Hochschule in Benediktbeuern wirbt um neue Studenten

Teilen

Claudia Gerdes stellte beim Info-Tag das Kompetenzzentrum Alter vor. © Hessler

Bei einem Info-Tag am Campus Benediktbeuern informierten sich vor wenigen Tagen zahlreiche Besucher über das Angebot der Katholischen Stiftungsfachhochschule.

Benediktbeuern – Professoren standen Rede und Antwort, Mitarbeitende hatten Info-Stände vorbereitet, und Studierende führten Interessierte über das Gelände, berichtet die KSH in einer Pressemitteilung. In Benediktbeuern werden Soziale Arbeit und Religionspädagogik/Kirchliche Bildungsarbeit gelehrt. Stellvertretend für die Professorenschaft stellte sich Andreas Kirchner im Audimax den Fragen der Besucher. Soziale Arbeit, sagte Kirchner, sei „eines der humanistischsten Studienfächer überhaupt“: „Unsere Tätigkeitsfelder fangen quasi schon vor dem Beginn des Lebens an – Stichwort Schwangerenkonfliktberatung – und reichen bis in die Zeit nach dem Lebensende – Stichwort Trauerbegleitung und Hospizarbeit.“ Dass man mit dem Studium viele Karrieremöglichkeiten habe, betonte Studiendekan Michael Spieker. Die Vorteile in Benediktbeuern seien das gute Netzwerk und die kurzen Wege, die es durch die überschaubare Größe der Hochschule gebe.

Positive Resonanz von Besuchern

Schon während des Studiums werde Partizipation großgeschrieben, sagten Anni Ronecker und Tobias Huhn von der Fachschaft. „Auch Tage wie dieser werden gemeinsam geplant und organisiert, jeder ist Teil der Gemeinschaft, die wir wiederum gemeinsam gestalten.“

Eine der Besucherinnen war Rabea Kachel aus Oberammergau. „Ich finde es sehr gut, dass man hier die Leute alle direkt ansprechen kann, das erleichtert den Beginn ungemein“, sagte sie. Interesse, in Benediktbeuern zu studieren, zeigte auch Marie Metzger. Sie hat bereits eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. „Das Gemeinschaftliche ist mir sehr wichtig, gerade bei einem Studium, das darauf abzielt, später mit Menschen zu arbeiten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.