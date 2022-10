Heinz-Sielmann-Stiftung ehrt in Benediktbeuern „mutige und kompetente Pioniere“

Die Geehrten und ihre Laudatoren: (v. li.) Alois Glück, ehemaliger Landtagspräsident, Norbert Schäffer, Vorsitzender des bayerischen Landesbunds für Vogelschutz, Agnes Becker, Initiatorin des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, Fritz Brickwedde, Stiftungsratsvorsitzender der Heinz-Sielmann-Stiftung, Rosalinde Göppel und Maria Wenk sowie Staatsminister Florian Herrmann. © Botzenhart

Mit Agnes Becker und Josef Göppel erhielten zwei gegensätzliche Persönlichkeiten in Benediktbeuern den Biodiversitätspreis der Heinz-Sielmann-Stiftung.

Benediktbeuern – Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 2019 ist noch in aller Munde. Sozusagen deren Vorläuferorganisationen, nämlich die Landschaftspflegeverbände (LPV), gegründet 1986, fristen hingegen ein stilleres Dasein. Zwei Vertreter dieser Umweltschutzverbände ehrte die Heinz-Sielmann-Stiftung nun im Allianzsaal des Klosters Benediktbeuern mit dem Biodiversitätspreis: Agnes Becker, Initiatorin des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, und – posthum – Josef Göppel, Gründer des ersten LPV in Mittelfranken.

Göppel, verstorben heuer im April, wurde gerne das „grüne Gewissen“ der CSU genannt. Er war Ehrenvorsitzender des LPV und hätte sich sicher auch darüber gefreut, dass heuer 14 der 21 Kommunen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen LPV gegründet haben. Für Göppel nahmen seine Frau Rosalinde und Tochter Maria Wenk den Preis entgegen.

Agnes Becker und Josef Göppel bekommen Biodiversitätspreis

Göppel saß nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ auch mit an dem Runden Tisch, an dem neue Umweltgesetze ausgearbeitet wurden. Laudator Alois Glück, der ehemalige Landtagspräsident, erinnerte daran, welches Lob Göppel von vielen Seiten zuteil geworden war. An diesem Runden Tisch saß auch Agnes Becker, ÖDP-Politikerin und das „Gesicht“ des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“. „Neues entsteht durch Personen, die als kompetente Pioniere mutig ihre neuen Ideen vertreten“, sagte Glück in seiner Laudatio. Glück sowie Beckers Laudator, der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz, Norbert Schäffer, hoben die enormen Anstrengungen und auch Anfeindungen hervor, die die Ausgezeichneten auszuhalten hatten. Beiden sei gemein, dass ihre Zuversicht stets ihr Umfeld angesteckt habe. Glück gab offen zu, dass er sich über den Parteifreund Göppel geärgert habe. Der Runde Tisch sei für alle ein großer Lernprozess gewesen. Protest allein reiche nicht. „Leidenschaft und Wissenschaft müssen Hand in Hand gehen“, sagte Agnes Becker.

Politisch auf unterschiedlichen Seiten stehend, vereinte die beiden Geehrten der Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt. Becker, ausgebildete Schreinerin und Tierärztin, betreibt eine Biolandwirtschaft im Nebenerwerb im Landkreis Passau. Göppel war Diplom-Forstingenieur, er saß im Land- und im Bundestag.

Heinz-Sielmann-Stiftung verleiht Preise für Verdienste um Artenschutz

Die beiden Geehrten teilen sich 10.000 Euro Preisgeld der Heinz-Sielmann-Stiftung. Familie Göppel gab bekannt, dass mit dem Geld über das Josef-Göppel-Stipendium afrikanische Studenten unterstützt werden. Göppel engagierte sich ehrenamtlich als Energiebeauftragter des Entwicklungsministeriums für nachhaltige Energien in Afrika. Becker will das Geld in den wissenschaftlichen Monitoringprozess stecken, der die Entwicklung des Artenschutzes begleitet. „Die Staatskanzlei wird davon hören“, sagte sie lächelnd in Richtung von Staatsminister Florian Herrmann, Leiter der Behörde.

Der Preisverleihung war eine Fachtagung vorausgegangen. Teilnehmer waren Vertreter von Vogel-, Naturschutz- und Landespflegeverbänden sowie vom Umweltministerium und der Heinz-Sielmann-Stiftung. Sie diskutierten über Artenvielfalt. Für die schwungvolle Musik bei der Preisverleihung sorgte die neue Band „The Racoons“, ein Zusammenschluss von Studierenden der Hochschule im Kloster.

