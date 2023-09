„Gigantische Hilfsbereitschaft“: Große Dankbarkeit in den Loisachtal-Gemeinden nach dem Hagel-Unwetter

Von: Christiane Mühlbauer

In Ried (Foto) sowie in Ort und Pessenbach haben viele Ziegel Haarrisse und sind ebenfalls wasserdurchlässig, wurde bei der Begutachtung festgestellt. © arp

Die wichtigsten Aufräum- und Abdeckarbeiten nach dem schweren Hagelunwetter sind nun im Loisachtal so gut wie abgeschlossen. Die Hagelschäden im Bereich von Ried sind größer als vermutet. In Schlehdorf verliert das „KlosterGut“ fast die gesamte Freiland-Ernte.

Benediktbeuern/Bichl/Ried/Schlehdorf – „Wir hoffen, dass in nächster Zeit kein schwerer Wind kommt, damit die Planen gut auf den Dächern liegen bleiben“, sagt Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb. Der Rathauschef wird emotional, wenn er an die große Hilfsbereitschaft denkt, die nicht nur unter den Bürgern herrschte, sondern die man auch von auswärts erfahren habe. Alle seien „über sich hinaus gewachsen“, sagt Ortlieb bewegt. „Ich habe höchsten Respekt vor dieser Leistung.“ Alles habe „funktioniert wie ein Uhrwerk“. Dankbar sei er auch dafür, welche Gerätschaften Firmen spontan zur Verfügung gestellt haben.

Auch in Bichl, berichtet Bürgermeister Benedikt Pössenbacher, seien die Aufräumarbeiten nun in den letzten Zügen. Die Hilfsbereitschaft der Bürger untereinander sei „gigantisch“ gewesen, dankt er ebenfalls. „Alle Nachbarn haben zusammengeholfen.“ Die ersten Handwerker fingen schon am Samstagabend mit der Arbeit an.

In Wasser in Bichler Kirche eingedrungen

Die Kirche in Bichl habe es nicht so schlimm getroffen wie das Kloster Benediktbeuern, berichtet Kirchenpfleger Hans Huppenberger auf Nachfrage. „Rund 120 Dachziegel sind kaputt, aber es ist kein Wasser eingedrungen.“ Auch am Pfarrhaus seien einige Dachziegel beschädigt. Größer sei der Schaden am Leichenhaus: „Hier wurde eine Seite komplett abgedeckt“, sagt Huppenberger. Außerdem sei Wasser eingedrungen.

In der Gemeinde Bichl sind die Aufräumarbeiten in den letzten Zügen. Viele Handwerker sind seit Samstagabend im Einsatz. ARP © arp

Große Nachbarschaftshilfe auch in der Gemeinde Kochel

Im Gemeindegebiet von Kochel hatte es Ried, Ort und Pessenbach am meisten getroffen. Auch hier seien nun die meisten betroffenen Dächer mit Folien abgedeckt, berichtet Bürgermeister Thomas Holz. In diesen drei Ortsteilen seien rund 80 Prozent der Dächer kaputt. „Am Anfang sah es nicht danach aus, aber jetzt stellt sich heraus, dass die Ziegel alle Haarrisse haben“, sagt Holz. Die Nachbarschaftshilfe sei groß gewesen, alle hätten sich gegenseitig geholfen. Holz dankt allen Helfern und Ehrenamtlichen, die in den vergangenen Tagen pausenlos im Einsatz waren. Nun seien Gutachter unterwegs, um die Schäden für die Versicherungen zu dokumentieren.

Bilanz aus Schlehdorf

In Schlehdorf sei man „mit einem hellblauen Auge davon gekommen“, zieht Bürgermeister Stefan Jocher Bilanz. „Es war bei Weitem nicht so schlimm wie in Benediktbeuern.“ Bei einzelnen Gebäuden seien Dachplatten oder Fotovoltaikanlagen zerstört worden. Die Aufräumarbeiten seien abgeschlossen.

Entsorgen kaputte Dachziegel: Florian Kiefersauer, Dirk Herold und Stefan Demmel (v. li.) berichten von einer großen Hilfsbereitschaft im Dorf. © arp

Größer als bislang bekannt sind allerdings die Schäden am alten Kloster Schlehdorf. Dort hat es auch die Fenster in der ehemaligen Schwesternkapelle zerhagelt. Noch sei unklar, in welcher Form sie repariert würden, sagt Ulrike Rose, Vorsitzende des Vereins „Zukunft Kulturraum Kloster“ und Bewohnerin im Cohaus Schlehdorf, das jetzt der genossenschaftlichen Wogeno gehört. Die Fenster im Wohnbereich seien mittlerweile alle abgedeckt. „Es war schön, wie sich auch unsere Urlaubsgäste an den Aufräumarbeiten beteiligt haben“, dankt Rose. Nun sei die Frage, wie es mit Veranstaltungen weitergehe, demnächst soll unter anderem eine Hochzeit im alten Kloster stattfinden.

Freiland-Ernte des „KlosterGuts“ fast völlig zerstört

Im benachbarten „KlosterGut Schlehdorf“ sieht es schlimm aus. „Unsere Freiland-Ernte ging praktisch komplett verloren“, sagt Vorstandsmitglied Manfred Gaßner. „Der Hagelschauer dauerte nur vier Minuten, aber Gemüse und Blumen an der Hofstelle wurden regelrecht gehäckselt, ebenso das Selbstschneide-Blumenfeld und die in voller Pracht stehende Blühwiese am Karpfsee.“ Einzig die Tomaten seien noch gut, sie befanden sich in einer Folie und waren zusätzlich mit einem Netz abgedeckt. Gaßner schätzt den wirtschaftlichen Schaden auf rund 10 000 Euro. „Das ist schmerzhaft für uns.“ Auch die Gebäude seien betroffen mit kaputten Ziegeln und Fensterrahmen sowie Schäden an der Fassade.

Im „KlosterGut“ Schlehdorf ging fast die ganze Freiland-Ernte verloren, wie dieses Bild zeigt. Die Genossenschaft schätzt den Schaden auf 10 000 Euro. © Manfred Gassner

Eigentlich wollte das genossenschaftliche „KlosterGut“ in drei Wochen Hoffest feiern. Nun kommen am Wochenende Mitglieder, „um zu verwerten, was zu verwerten ist“, sagt Gaßner. Was von den Kürbissen, Gurken und Co. noch essbar sei, werde man zu Suppe machen oder einkochen.

Betreuungsangebot findet guten Anklang

Gute Resonanz fand in diesen Tagen das kostenlose Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche von Mitarbeitern des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) im und am Kindergarten der Don-Bosco-Schwestern in Benediktbeuern. Am ersten Tag kamen sechs, am zweiten Tag 14 Kinder zwischen fünf und elf Jahren, berichtet Luca Putzirer. „Ein Junge hatte seine Gitarre dabei und machte Musik. Das war schön.“ Im Turnraum werde gebastelt und gespielt, bei schönem Wetter werden die Betreuer mit den Schülern draußen sein. Das Angebot gilt bis einschließlich Samstag, Interessierte können ohne Anmeldung kommen.

Spenden für Schlehdorf: Das KlosterGut und das Cohaus Schlehdorf haben ein Spendenkonto eingerichtet: Zukunft Kulturraum Kloster e.V., GLS Bank, IBAN DE32 4306 0967 1003 8061 00. Bei Spenden bitte angeben: „Hagelschaden KlosterGut“ oder „Hagelschaden Cohaus Kloster Schlehdorf“.

