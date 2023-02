Hotel-Mitarbeiter stürzt mit fremdem Pkw in Liftschacht – Sechs Meter im freien Fall

39-Jähriger wollte Wagen einer Oberbayerin in der Garage parken

Ein Mann sorgt in Österreich für einen äußerst ungewöhnlichen und zugleich gefährlichen Unfall: Mit dem Auto einer Benediktbeuerin stürzt er in einen Aufzugschacht.

Eben am Achensee – Es sind Szenen, die selbst erfahrene Rettungskräfte die Fassung verlieren lassen. „Das ist ein Unfall, den wir so noch nie hatten“, wird der Einsatzleiter später resümieren. Und er wird von dem großen Glück sprechen, dass es bei diesem Unfall keinen Toten gab.

Hotel-Mitarbeiter verliert die Kontrolle über den Wagen und durchbricht die geschlossene Lifttür

Das ist passiert: Kurz vor Mittag nimmt am vergangenen Freitag der Hausmeister eines Wellness-Hotels in Maurach am Achensee das Fahrzeug einer 25-Jährigen aus Benediktbeuern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in Empfang. Der Mann will den Wagen in die Tiefgarage des Hotels fahren und dort parken – dies ist der normale Service des Hotels für die Gäste.

Die Tiefgarage des Hotels ist über einen Auto-Aufzug erreichbar. Auf eben diesen Lift steuert der 39-jährige Hotelangestellte zu, als er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, mit dem Wagen frontal gegen die geschlossene Lifttür rast, sie durchbricht und mit dem Wagen in den Schacht stürzt.

Mann überlebt den Sturz aus sechs Metern – Einsatzkräfte müssen mit schwerem Geschütz anrücken

Der VW Polo kracht sechs Meter tief und im freien Fall nach unten. Der Wagen landet mit voller Wucht auf der Kabine des Aufzugs und einer Querstrebe, die die Fahrgastkabine eindrückt. Dass der Ungar diesen Sturz dennoch überlebt, grenzt an ein Wunder.

Binnen weniger Minuten sind die Rettungskräfte vor Ort. Sie kümmern sich zuerst um den Hotelangestellten, der verletzt und eingeklemmt in dem Wagen sitzt. Schnell ist klar, dass sich der Mann nicht selbst befreien kann. Aber er sei ansprechbar gewesen, berichtet der Einsatzleiter. Als der Mann nach kurzer Zeit geborgen und per Notarzt in das örtliche Krankenhaus gebracht worden ist, beginnt für die Retter die schwierige Bergung des Autowracks.

+ Erfolg: Gegen Nachmittag gelingt es, das Fahrzeug aus dem Liftschacht zu heben. © ZOOM.TIROL

Erste Versuche, das Autowrack mit einem Kran aus dem Schacht zu heben, scheitern. Erst mit einem schweren Rüstfahrzeug und zwei Seilwinden gelingt es den Einsatzkräften, den Wagen aus dem Schacht zu heben. Am Nachmittag ist die heikle Aktion beendet.

Unklar ist nach wie vor, warum der Hotelangestellte mit dem Wagen gegen die Lifttür gerast ist. „Noch gibt es hierzu keine neuen Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher der Polizei Tirol. Der Mann selbst sei noch nicht vernommen worden. Sein Gesundheitszustand ist nach bisherigen Erkenntnissen stabil. oss