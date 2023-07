Im Kloster Benediktbeuern werden Pferde zu Kunst

Ausstellung

Von Felicitas Bogner

Seit Freitag ist eine neue Ausstellung im Westflügel des Kreuzgangs im Kloster Benediktbeuern zu sehen. Das zentrale Thema: Pferde.

Benediktbeuern – Pferdedarstellungen und dynamische Skulpturen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung von Zenon Aniszewski und Wolfgang Schaller im Kloster Benediktbeuern. Die Werke sind seit Freitag im Westflügel des Kreuzgangs zu sehen.

„Pferde faszinieren viele Menschen mit ihrer Eleganz, ihrer Kraft, ihrer Schnelligkeit, ihrem Temperament, aber auch der Ruhe“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ausstellung. Auch in der Kunstgeschichte seien Pferde als Motiv präsent und beliebt – bekannte Beispiele: das trojanische Pferd oder das „Blaue Pferd“ von Franz Marc. Auf den Künstler Zenon Aniszewski üben die Tiere ebenfalls eine Anziehungskraft aus. „Der 1948 im polnischen Grudziadz geborene Maler sollte Offizier werden, brach die Ausbildung ab und begann therapeutisch mit Pferden zu arbeiten“, heißt es weiter. Dabei habe er erkannt, dass Pferde eine Seele und ein eigenes Wesen haben, und begann diese Erfahrung in Zeichnungen sowie Öl- und Aquarellbildern festzuhalten. „Die Kunstakademie Danzig wurde auf ihn und aufmerksam und er erhielt dort Unterricht.“

Schönheit der Tiere und ihre vielfältigen Beziehungen zu Menschen

Im Laufe der Jahrzehnte behielt Aniszewski die Begeisterung für Pferde bei und stellte die Tiere in allen Lebenssituationen dar – in Ruhe und Bewegung, im sportlichen Kontext, mit und ohne Reiter. So solle dem Betrachter die Schönheit der Tiere und die vielfältige Beziehung zum Menschen bewusst werden.

Der 1955 geborene Bildhauer Wolfgang Schaller teilt die Leidenschaft für Pferde und bringt diese in Skulpturen und Plastiken künstlerisch zum Ausdruck. „Die Eleganz, Dynamik der Bewegungen, der individuelle Ausdruck – dies einzufangen und darzustellen ist mein Ziel“, wird er in der Mitteilung zitiert. Dabei arbeite er mit unterschiedlichen Materialien: Holz, Acryl und Bronze.

Infos

Die Ausstellung kann bis 6. August täglich von 9 bis 18 Uhr im Westflügel des Kreuzgangs im Kloster besucht werden. Der Eintritt ist frei.

