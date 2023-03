Im Kleinen das Große sehen: Schwester Josefa zeigt Naturfotografien im Kloster Benediktbeuern

In diesem Farnblatt spiegelt sich für Schwester Josfa das Urmuster für den Kontrabass. © Thusbass

„Klein, aber oho: Faszinierende Natur unter der Lupe“: So lautet der Titel der neuen Fotoausstellung im Zentrum für Umwelt und Kultur am Kloster Benediktbeuern. Zu sehen sind Aufnahmen von Sr. Josefa Thusbaß aus dem benachbarten Kloster Schlehdorf.

Benediktbeuern – Natürlich kennt man Schwester Josefa Thusbaß, Missionsdominikanerin im Kloster Schlehdorf und ehemalige Rektorin der dortigen Mädchen-Realschule, hier in der Region. Und so kamen zahlreiche Besucher am Donnerstag zur Vernissage ihrer Foto-Ausstellung „Klein, aber oho!“, die noch bis 16. April im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern zu sehen ist.

Es war es eine große Freude, ihren einführenden Worten zu ihrer zweiten Ausstellung im ZUK zu lauschen, aus denen ihre Leidenschaft dafür, die Welt und ihre Wunder aufmerksam zu betrachten und im Bild zu dokumentieren, spürbar wurde. „Das Große stammt aus dem Kleinen. Und seit ich das begriffen habe, bin ich immer beim Kleinen geblieben.“ Mit diesen schlichten Worten bringt sie den Ansatz ihrer fotografischen Arbeit exakt auf den Punkt. „Man muss nur sehr genau hinschauen. Und dann ist immer mehr zu sehen, als man zunächst denkt.“

Schwester Josefa Thusbaß freute sich sehr, bei der Vernissage viele Besucher zu begrüßen. Auch ehemalige Schülerinnen waren ins ZUK gekommen. © Näher

Aufforderung: „Geben Sie Schönes weiter!“

Aus diesem Blickwinkel entdeckt Schwester Josefa unzählige Wunder in der Natur. Sie findet das „Urbild der Bassgeige“ in einem Farnblatt oder sieht einen Engel in einer Pflanze am Wegesrand. Wer ihre faszinierenden Naturaufnahmen betrachtet, kann sofort nachvollziehen, dass sie „in allem, was ist, Gott“ sieht. „Es geht beim Fotografieren immer um Schönheit. Man sucht, was das Herz erfreut und glücklich macht“, erläutert sie ihr Credo. „Wer Schönheit sucht, der gibt sie weiter und ruft im Anderen ein Echo hervor. Geben Sie Schönes weiter – und Sie werden Schönes zurückkriegen. Das macht unsere Welt besser.“

Rosen, Schmetterlinge und Schlangen

Beim Gang durch die Ausstellung kann man unmittelbar erleben, wie viel Wahrheit und Weisheit in diesen Worten stecken. Alles, was hier gezeigt wird, ist geradezu ergreifend schön: Der Schmetterling in der Blüte, die Wassertropfen auf dem Zweig, in denen die umgebende Landschaft eingefangen ist, die zarte Rosenknospe im Morgentau, ein gelb verfärbtes Ahornblatt vor einem strahlend blauem Himmel oder eine Ringelnatter mit ihrem Kind. „Auch Schlangen kümmern sich um ihren Nachwuchs“, hat die Fotografin dazu vermerkt.

Als Kind eine Lochkamera geschenkt bekommen

Ihre große Liebe zur Schöpfung spricht aus jedem Bild. Und tatsächlich macht es den Betrachter glücklich, daran teilhaben zu dürfen. Als kleines Kind habe sie eine einfache Lochkamera geschenkt bekommen, erzählt sie. „Der Dorffotograf wollte mir einen Film dafür schenken. Als er feststellte, dass er gar keinen hat, der dafür passt, hat er mir einen zurechtgeschnitten.“ Als der Film entwickelt war und ihr aus einem der Fotos das Gesicht ihrer Mutter entgegen schaute, da waren „die Schleusen offen“. Seither, immerhin gut 65 Jahre, fotografiert sie mit Leidenschaft. „Schenken Sie Ihren Kindern und Enkelkindern etwas Bedeutungsvolles: Das hat Wirkung fürs ganze Leben“, mahnt sie die Besucher. Doch nicht nur das Fotografieren hat sie sich als junges Mädchen autodidaktisch beigebracht, sondern auch das Entwickeln der Filme. Und nach unzähligen Nächten in der Dunkelkammer – schließlich wollte sie das Ergebnis immer möglichst bald sehen – sie dankbar, als die Digitalfotografie ihr diese zeitraubende Arbeit abnahm.

Wie unter dem Mikroskop: Die Ordensfrau macht faszinierende Nahaufnahmen. © Thusbass

Am liebten frühmorgens unterwegs

Wenn Schwester Josefa aus dem Haus geht, hat sie immer eine Kamera dabei. „Ich gehe immer langsam, da fällt einem dies und jenes auf“, erzählt sie. Am liebsten ist sie morgens unterwegs: „Da ist das Licht zum Fotografieren am besten.“ Auch eine dunkelrote Rose, die in voller Blüte steht, habe sie im Morgenlicht fotografiert. „Rosen zu fotografieren ist eine besonders schwierige Aufgabe, weil die Schattierungen notwendig sind, um das Profil heraus zu arbeiten. Deshalb ist es wichtig, sie ins richtige Licht zu rücken.“ Und wer sie fragt, ob sie ihre Fotos am Computer nachbearbeitet, erhält eine deutliche Antwort: „Nix da! Da ist nichts getürkt – alles pure Natur!“, sagt sie mit Nachdruck.

Die Foto-Ausstellung „Klein, aber oho! Faszinierende Natur unter der Lupe“ ist noch bis 16. April im Flur der ZUK-Erwachsenenbildung (1. Stock des Mittelrisalits im Maierhof) täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

(Text: Sabine Näher)

