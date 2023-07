„Ich bin bereit“: Priesterweihe in der Basilika in Benediktbeuern

Nach dem Gehorsamsversprechen legte sich Josua Schwab in der Basilika auf den Boden. © Matthäus Krinner

Es war ein großer Moment: Josua Schwab wurde in der Benediktbeurer Basilika zum Priester geweiht – und bekam herzlichen Applaus

Benediktbeuern – Auf seinem bisherigen Lebensweg hat Josua Schwab schon eine Reihe von kirchlichen Bildungs- und Ausbildungsstationen durchlaufen – nun kam eine weitere wesentliche hinzu: Der 33-Jährige wurde am Samstag in der Benediktbeurer Basilika zum Priester geweiht. Die Weihezeremonie vollzog Bischof Michael Gerber von Fulda.

Band „Four and Two“ kam auf Wunsch des Weihekandidaten aus Fulda

Dieses Ereignis bedeutete einen besonderen Festtag für die Salesianer Don Boscos, schließlich ist Schwab einer der Ihren. Ein stattlicher Zug von Ordensbrüdern und Ministranten aus Benediktbeuern und anderen bisherigen Wirkungsorten begleitete den Anwärter beim Einzug in das Gotteshaus. Ebenso waren die Bankreihen gefüllt mit Menschen, die – neben den Familienangehörigen – dem Aspiranten freundschaftlich verbunden waren. Dazu zählte auch die junge Band „Four and Two“, die auf Wunsch des Weihekandidaten aus Fulda gekommen war, um den Weihegottesdienst musikalisch zu gestalten.

Nach der Priesterweihe gratulierte Bischof Michael Gerber von Fulda Josua Schwab herzlich. © Krinner

Josua Schwab war nach dem Einzug vor der ersten Besucherbank stehengelieben, während alle anderen Geistlichkeiten im Altarraum ihre Plätze einnahmen. „Hier bin ich“, antwortete er auf die Aufforderung, vor den Bischof zu treten. Die Frage des Bischofs, ob der Kandidat würdig sei, beantwortete Salesianer-Provinzial Reinhard Gesing, indem er Schwabs feste Überzeugung und sein bisheriges Wirken bestätigte.

Sechs Fragen beantwortet der Kandidat mit „Ich bin bereit“

Teil des Rituals sind überdies sechs Fragen an den Kandidaten zu dessen Bestreben, Gott und den Menschen zu dienen. „Ich bin bereit“, lautete sechsmal die Antwort von Schwab. Nach dem Gehorsamsversprechen, sich der Kirche und der salesianischen Kongregation zur Verfügung zu stellen, legte sich der Kandidat auf den Boden, während alle Anwesenden gemeinsam die Allerheiligenlitanei anstimmten. Als der Bischof und danach alle anwesenden Priester ihm ohne Worte die Hände auflegten, läuteten die Glocken der Basilika und unterstrichen damit die Bedeutung dieses Moments.

Nach dem Anlegen des priesterlichen Messgewandes und der Stola sowie der Entgegennahme der Hostienschale und des Weinkelches als „Gaben des Volkes“ spendeten alle Anwesenden dem jungen Pfarrer herzlichen Applaus. Überhaupt folgte der Gottesdienst nicht nur steifem Zeremoniell – zu rhythmischen Liedern wurde freudig geklatscht.

Der Neugeweihte richtet seinen Dank an Gott für seine „wunderbare Berufung“

In der vorangegangenen Predigt hatte Bischof Gerber die Notwendigkeit der „existenziellen Verdichtung dessen, was unser Wesen und Auftrag der Kirche ist“, thematisiert. Die aktuelle Situation mit Austritten, weil Menschen die Kirche als zu wenig diakonisch erfahren hätten, mit Unruhen in Frankreich und speziell in Lyon, wo Schwab eine Weile tätig war, mit der von der EU angestrebten neuen Asyl-Politik und dem Ukraine-Krieg mit seinen Dynamiken – all dies seien konkrete Räume und Zeiten, in denen Menschen Beistand suchen und finden sollten. „Jetzt ist die Zeit und die Stunde“, in der Christus durch den priesterlichen Dienst als gegenwärtig erfahrbar werden wolle.

Der Neugeweihte richtete seinen Dank an Gott für seine „wunderbare Berufung“, an alle Wegbegleiter und an seine Familie als „wunderbaren Ort, wo ich aufwachsen durfte.“ Mit dem Primizsegen und dem bischöflichen Segen endete der Weihegottesdienst. Draußen im Klosterhof unter den Arkaden war angerichtet für gemeinsames Essen, Begegnungen und Gespräche.

Für Josua Schwab, der aus Altdorf in der Nähe von Freiburg stammt und seit seinem Aspirantat bei den Salesianern Don Boscos in verschiedenen Jugendhilfe-Einrichtungen gearbeitet hat, geht es nun weiter nach Istanbul. „In der dortigen salesianischen Niederlassung wird er sich um Migranten, Schule und Projekte sowie als Seelsorger um die deutsche Gemeinde „Sankt Paulus“ kümmern“, berichtete Provinzial Gesing. „Das ist schon eine Herausforderung.“ (rb)

