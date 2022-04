Heiliges Grab wird in der Marienkirche wieder aufgebaut

Von: Ines Gokus

Osterfeuer werden heuer wieder gesegnet. © Weidemann

Nachdem die meisten Corona-Schutzregeln aufgehoben sind, werden die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen in der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern mit Bichl und Kochel wie gewohnt gefeiert.

Benediktbeuern/Bichl/Kochel am See – Laut einer Mitteilung sind Pfarrer Heiner Heim und die beiden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Rosi Waxenberger und Sandra Heigl erleichtert, dass insbesondere die Abstandsregelungen weggefallen sind. Dadurch könnten nun endlich alle, die wollen, den Gottesdienst mitfeiern. „Wir sind froh, dass wir keinen mehr abweisen müssen,“ erklärt Waxenberger. In den vergangenen Monaten habe das immer wieder zu großen Enttäuschungen und teilweise auch zu Verärgerung geführt. Großen Dank zollte Pfarrer Heim noch einmal den Ordnern, die in den vergangenen zwei Jahren einen so wichtigen Dienst geleistet haben. „Es war nicht immer einfach, immer wieder an die Regeln zu erinnern“, so der Seelsorger.

FFP2-Maske tragen

Die Verantwortlichen legen nun allerdings Wert darauf, dass die Besucher zum Schutz aller nach wie vor eine Maske tragen. „Wir bitten alle Kirchenbesucher die FFP2-Maske auch während des gesamten Gottesdienstes aufzusetzen“, erläutert Heigl. Gerade durch den Gesang sei nach wie vor eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben.

Laut Pressemitteilung kann die Liturgie am Gründonnerstag mit der Fußwaschung wie gewohnt durchgeführt werden, ebenso die Gottesdienste am Karfreitag. Auch das Heilige Grab werde wieder in der Marienkirche aufgebaut. Nach der Corona-Pause wird es auch wieder das Osterfeuerlaufen geben.

Osterfeuer wird gesegnet

Am Karsamstag um 14 Uhr wird in allen drei Ortschaften das Osterfeuer gesegnet, dessen Licht in alter Tradition die Kinder und Jugendlichen dann in die Haushalte bringen werden. Bei der Übergabe der Flamme an der Haustür sollten diese jedoch eine Maske aufsetzen. „Ich freu’ mich darauf“ so Pfarrer Heim, „wenn dann in der Osternacht das Halleluja in einer gefüllten Kirche ertönt.“ Das Erleben der Gemeinschaft sei ja schließlich ein wesentliches Elemente der Liturgie. Die genauen Zeiten der Gottesdienste sind der Sonderausgabe des Kirchenanzeigers zu entnehmen, der in den Kirchen ausliegt, oder im Internet unter www.pfarrei-benediktbeuern.de und www.pfarrei-kochel.de zu finden.

