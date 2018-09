Wenn altes Holz Geschichten erzählt: Birgit Niedernhuber stellt neue Skulpturen aus

Ihre Vorliebe sind alte Weinstöcke. Aber auch Treibgut, das Birgit Niedernhuber an Seen und Flüssen findet, nimmt unter ihren Händen eine neue Gestalt an: Die Künstlerin lässt daraus Tiere, Tänzer oder gar gleich ein ganzes Orchester entstehen.

Benediktbeuern/Reichersbeuern– Es war vor ein paar Jahren im Urlaub in Kroatien, als Birgit Niedernhuber eine Vollbremsung machte. „Da war ein Weinbauer, der seine alten Rebstöcke auf einen Haufen geschichtet hatte und gerade dabei war, ihn anzuzünden“, erinnert sie sich schmunzelnd. Niedernhuber lief zu dem verdutzten Bauern und bat ihn, damit zu warten – sie würde sich so gerne ein paar schöne alte Rebstöcke für ihre künstlerische Arbeit aussuchen.

Ein Teil von ihnen ist nun in der neuen Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu sehen. „So schöne alte Rebstöcke bekommt man heute gar nicht mehr“, sagt die Reichersbeurerin. Ihr fachmännischer Blick fürs Holz urteilt, dass die kroatischen Rebstöcke gut hundert Jahre alt sein dürften. Die Stämme sind kräftig, krumm und haben viele Knoten. „Heutzutage werden die Rebstöcke möglichst gerade nach oben gezogen, damit man die Trauben leichter ernten kann.“

Unter Birgit Niedernhubers Händen beginnt das Holz, eine Geschichte zu erzählen. Da wird ein alter Rebstock zu einer „Weinkönigin“ – wer genau hinschaut, entdeckt in der rund 1,20 Meter hohen, schlanken Skulptur ein Gesichtchen, das die Künstlerin geformt und mit Pinienzapfen gekrönt hat. In der einen „Hand“ scheint die Königin einen Becher zu halten.

Je älter ein Rebstock, desto tiefer reichen seine Wurzeln. Niedernhuber begutachtet das Material lange und wartet quasi, bis es ihr „etwas sagt“. Gerne dreht sie den Rebstock um, so dass die langen Wurzeln wie die flatterhaften Haare einer Figur wirken. Mit dünnen Messern, kleinen Bohrern und einer Feile bearbeitet Niedernhuber das Holz noch ein bisschen. Gelegentlich trägt sie behutsam Farbpigmente, vor allem in braun, ocker und dunkelrot, auf.

+ Vögel, die aus Rebstöcken und Treibgut gestaltet wurden, sind neu im künstlerischen Schaffen von Birgit Niedernhuber.

Vielfach handelt es sich aber auch um Schwemm- und Treibholz, das die Künstlerin bearbeitet. Rund 100 dieser Objekte stehen von diesen Samstag bis 17. September im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern. Die Schau heißt „...trägt immer der Esel die Last...“. Pate für den Titel steht eine 1,60 Meter hohe Figur mit einem Eselsgesichtchen. Auf dem Rücken wölbt sich eine unsichtbare Last, symbolisiert mit einem runden, dünnen Holz. Niedernhuber will sich mit ihren Arbeiten durchaus in gesellschaftliche Diskussionen einmischen: „Es sind immer die Gut- und die Sanftmütigen, denen die Last aufgebürdet wird“, sagt sie.

Der westliche Flügel im Kreuzgang widmet sich ganz diesem Thema. Eine Holz-Skulptur mit dem Titel „Schutzlos“ zeigt ein hilfsbedürftiges Kind, in „Licht am Horizont“ erkennt man eine Schwangere, die hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Besonders schön: Vor dem Eingang zur Basilika steht eine große Christus-Figur. Ein Wurzelgeflecht bildet die Dornenkrone, der Lendenschurz besteht aus farbiger Rinde.

Neu sind Tier-Darstellungen, zum Beispiel Vögel und Giraffen. „Darauf hatte ich einfach mal Lust“, sagt Niedernhuber. Im östlichen Flügel zeigt sie eine Auswahl ihrer Bronzearbeiten. Über die ganze Ausstellung verteilt kann man zudem Bilder der Künstlerin entdecken. Sie ergänzen die Skulpturen farblich, denn warme Erdtöne spielen auch hier eine große Rolle, etwa in der Trilogie „Naturlichtspiele“.

Die Ausstellung ist von diesen Samstag, 1., bis einschließlich Montag, 17. September, im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu sehen. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr, die Künstlerin ist täglich ab 10 Uhr anwesend. Der Eintritt ist frei.