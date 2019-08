„Bilder zur Bibel“: Helmut Kissel stellt in Benediktbeuern aus

Helmut Kissel (90), streitbarer Pfarrer im Ruhestand, lädt zu einer neuen Ausstellung nach Benediktbeuern ein

Benediktbeuern/Bad Tölz – Was für ein Bild: Der Tölzer Khannturm in kräftigem Gelb im Zentrum und ein Pferdegespann, das statt eines Wagens ein riesiges Kreuz durch die zu schmale Durchfahrt zieht. Die Marktstraße gesäumt von Menschen, und links im „Herrn unterm Turm“ ein Mann, der sich im zweiten Stock aus dem Fenster lehnt und auf das Kreuz weist. Es ist der Maler selbst: Helmut Kissel. Der im Juni 90 Jahre alt gewordene Tölzer hat die wohl eigenwilligste künstlerische Interpretation der Leonhardifahrt geschaffen. Kein gefälliges Bild, keines, das einen gleichgültig lässt, eines, das einen stutzen lässt. So soll Kunst sein.





Hierzulande ist Kissel fast nur als ehemaliger Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Tölz bekannt, der als Leserbriefschreiber im Merkur mit kompromisslosen und mitunter harten Glaubensaussagen auffällt. Im Gespräch ist der erstaunlich jung wirkende Kissel viel moderater und toleranter. Er hört zu und strahlt die Gelassenheit eines langen Lebens aus, das reichlich ungewöhnlich verlaufen ist. Suchte man einen Schlüsselbegriff, der Kissels Leben, Denken und Fühlen am besten erklärt, müsste man wohl sagen: wundervoll. Erklärung folgt.

Der Sohn eines Mannheimer Architekten und Apothekers ist in einem atheistischen Elternhaus groß geworden und wollte eigentlich Künstler werden. Zu Kriegsende geriet der junge Mann noch in Gefangenschaft und bekam irgendwoher eine Bibel geschenkt. Das Lesen darin prägte letztlich erste und lebenslange Glaubenserfahrungen. Zu Gewissheiten wurden sie für Kissel durch eine Reihe von Ereignissen, die man je nach Sichtweise als „nicht erklärbar“ oder auch „Wunder“ bezeichnen kann.

„Es waren wirklich unglaublich viele“, erzählt Sohn Ekkehard, der sich selbst nicht unbedingt als Kirchgänger beschreibt. Die völlig unerwartete Befreiung aus der Gefangenschaft und eine (Spontan-)Heilung von Knochenschwund etwa. Oder der Fall des blinden Alexander, den das Ehepaar Kissel zu den vier Söhnen als Adoptivkind aufnahm. Der Bub hatte in einem Kinderheim in Hof gelebt. Ab dem Tag, an dem er bei den Kissels einzog, konnte der Bub wieder sehen.

Nicht die einzige Glaubenserfahrung, die Helmut Kissel in einem Buch („Kuriose Geschichten aus dem Leben mit Gott“, WDL-Verlag) niedergeschrieben hat. Sie sind das unerschütterliche Fundament und unerschöpfliche Motivreservoir seiner Kunst.

„Bilder zur Bibel“ heißt denn auch seine Ausstellung im Kloster Benediktbeuern. Nur am Rande erwähnt: Dass ein Baptist bei Salesianern ausstellen darf, ist nicht selbstverständlich. Die Familie, die diese „kleine“ Retrospektive ihrem „Oberhaupt“ zum 90. Geburtstag schenken wollte, ist dankbar dafür.

Wer die expressionistischen Ölbilder im Kreuzgang sieht, erkennt schnell, dass Kissel kein Autodidakt ist. Dem Theologie-Studium an der Humboldt-Universität Berlin folgte ein Kunststudium an der Akademie der Bildenden Künste in München. Kissel war Meisterschüler bei Prof. Hermann Kaspar mit eigenem Atelier und Stipendium des Freistaats Bayern.

Seit 1984 lebt Kissel in Bad Tölz, zunächst als Pastor der Freikirchlichen Gemeinde, nach dem Ruhestand 1993 als unermüdlicher Maler und fleißiger Grafiker, der etwa mit seinem Zyklus der Stadtansichten beileibe nicht nur theologische Aussagen transportiert. Die Höhepunkte seines Schaffens haben aber biblische Themen als Hintergrund. 1998 entstand in Berlin-Wedding ein 120 Quadratmeter großes Wandgemälde, ein Jahrzehnt später malte der damals 80-Jährige in der Berliner Friedenskirche Charlottenburg ein 80 Quadratmeter großes Wandgemälde vom einziehenden Friedensfürsten Jesus. Für den passionierten Bergsteiger sei das Malen in acht Metern Höhe kein Problem gewesen, staunte die Berliner Zeitung.

Dass Helmut Kissel ein etwas anderer Künstler ist, war nun auch bei der Vernissage im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu spüren. Live-Musik gibt’s gerne einmal, aber dass gemeinsam – das Lieblingslied des Künstlers – gesungen wird, ist bestimmt selten bei Ausstellungseröffnungen. Diese Vernissage sei ungewöhnlich spirituell gewesen, urteilten auch zufällige Gäste.

Die „Bilder zur Bibel“ sind noch bis Freitag, 16. August, im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu sehen, täglich von 9 bis 17 Uhr.

