ gehört hierzulande zum Advent wie Plätzchenbacken, Geschenke besorgen oder Christbaum schmücken. Doch nicht nur die Alteingesessenen möchten diese gut 100 Jahre alte Tradition nicht missen; auch viele Neubürger können sich dieser speziellen, authentisch oberbayerischen Variante der Weihnachtsgeschichte nicht entziehen. Schildert Thoma die biblischen Figuren doch ganz so, als könne man ihnen hier im Dorf auf der Straße begegnen. Das schafft eine Nähe und Vertrautheit, die einen die altbekannte Geschichte neu und anders hören und erfahren lässt.

Freilich braucht es dafür authentische Darsteller. Diese fand das Publikum in der gut besuchten Marienkirche am Montagabend vor. Als Erzähler fungierte Michael Rieger – wie ein gütiger Großvater, den die Menge der Kinder und Kindeskinder umringt, um seiner Geschichte zu lauschen. Meist wird die Lesung der „Heiligen Nacht“ musikalisch umrahmt, mit einer Gitarre, einer Harfe, einer Zither oder auch einem Akkordeon. Hier war gleich eine ganze Riege an Musikanten aufgeboten: Neben den vier Männern der Benediktbeurer Klarinettenmusik hatten sich auch die „Goaßarer Schoilehrer“ eingefunden, um die von Roman Kofler neu gesetzten Lieder zur Zitherbegleitung darzubieten.

Den Klarinetten obliegt die festliche Eröffnung; dann hebt Rieger mit dem vertrauten Text an. Er liest engagiert, verleiht den Figuren individuelle Charaktere, lässt den kommentierenden Erzähler weise zu Wort kommen; er findet genau das richtige Tempo, um zum einen die Spannung zu halten und zum anderen die volle Verständlichkeit zu gewährleisten. Außerdem gelingt ihm der Balanceakt, ausdrucksvoll zu sein, aber nicht zu übertreiben oder ins Pathetische abzugleiten. Und wenn der Josef auf der beschwerlichen Wanderung durchs tief verschneite Land in Sorge um seine hochschwangere Gattin ins Weinerliche verfällt, dann ist das nicht Rieger anzulasten: Denn Thoma hat’s ihm aufgesetzt.

Das ist in der Tat erstaunlich, wie der Schriftsteller im Jahre 1905 einen eher schwachen Mann und eine wunderbar starke Frau darstellt. Diese Maria hat so viel Kraft und Zuversicht, offenbar aus ihrem Gottvertrauen gespeist, dass sie den verzagenden Josef wieder aufzurichten vermag.

Daneben zeichnet Thoma ein ganzes Figurenkabinett, das aus dem Leben gegriffen scheint: den einfachen, hilfsbereiten Handwerksburschen, der später träumt, vor Gottvater zu stehen, der ihm leutselig die Hand reicht als Dank für seine tatkräftige Unterstützung der erschöpften Wanderer; den reichen, aber hartherzigen Josias, den nichts kümmert – außer das eigene Wohlergehen; sein vor ihm kuschendes Weib, Josefs Base, die lieber der armen Verwandtschaft bei Eis und Schnee die Tür weist, als sich mit ihrem Mann anzulegen; den armen Bauern, der dem herbergssuchenden Paar schließlich ein Strohlager im Stall bereitet, weil in seinem kleinen Haus wirklich kein Platz ist.

Und für alle findet Rieger den passenden Tonfall: herrisch-abweisend der Josias, giftig-keifend sein Weib, demütig-flehend der Josef, ruhig und besonnen die Maria. Zwischendrin erheben sich immer wieder die Sänger, um die von Kofler arrangierten Lieder anzustimmen. Das alles fügt sich wunderbar zusammen. Und als der Engelschor ein Halleluja zur Geburt des Heilands erschallen lässt, da reißt es Rieger vom Stuhl, zur Klarinettenbegleitung preist er laut, die Hände zum Himmel erhoben, die Ankunft des Erlösers: „Der Heiland der Welt – so nackt und so arm…“

Ganz im Sinne dieser sozialkritischen Auslegung der Weihnachtsgeschichte erbittet Rieger am Ende eine Spende für das Hilfsprojekt der Salesianer Don Boscos in Sierra Leone.

Heilige Nacht‘ in Gaißach

Michael Rieger und die „Goaßara Schoilehrer“ tragen die Heilige Nacht ein weiteres Mal am Freitag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule in Gaißach vor.

