Hommage an den Gerstensaft: In Benediktbeuern wird eine „Bier-Oper“ aufgeführt

Teilen

Von Opernsängerin Simone Werner stammt die Idee zur Oper. Uraufgeführt wurde sie 2019 im Allgäu, dann mussten alle Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden. © sn

2019 wurde die „Bier-Oper“ im Allgäu uraufgeführt. Nun ist sie auch in Oberbayern zu sehen, nämlich Ende Juli im Maierhof des Klosters Benediktbeuern. Tänzerinnen der Benediktbeurer Faschingsgarde wirken mit.

Benediktbeuern/Augsburg – Was um Himmels Willen soll man sich unter einer BierOper vorstellen? Ein Besuch bei Simone Werner in einem Augsburger Biergarten löst das Rätsel. „Ich meditiere jeden Tag“, sagt die Sängerin. „Und irgendwann kam mir das Wort ‚Bier-Oper’ in den Sinn. Und obwohl ich zu der Zeit gar kein Bier getrunken habe, hat es mich regelrecht verfolgt.“ Die gebürtige Augsburgerin, die in Wien und Berlin Theaterwissenschaft und Operngesang studiert hat, bespricht das Phänomen mit ihrem damaligen Lebensgefährten, dem Musiker Andreas Baur. Und die beiden beschließen, diese verrückte Idee zu realisieren.

Bekannte Melodien werden aufgegriffen

Baur, aus Marktoberdorf stammend, hat in Nürnberg, wo er seither lebt, Saxofon studiert. Er ist weithin bekannt als langjähriges Mitglied der Band „Allgäu Power“ und hat reiche Erfahrung im Texten von Songs. „In der Oper kennt er sich jetzt weniger aus“, erklärt Simone Werner. Also suchte sie, die durch etliche Engagements und Gastauftritte an zahlreichen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der Materie bestens vertraut ist, die Musik aus. „Es sollten Melodien sein, die jeder kennt, etwa aus der ,Zauberflöte‘, ,Carmen‘ oder der ,Fledermaus‘. Und Andreas hat dazu dann neue Texte geschrieben.“

Die Texte widmen sich der Geschichte des edlen Gerstensaftes ausführlich. Los geht es tatsächlich bei Adam und Eva im Bier-Garten Eden. Und obwohl Simone Werner und Andreas Baur längst kein Paar mehr sind, widmen sie sich ihrem Projekt weiterhin mit Hingabe gemeinsam und haben dafür eigens die GbR „Die Opernmacher“ gegründet.

Sänger und Instrumentalisten von der Bayerischen Staatsoper

Etwa zwei Jahre Zeit haben Werner und Baur in die Vorbereitungen investiert. Dann haben sie sich, aufwendig per Casting, Mitstreiter gesucht. „Wir haben vier Sänger auf der Bühne, ich selbst singe den Mezzopart. Dazu kommt eine Schauspielerin, die als Erzählerin fungiert, und acht Musiker bilden das Orchester.“ Besetzt ist es mit Geige, Cello, Saxofon, Klarinette, Kontrabass, Posaune, Horn und Schlagzeug, welches Baur übernimmt. „Die Sänger und Instrumentalisten kommen von der Bayerischen Staatsoper“, ist es Werner wichtig zu betonen. „Das heißt, es gibt keinen Opernklamauk, sondern eine qualitativ hochwertige Musikdarbietung.“ Altgediente Theatergänger sollen ebenso auf ihre Kosten kommen wie Publikum, das um die Oper sonst eher einen Bogen machen würde – und sich mehr vom „Bier“ im Namen angesprochen fühlt. „Uns geht es darum, Oper für alle zu machen. Also für alle Generationen und mit Witz und Humor, der Hemmschwellen gegenüber der ‚hehren Kunst’ abbaut und die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik ad absurdum führt.“

Uraufführung im Allgäu

In einem Theaterstadl bei Kaufbeuren ging im November 2019 die Welt-Uraufführung über die Bühne. Drei weitere Vorstellungen im Allgäu konnten folgen, ehe die Pandemie dazwischen kam. Im Maierhof des Klosters Benediktbeuern wollen die „Opernmacher“ nun an die ersten Erfolge anknüpfen und zudem die Open-Air-Premiere wagen. „Die Atmosphäre unter freiem Himmel ist ja nochmals eine ganz andere. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die beiden Abende in Benediktbeuern“, erklärt Simone Werner mit ansteckendem Strahlen.

Und was verpasst man, wenn man sich die Aufführungen entgehen lässt? „Eine einzigartige musikalische Live-Show rund um die Biergeschichte. Oder nein: eine einzig-andere“, korrigiert sie sich. Für die beiden Tanzszenen konnten übrigens echte Benediktbeurer gewonnen werden: Die Beira Maschkeragarde wird einen Rap und einen Schuhplattler beisteuern. Wenn das nicht verheißungsvoll klingt. (Sabine Näher)

Aufführungen

Die „Bier-Oper“ wird am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, jeweils um 20 Uhr im Maierhof im Kloster Benediktbeuern aufgeführt (bestuhlt). Karten gibt es zu 59 und 47 Euro. Erhältlich sind sie im Klosterladen sowie online beim Veranstalter: bee-veranstaltung.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.